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Московский листок

Разбившаяся на Украине "сушка" перезагрузила патриотический подъём постсоветским реализмом

Опубликовано 18.10.2018 в разделе комментариев 4

украина сша учения авиа
Разбившаяся на Украине "сушка" перезагрузила патриотический подъём постсоветским реализмом

При крушении истребителя Су-27 на Украине погиб американский подполковник Сэт Неринг с позывным «Джетро». Об этом 18 октября сообщает телеканал 360 со ссылкой на «Интерфакс». Известно, что Неринг был пилотом 194-й боевой эскадрильи Калифорнийской воздушной национальной гвардии. Вторым пилотом истребителя был полковник Иван Петренко, который также не выжил. 

Самолет разбился 16 октября возле поселка Уланов в Винницкой области во время учений «Чистое небо-2018». По предварительной информации, сигналов бедствия истребитель не подавал, а пилоты отлично понимали друг друга, поскольку Петренко свободно говорил на английском языке. Очевидцы рассказали, что самолет начал резко терять высоту и пилоты увели его от жилых домов. Самолет базировался в Миргороде Полтавской области, там изъяли летную документацию. ВС ВСУ Украины сообщали, что машина находилась в исправном состоянии и прошла перед вылетом необходимые проверки. 

Расследование проводят военная прокуратура Центрального региона Украины совместно с командованием ВВС США в Европе и Африке. 

Совместные учения с НАТО «Чистое небо-2018» проходят на Украине с 8 по 19 октября в Винницкой и Хмельницкой областях.

От редакции: Да уж, не успели украинцы порадоваться и попиариться на успехах советского Су-27, и США были не против тут подставить под дружественную критику свой Ф-15... Но, конечно же, дело тут не в самолётах, человеческий фактор, лётная школа решает многое. Несомненно, американец за штурвалом "сушки" был фактором усложняющим полёт - интересно, что покажут самописцы бортовые, если таковые имелись и будут опубликованы (что очень вряд ли).

Пиара на этих учениях "сбройщиков" не вышло, - печальная действительность не одной Украины, а вообще всего заискивающего перед США постсоветского пространства. Ничего сейчас злорадного не хочется говорить, ни об американцах, ни об украинцах, - потому что мы видим коренные международные и классовые проблемы за такими печальными эпизодами. Не просто глупость, а преступность руководства - и не только украинского, само собой. Их надо "валить" только всех вместе и всем миром, - дело сложное, которое под силу только авторитетной организованной коммунистической силе (партии).

Д.Ч. 

Новость по теме:

Наши "сушки" в руках украинских пилотов показали превосходство над истребителями дяди Сэма



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Всего комментариев к статье: 4
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РЕ
------------------Норд Ман------------- написал 18.10.2018 13:44
Новость по теме:
Наши "сушки" в руках украинских пилотов показали превосходство над истребителями дяди Сэма
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По доступным в Сети сканам конспекта с военной кафедры совкового ВУЗ-а - Су-27 (первая модификация, легкая, без приблудного обвеса) проигрывает F-15"А" несмотря на несопоставимое количество ракет в сравнении - Су-шка с 4-мя ракетами, Ф-15-й с 6-ю.
На высотах от 5000 метров и выше - Су-шка практически не имеет запаса тяги двигателей в режиме ПФ - "Полный Форсаж" для ЛЮБЫХ маневров.
На 7000 метрах на до-звуке вплоть до 0,95 "М" - Су-шке просто ПИZZZDец.
На малых высотах - сопоставимо. Су-шка чуть лучше аэродинамическое качество за счет деформируемого крыла (сопля, гнется все), у Ф-15-го лучше тяга к весу (механизация крыла намного проще - ибо ему это ПРОСТО НЕ НУЖНО, он на высоту заточен).
Лучше Су быть просто не может.
У ВСЕХ американских "иглов" заменены радары на АФАР. У совков даже на лучшем недо-перехватчике (только супротив стратегов) МИГ-31 была ПФАР, хотя и мощная.
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(без названия)
Чукча написал 18.10.2018 13:33
Хозяева не позволят киевской хунте ни каких шагов к прекращению кровопролития на юго- востоке. Остается единственный выход избавить Новороссию.
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аналогия с самой Украиной
безыдейный написал 18.10.2018 12:26
Можно усмотреть в этом крушении аналогию с самой Украиной, в которой пилот - американец, а рядом сидит полковник Петренко, отлично выучивший язык хозяев (не американец выучил украинский язык, а украинец выучил язык хозяев). И грохнулись они давно, еще в 1990-х.
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(без названия)
Возникает ощущение написал 18.10.2018 12:18
Что автору пофиг что писать , лишь бы прилепить коммунистическую хрень , даже если это выглядит как "не пришей кизде графин".
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