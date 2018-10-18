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Московский листок

Школьные бойни - это надолго

Опубликовано 18.10.2018 автором в разделе комментариев 9

терроризм европа рф
Школьные бойни - это надолго

«Керченская бойня» в техникуме – не теракт. Это пострашнее. «Школьные бойни» теперь станут регулярным явлением. По мере вступления в жизнь поколения «миллениалов». Тех, кто сформировался уже под влиянием интернета, соцсетей и сетевых игр. Науке еще только предстоит установить процент психически и умственно ущербных в этой генерации, долю откровенных социопатов. Пришли плоды «цифрового слабоумия». 

 

УКРАИНСКИЙ ТЕРАКТ? ЕСЛИ БЫ! 

С ходу ясно, что это – не теракт, учиненный зловредной СБУ. Хотя параноидальных версий насчет этого появилось полно. Дескать, так «укропы» предупреждают: сегодня – бойня в техникуме, завтра – теракт против Керченского моста. 

Максим Калашников паранойей не страдает. Организация такого теракта не привлечет крымчан к Украине, а, наоборот, оттолкнет их от нее. Керченский мост? Да вы представляете себе, сколько взрывчатки нужно заложить (причем умело!), чтобы хоть один пролет обрушить? Теракты, к тому же, делают сразу, без «прелюдий», способных мобилизовать местные силы безопасности. 

Конечно, можно представить себе тончайшую игру СБУ, которая якобы нашла сумасшедшего учащегося и выдала ему взрывчатки. Но эта версия не выдерживает никакой критики. Тем более, что такое (см. выше) бессмысленно. 

Нет, друзья, это пострашнее. Это – целая психоисторическая волна. Вступление в дееспособный возраст поколения гаджетов-изделий. Помните взрывы на пляже в Сочи в 2008 г., учиненные одним молодым недочеловеком, обиженным на весь белый свет? Сие – явление того же порядка. Эпоха компьютерных игр, соцсетей и Паутины порождает множество особей, которые не являются полноценными людьми в привычном нам значении сих слов. Среди «миллениалов» (родившихся накануне и после 2000 года) довольно много тех, кто, обозлившись на всех окружающих, сам готов учинять массовые убийства с последующим суицидом. Или тех, кого довольно легко превратить в самоубийц, причем нехитрыми психологическими манипуляциями.

 

ЦИФРОВЫЕ СЛАБОУМНЫЕ 

Повторю: это – не все поколение, но заметная его часть. У тех, кто вырос с «умнофонами» в руках и как часть всемирной Паутины, есть характерные отличительные черты. Цифровое слабоумие и маньячность. 

Итак, цифровые недочеловеки обладают менее развитым, нежели наш, головным мозгом. Оттого, что им не нужно фантазировать (читая книги), что-то запоминать («о кей, Гугл!») и упорядочивать в своей голове нечто усвоенное, у них не так развиты синапсы – связи между нейронами мозга. Они реально глупее нас, людей доинтернетной эпохи. У них слабее развиты лобные доли мозга, которые отвечают за осознание последствий своих действий и за стратегическое планирование своей жизни. 

Цифровые идиоты обладают неспособностью надолго концентрироваться на чем-то (дефицит сосредоточенного внимания), у них – клиповое, хаотичное и поверхностное сознание. Они зачастую путают причины со следствиями, не могут выстроить простейшие логические взаимосвязи и не предвидят последствий собственных поступков. Они походи на вздорных, избалованных детей. Помимо сего, они – социопаты. Проводя целые годы в жестоких компьютерных играх (с массовыми виртуальными убийствами), они обладают почти нулевой эмпатией (способностью чувствовать других, сострадать). А потому с легкостью учиняют бойни в реальной жизни. Среди них стало легче вербовать и террористов-смертников, и самоубийц. 

При этом они крайне нетерпеливы, им все подавай сразу, без усилий, без работы над собой. У них импульсивные эмоциональные вспышки опережают рациональное мышление. У них крайне слабы самодисциплина и самоконтроль. Они не в силах бороться с подступающими желаниями. В чем-то они откатились к древним видам человекоподобных. При этом они не умеют выстраивать человеческих взаимоотношений (реплики в соцсетях – это не реальное межличностное общение), но зато склонны к своеобразной форме аутизма (есть только мои эмоции и ощущения, всего остального как бы не существует, это – словно игра). Из таких и выходят ненавидящие все, что их окружает. 

Поскольку среди детей цифровизации полным-полно тех, кто слишком мало читал книг и писал от руки, а дефицит моторики привел к недоразвитию когнитивных способностей, то нет ничего удивительного в том, что они – умственно и эмоционально ущербны. Им скучно, им нужны все более и более сильные раздражители. Кто-то отказывается, отказывается от привычного секса и проводит время, онанируя под все более изощренную и извращенную видеопорнуху, а кто-то – взрывает и убивает своих соучеников. Причем везде – и в США, и в Европе, и у нас. 

Современное образование сызмала вовлекает их в цифровой мир и виртуальность, предлагая то электронные учебники, то электронные доски. Но они, как доказывают объективные исследования, только роняют качество восприятия, ведут образование к деградации. Вздорным недоумкам требуются постоянные развлечения. Им и учебу хотят сделать развлечением, а не упорным трудом. С предсказуемыми итогами. 

Потому делаю вывод: убийства в школах теперь станут регулярными. Дети и подростки, становящиеся убийцами, отныне – знамение эпохи. Для этого не обязательно приносить в школу огнестрельное оружие или бомьбы-самоделки, подчас хватает ножей и кухонных топориков. Мы имеем дело с психопандемией. Керченская бойня – лишь один из эпизодов новой реальности.

 

ТО, ЧТО МЫ ВРЯД ЛИ ОСТАНОВИМ 

Что делать? Чисто теоретически жесткое, организованное почти по-орденски государство могло бы запретить детям иметь смартфоны и торчать в компьютерах до определенного возраста. То есть, пускай, пока полностью не сформируется мозг и логическое мышление, дети читают бумажные книги, пишут в тетрадках, чертят мелом по доске, играют в живые игры. И лишь лет с пятнадцати получают доступ к цифровому миру, когда могут использовать его сознательно, для усиления своих когнитивных способностей, а не для их вырождения. 

Но в условиях современного мира оное невозможно. Слишком мощные силы заинтересованы в том, чтобы люди погружались в виртуальный мир буквально с младенчества, служа огромным рынком потребления для производителей соответствующей техники, программных продуктов и виртуальных «миров». Молодые поколения обречены на цифровые психопатологии, это – их «профессиональная болезнь». Такая же, как нездоровая худоба у средневековых горожан, силикоз – у шахтеров или страшные нарушения в работе внутренних органов, как у дам позапрошлого века, затягивавших себя в корсеты. 

Можно, конечно, поставить караулы Росгвардии в каждой школе, нанять профессионалов из крутых охранных компаний и учинять придирчивый досмотр каждого, кто пришел в школу или техникум. Но это ведь не предотвращает процесса производства миллионов цифровых слабоумных и социопатов. 

Так что, увы, школьные бойни теперь будут случаться довольно постоянно. Ну, как обвалы и взрывы на кардиффских шахтах времен первобытного капитализма. Или как вспышки чумы в Средневековье.



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Всего комментариев к статье: 9
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парень увидел,как кошерные либерало-фашисты из вЕдРа миллионами убивают
и ему захотелось быть написал 18.10.2018 10:40
либерало-фашистом, масштабом поменьше.
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Террористический акт и ничего иного! Хватит врать!
Facty написал 18.10.2018 10:36
Первоначально правоохранители назвали случившееся терактом, СК возбудил дело о теракте.... Об этом сообщает Рамблер.
Но потом , по-видимому, был окрик из кремля, чтобы не сеяли панику и сообщили , что взорвался газ. Но подумав решили , что народ уже не поверит про очередной взрыв газа и велели сообщить об психе-одиночке.
Но если подумать, то уж больно квалифицированный псих-одиночка: и бомба профессиональная с мощным поражением, и дистанционное управление, и самоубийство из ружья, что весьма сложно осуществить.
Конечно, это террористический акт подготовленный профессионально, на высоком уровне и участников тут не менее двух и есть связь западными спецслужбами (если бы это были ИГловцы они давно бы объявили об этом). Следы надо искать в новом террористическом государстве- ,бендеровская-украина (БУ) с американскими спецслужбами!!!
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Пятиминутка конспирологии...
Тов. Тамсямский написал 18.10.2018 10:33
А почему, собственно, версию теракта, организованного СБУ (или теми кто за ним стоит) и версию малолетнего дебила (воспользуемся этой политкорректной формулировкой), решившего повторить бойню в Колумбайне, все рассматривают как нечто взаимоисключающее? Вспомним как германские нацисты использовали в своих целях психически больного голландского анархиста ван-дер Люббе, вознамерившегося обессмертить свое имя, копируя античного Герострата. Да и Освальд, похоже был из этой же породы.
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Re:
сиплый написал 18.10.2018 10:12
===Цифровые идиоты обладают неспособностью надолго концентрироваться на чем-то (дефицит сосредоточенного внимания), у них &#8211; клиповое, хаотичное и поверхностное сознание. Они зачастую путают причины со следствиями, не могут выстроить простейшие логические взаимосвязи и не предвидят последствий собственных поступков. Они походи на вздорных, избалованных детей. Помимо сего, они &#8211; социопаты. Проводя целые годы в жестоких компьютерных играх (с массовыми виртуальными убийствами), они обладают почти нулевой эмпатией (способностью чувствовать других, сострадать). А потому с легкостью учиняют бойни в реальной жизни. Среди них стало легче вербовать и террористов-смертников, и самоубийц. ===
============
Совершенно верно, это легко читается по поведению молодежи. Но властьимущим это на руку и ничего не будет сделано для исправления ситуации, только иммитация. ДЛЯ ДУРАКОВ. И большая идиотская часть населюка будет думать о том, что эту проблему правящий класс будет решать и будут ждать и будут ждать, как всегда. Дебилизм поколения косит наши ряды. Из массы населения остается не более 25 процентов, находящегося в сознании. Остальное 10% - охреневшее от вседозволенности и власти часть населения олицетворяющее в себе олигархов, чиновников, работников силовых структур и тому подобное, еще 20 % поддерживающих первые 10%, встроенных удачно в систему и не желающих не думать ни созидать, а просто обывать, 25% ненормальных из ума выживающих пенсионеров, хотя и получивших достаточно хорошее образование кто хотел, 20% недоделанной оцифрованной молодежи, не желающей ни учиться ни работать, а желающей потреблять. Оставшаяся четверть, включающая в себя еще и думающее адекватно население старшего поколения и часть молодого подрастающего поколения, что нередко является исключением с основной частью молодежи от 20 до 40 лет.
Боюсь, что процент здравомыслящего населения будет падать, что непременно скажется на общем благосостоянии.
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(без названия)
Помбур написал 18.10.2018 09:55
Кучер,ну ты и вывалил кучу.Сам знаешь чего. В курсе что социопатия зарождается в человеке в глубоком детстве? Семейные истоки,в первую очередь-насилие физическое,душевные,психологические травмы,и как шаблон- семейные отношения родителей.Примитивизируя-если курит отец-сын будет курить 99%.Если курит мать-то дочь курить будет так же. Примитивизация- для тебя.
Просто моделируй.
Интернет-просто пища для ума,и структура обуславливающая механизм общения.И только. Общение с себе подобными? Пожалуй.Формируется взгляд на жизнь не с помощью интернета,а с помощью-родителей. Или средой обитания-если родители не принимают участия в формировании личности.Это базис-родители.
В Японии такие вещи-интернет-игромания-должны уже сформировать-Нацию социопатов.Давно.Задолго до расеи.Не произошло? Нет.
Накопал где-то дилетантской пафосной фсепропало!
Не по тебе гуж.Замахнулся.Наркотики-в школах.уже- теплее.А чем им заниматься? Читай весь регион-донор ведет паразитический образ жизни. Ни будущего,ни настоящего.На Севере хоть тонус в постоянных поисках работы-иначе сдохнешь,замерзнешь,с голоду растележишься. В Керчи- на х-ра нужно работать?Ведь все равно негде.Ты вот аспект-(для себЭ) проясни.Насколько там легко ходит наркота.Там возрождение жизни хиппи,60х,в полную силу.Тусовка. Называется-а завтра по-х-р что будет,день проживи.
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(без названия)
. . . . написал 18.10.2018 09:40
ну раз такая напасть и надолго то бронежилет должен стать частью школьной формы.
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(без названия)
и еще пара слов написал 18.10.2018 09:31
Максимка, все это фигня! Просто еще не хватает в стране гундяевских наркопритонов и еще не все юные патриоты охвачены процессом целования святых мослов... как только гундяевские наркопритоны будут во дворе каждой школы и даже каждого детского садика, а целование забугорных мослов станет смыслом жизни подрастающего поколения, так мы в один миг победим тлетворное влияние загнивающего Запада! Даешь гундяевский наркопритон в каждую школу!
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(без названия)
Чукча написал 18.10.2018 09:19
Вот здесь не поспоришь.
Мои соболезнования родственникам и жертвам дикого капитализма.
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(без названия)
Юрийрусс написал 18.10.2018 09:12
В ролике "камикадзедэд" мелькает список преподов Керченского техникума - там только фамилия физрука русская. Вот эта пришлая саранча и раздраконила русского мальчишку.
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