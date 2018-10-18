Что происходило в колледже в Керчи во время стрельбы

Во время стрельбы некоторые ученики начали снимать видео на мобильный телефон. На видео слышны звуки выстрелов и крики. Видна общая паника. Дети пытаются покинуть здание.
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Кто владеет информацией,
владеет миром
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С,П,Вдиван написал 18.10.2018 10:13
Родительская и школьная опека должна возрастать для такого на порядок. А если надлежащих родителей не имеется, то школа должна брать все на себя. Кружки там всякие по интересам, и четко фиксировать, что парня это забрало.
И в отчете своем завуч должна все такое анализировать, а не реветь потом как белуга.
по несколько написал 18.10.2018 10:12
Как на Западе.
Василий(18) написал 18.10.2018 09:43
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Хотя куча нестыковок, но лживые путинские СМДИ
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Опять "теракт" с непонятными мотивами, а значит это не теракт. В случае теракта террористы должны заявить о своих требованиях. А тут никаких требований, сам "террорист", как обычно, либо сам застрелился, либо застрелили при задержании... и - концы в воду. Никто, кроме Путина и его друзей, про требования "террористов" не знает. А вот Путин со своими друзьями, как всегда, об этих требованиях сразу догадываются и начинают их удовлетворять, то отменяя "выборы", устанавливая цензуру в СМИ и в интернете, запрещая митинги и референдумы и иными способами "закручивать гайки". Складывается такое впечатление, что чаяния "террористов" полностью совпадают с интересами Путина и его друзей.
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Меня терзают смутные сомнения...
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Вот уже и Хинштейн высказался: "Школы должны охранять ЧОП, чтобы меня не обвинили в монополизации рынка"
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Хинштейн уже раскрыл коварные требования "террористов"...
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А где же многочисленные "государственные" структуры, которые должны обеспечивать безопасность граждан?
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Да, побойтесь бога, при чем здесь государство (особенно по форме весьма напоминающее паханат)!? Вы, что "совки", если уповаете на государство? Заплати налоги и можешь быть свободен на весь период исчисления налогов, до наступления отчетности.
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Мы должны всею душою и всем сердцем возжелать, чтобы учебные заведения охранялись эффективными частными фирмами, и должны обратиться к одинокому старичку с молитвами о том.
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Конечно, для этого придется малость отслюнявить, но дети ведь дороже и не надо скупиться. Охранники должны быть эффективные, а значит - частные.
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Это вот только (п)резиденту приходится пользоваться не эффективной, жутко не поворотливой государственной охраной, государственным самолетом, государственной дачей, государственной системой питания и даже государственным медобслуживанием в ЦКБ. Ничего не поделаешь, это ж ведь дикое наследие "совка", с которым вынужден мириться (п)резидент, думая о нашем благе, и, следовательно, вынужден с этим мириться и себе во многом отказывать...
Прахов написал 18.10.2018 09:35
Оказался он не "тварь дрожащая" а "право имеющий".
Хотя бы на один раз, но имеющий.
Ну и дальнейшие действия в государстве, основанном на угрозах, на страхе, на запретах, и наказаниях - студентов и прочих школьников под тотальный контроль, с тестированием на страх и лояльность, с домашними обысками, с проверкой на наличие в смартфоне Телеграмма, на компьютере - на наличие Навального, с контрольными явками в органы и поиском "политических педофилов".
Ну и металлодетекторы с рентгеном на входе в учебные заведения, с повальным прилюдным шмоном до труселей.
И обязательно - уроки патриотизма - как лучше шмонать.
Это уже не Войнович и не Кафка.
"Мы рождены чтоб Оруэлла сделать былью!"