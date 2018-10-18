Разбившаяся на Украине "сушка" перезагрузила патриотический подъём постсоветским реализмом

При крушении истребителя Су-27 на Украине погиб американский подполковник Сэт Неринг с позывным «Джетро». Об этом 18 октября сообщает телеканал 360 со ссылкой на «Интерфакс». Известно, что Неринг был пилотом 194-й боевой эскадрильи Калифорнийской воздушной национальной гвардии. Вторым пилотом истребителя был полковник Иван Петренко, который также не выжил.

Самолет разбился 16 октября возле поселка Уланов в Винницкой области во время учений «Чистое небо-2018». По предварительной информации, сигналов бедствия истребитель не подавал, а пилоты отлично понимали друг друга, поскольку Петренко свободно говорил на английском языке. Очевидцы рассказали, что самолет начал резко терять высоту и пилоты увели его от жилых домов. Самолет базировался в Миргороде Полтавской области, там изъяли летную документацию. ВС ВСУ Украины сообщали, что машина находилась в исправном состоянии и прошла перед вылетом необходимые проверки.

Расследование проводят военная прокуратура Центрального региона Украины совместно с командованием ВВС США в Европе и Африке.

Совместные учения с НАТО «Чистое небо-2018» проходят на Украине с 8 по 19 октября в Винницкой и Хмельницкой областях.

От редакции: Да уж, не успели украинцы порадоваться и попиариться на успехах советского Су-27, и США были не против тут подставить под дружественную критику свой Ф-15... Но, конечно же, дело тут не в самолётах, человеческий фактор, лётная школа решает многое. Несомненно, американец за штурвалом "сушки" был фактором усложняющим полёт - интересно, что покажут самописцы бортовые, если таковые имелись и будут опубликованы (что очень вряд ли).

Пиара на этих учениях "сбройщиков" не вышло, - печальная действительность не одной Украины, а вообще всего заискивающего перед США постсоветского пространства. Ничего сейчас злорадного не хочется говорить, ни об американцах, ни об украинцах, - потому что мы видим коренные международные и классовые проблемы за такими печальными эпизодами. Не просто глупость, а преступность руководства - и не только украинского, само собой. Их надо "валить" только всех вместе и всем миром, - дело сложное, которое под силу только авторитетной организованной коммунистической силе (партии).

Д.Ч.

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