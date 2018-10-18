Что происходило в колледже в Керчи во время стрельбы Во время стрельбы некоторые ученики начали снимать видео на мобильный телефон. На видео слышны звуки выстрелов и крики. Видна общая паника. Дети пытаются покинуть здание.



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