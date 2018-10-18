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Московский листок

Гаитянского президента обстреляли "благодарные" колонизаторам сограждане

Опубликовано 18.10.2018 в разделе комментариев 0

империализм франция оппозиция президент гаити
Гаитянского президента обстреляли "благодарные" колонизаторам сограждане

Президента Гаити Жовенеля Моиза в среду обстреляли во время церемонии, посвященной 212-й годовщине смерти основателя государства и национального героя страны Жан-Жака Дессалина, передает ТАСС. 

По данным новостного портала Haiti Libre, президент серьезно не пострадал благодаря слаженным действиям своей охраны и был эвакуирован в безопасное место. Стрельба началась во время возложения цветов к мемориалу в 09:30 по местному времени (16:30 по Москве), в сторону правительственной процессии также было брошено несколько камней. 

Haiti Libre сообщает, что в результате обстрела ранены трое сотрудников охраны главы государства, один из них в голову. Правоохранители занимаются поиском нападавшего. 

На среду в столице страны Порт-о-Пренсе и нескольких городах Гаити помимо памятных мероприятий были намечены около 15 манифестаций с требованием привлечь к ответственности чиновников, причастных к нецелевому использованию государственных средств на поставки нефти из Венесуэлы. 

Массовые акции начались на Гаити в конце августа. Жовенель Моиз тогда заверил, что расследование станет приоритетом для нового правительства страны. 

5 августа Моиз предложил на пост премьер-министра кандидатуру 61-летнего политика и нотариуса Жана Анри Сеана, однако она до сих пор не была одобрена парламентом. 

Предыдущий премьер-министр Гаити Жак Ги Лафонтан 14 июля подал в отставку вместе с остальными членами правительства после произошедших в стране массовых беспорядков, поводом для которых стало решение властей резко повысить цены на автомобильное топливо.

Отметим, что эта тенденция - рост неуважения к институту президентсва как такового, - постепенно глобализируется. Можно вспомнить, с каким негодованием прогрессивная общественность США встречала сомнительную победу Трампа. Многотысячные митинги проходили в крупнейших городах США, включая Нью-Йорк, в ходе митингов в адрес нового президента высказывались самые смелые и порой нецензурные оценки и суждения. А вот в странах послабее и поменьше экономическим потенциалом - и вовсе президентов судят, снимают за коррумпированность, и судят, дают сроки как В Южной Корее, например. 

Любопытно, что в РФ факты куда более масштабные - "аннексия" активов ЮКОСа Роснефтью и прочее откровенно "питерское" кумовство, раздача в частную собственность президентом весьма лакомых кусков некогда социалистической, то есть общенародной собственности, - на суд общественности и суд уже итоговый не выносятся. А воспринимаются как должное "новых" порядков реставрированного капитализма. Как принятые поневоле большинством населения правила игры братковАтых "питерских". Но навсегда ли такой "общественный договор"?...

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