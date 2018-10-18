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Московский листок

Жителей США готовят к войне с Россией

Опубликовано 18.10.2018 в разделе комментариев 1

сша война рф
Жителей США готовят к войне с Россией

Треть жителей США расценивают Россию как врага, партнера в Москве видят всего 2% американцев. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного изданием The Economist и институтом исследований общественного мнения YouGov. Респондентов попросили из представленного перечня стран назвать «друзей США и врагов». 34% опрошенных назвали Россию врагом, 31% — просто недружественным государством.

Пропаганда работает.

Правда, если спросить, а чего добивается Россия от США, с ответом будут, надо полагать, затруднения.

Действительно, чего может добиваться силой от самой могущественной страны мира государство, обладающее всего 2 процентами от мирового ВВП?

Опять же, почему-то недржественная Америке Россия так и не убила ни одного американского солдата, чего о русских солдатах сказать нельзя  вот недавно в Сирии американцы накрошили очень немало наших. И теперь называют врагом...

Логика понятная: враги - это те, которых мы убиваем.

Но вопрос о пропаганде. Зачемамериканскому государству формировать общественное мнение с резким негативом в отношении РФ? Надо думать, чтобы потом легче было убивать русских, а когда убили - не оправдываться. 

Учитывая очевидное военное превосходство США, ситуация скверная. Потому что отвечать надо не пропагандой и PR, а делом. А делом мы не умеем, разучились. У нас и ВПК в последние шесть лет управляли при помощи Твиттера. 

Где истребитель пятого поколения? Где танк "Армата"? Где гипер-пупер-сверхзвуковые ракеты? Где новые авианосцы? Где новый стратегический бомбардировщик? Где новые баллистические ракеты? Где спутниковая группировка? Где, где, где?..

В... Караганде... 

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
киргуду написал 18.10.2018 03:13
балотька точно войну припрет в россию....война ведь все спишет...
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