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Московский листок

Саратовская областная дума миллионеров подняла прожиточный минимум на целых 288 рублей

Опубликовано 18.10.2018 в разделе комментариев 1

регионы классоваяненависть вертикаль саратов
Саратовская областная дума миллионеров подняла прожиточный минимум на целых 288 рублей

Депутаты Саратовской областной думы на заседании комитета по социальной политике в среду, 17 октября, поддержали законопроект об увеличении прожиточного минимума в 2019 году на 288 рублей. Ранее с таким предложением выступала отправленная в отставку на прошлой неделе за скандальные высказывания о возможности легко прожить на "макарошках" и кефире региональный министр труда и занятости Наталья Соколова. 

"На заседании обсудили проект закона "О величине прожиточного минимума пенсионера на 2019 год в целом по Саратовской области для установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом "О государственной социальной помощи", - говорится в сообщении пресс-службы облдумы. В документе предлагается увеличить в следующем году показатель прожиточного минимума на 3,6% или на 288 рублей - до 8278 рублей. 

Как отметили в думе, величина прожиточного минимума пенсионеров определяется в виде прогнозного значения в среднегодовом исчислении, в соответствии с рекомендациями Министерства труда и социальной защиты. 

На заседании, посвященном обсуждению этой проблемы, и.о. министра труда и занятости по области Наталия Кривицкая заявила, что все расчеты производятся на основе стоимости на товары и услуги, зарегистрированные в данном периоде. 

Предшественница Кривицкой Наталья Соколова была отправлена в отставку с занимаемой должности 12 октября после того, как публично поспорила с местным депутатом Николаем Бондаренко. Министр заявила, что прожиточный минимум в 3,5 тыс. рублей для пенсионеров вполне достаточный для "минимальных физиологических потребностей". 

Спор Соколовой и Бондаренко состоялся на заседании рабочей группы комитета по социальной политике Саратовской областной думы, где обсуждался размер прожиточного минимума для неработающих пенсионеров в 2019 году. Соколова заявила, что его следует увеличить на 288 рублей вместо 500 рублей, как предлагали депутаты. 

Когда Бондаренко рекомендовал Соколовой провести эксперимент и покупать продукты в течение месяца в пределах прожиточного минимума, она сказала, что прожить на эту скромную сумму можно, если питаться "дешевой" курицей, сезонными овощами и фруктами, "макарошками", которые "стоят всегда одинаково", и кефиром. 

При этом сама Соколова отказалась переходить на такой рацион, отметив, что ей этого не позволяет статус министра. Высказывания Соколовой вызвали широкий общественный резонанс, в результате чиновница была уволена в тот же день губернатором Саратовской области Валерием Радаевым, который назвал "недопустимым для руководителя регионального министерства пренебрежительное отношение к темам, имеющим жизненную важность для людей". 

Позже выяснилось, что Соколова на посту министра зарабатывала более 190 тысяч рублей в месяц, а в целом за минувший год ее доход составил 2,3 миллиона рублей. Как оказалось, Соколова, помимо зарплаты, каждый год, как и другие министры, получала материальную помощь из бюджета региона - по 100 тысяч рублей ежегодно с 2013 по 2017 год.

От редакции: Просто аттракцион невиданной щедрости - почти триста рублей прибавили народцу в довольствие! Видите, как всё же хайп влияет на рост классового самосознания и активизацию классовой же "обороны" со стороны региональных властишек? Напомним, в саратовском правительстве примерно у всех так, как у припрятанной от глаз людских Соколовой, - министр соцразвития Лариса Колязина в 2017 году заработала 2,4 млн рублей. Министр культуры Татьяна Гаранина задекларировала доход в 2,3 млн рублей. Быть миллионером в правительстве любого, хоть малого, хоть большого субъекта Федерации - нормально. В конце концов, правящий они класс - или нет? 

Причём эта проклятая цифра - восемь тысяч, на которые невозможно прожить НИГДЕ, - возникает всё чаще, вот и мама керченского "мстителя", оказывается, получала в онкобольнице за тяжелейшую работу восемь тысяч. Тут станешь сектанткой!..

Если рассматривать правящий класс во всей его региональной разветвлённости как секту Золотого тельца - то логично, что те, кого обирают правящие паразиты, тоже сбиваются в мелкие секты, не понимая, что они составляют большинство, которое даже мирно себя явив воочию на любой площади страны - могло бы устрашить грабителей недр и трудящихся России посильнее таких "инфоповодов" и вооружённой, но бессмысленной борьбы одиночек. Хотя, понимание своей силы - приходит, медленнее чем надо, но приходит, и пока лишь там, где "дыры социалки" просвечивают.

Увы, классовая рефлексия (пока - ещё именно рефлексия, а не самосознание) - растёт только на таких вот, как в Керчи и Саратове, негативных новостях, поводах задуматься о своём месте в нынешнем обществе. Приятно видеть, как "классово заземлённые" мысли, приходившие доселе разве что авторам ФОРУМа.мск, - теперь звучат на радио, в заголовках "кремлёвского пула" изданий. Потому что тут уже разум сам требует, никакая религиозно-буржуазная пропаганда не объясняет событий. Пенсионной реформе путинской спасибо - хороший будильник был... 

Дмитрий Чёрный, член ЦК ОКП

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Соколова, как и её коллеги в Саратовском областном правительстве, получала матпомощь по 100 тысяч в год 



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Всего комментариев к статье: 1
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Да забыли резко о таких мелочах жизни, когда маньяки кругом с пужьями и бонбами !
сижупиржувдиван написал 18.10.2018 13:23
Смотрим ТВ3, залезли под одеяло, сбились в кучку и БОИМСЯ !!!!
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