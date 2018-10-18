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Московский листок

В Москве открыли первый памятник Неофеодалу - тихонечко, ночью...

Опубликовано 18.10.2018 в разделе комментариев 1

беспредел москва неофеодализм собянин узбекистан социальный регресс
В Москве открыли первый памятник Неофеодалу - тихонечко, ночью...

В Москве в сквере на Большой Полянке возле посольства Узбекистана открылся памятник первому президенту этой республики Исламу Каримову, против установки которого активно протестовали жители Якиманки. Как сообщает телеканал "Дождь", памятник монтировали ночью, под прикрытием полиции. 

Автор монумента - один из ведущих британских скульпторов Пол Дэй: правозащитники и активисты из числа узбекских эмигрантов пытались убедить скульптора не ввязываться в этот проект, но безрезультатно. Корреспондент "Дождя" вместе с глаой муниципального округа Якиманка Андреем Моревым попытались рассмотреть памятник, но полиция настоятельно попросила их покинуть сквер. 

18 октября памятник торжественно открылся. В мероприятии участвовали представители властей России и Узбекистана. Каримова называли выдающейся личностью и подчеркивали, что он не допустил в стране "цветной революции". Как сообщает корреспондент радиостанции "Свобода", церемония проходила под усиленной охраной, а журналистов в оцепленный полицейскими сквер пускали только по спискам. 

Жители ближайших домов в знак протеста вывесили на балконах баннеры с надписью "Позор".

Андрей Морев рассказал "Московскому комсомольцу", что многочисленные протесты и около 7 тысяч подписей под петицией против памятника не возымели действия, поскольку, по его словам, "все было решено раньше, еще в 2016 году". 

Предыдущий состав муниципального собрания вынес резолюцию, что не возражает против установки памятника. А принятое местными муниципальными депутатами решение провести референдум, на который был бы вынесен в том числе и вопрос о памятнике Каримову, сочли незаконным и в прокуратуре, и в суде. 

При этом фигура первого постсоветского президента Узбекистана Ислама Каримова считается спорной и в самой республике: государственным СМИ страны рекомендовано воздерживаться от восхваления периода правления Каримова. А осенью 2013 года против дочери Каримова Гульнары было возбуждено по фактам уклонения от уплаты налогов в деятельности ряда компаний. По версии следствия, дочь покойного президента содействовала преступной деятельности организованной группы, активы которой на сумму более 1,3 миллиарда долларов были обнаружены на территории 12 зарубежных стран, включая Швейцарию, Францию и Россию.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный смеётся:

- Вот уж воистину в стиле позорного времени и установка памятников!.. Не было в Москве ни одного памятника неофеодалу (в этом плане столицу обставил ещё в нулевых Днепродзержинск, там имеется мемориальная доска в честь того, что в местной школе учился и жил рядом неофеодал Назарбаев) - теперь есть. Как говорится, капиталистическая метрополия чтит своих сатрапов, латифундистов экс-советских республик, обращённых в ханства - ценит и пропагандирует социальный регресс на местах. Впрочем, а как ставили и памятник Николаю Второму на Фрунзенской набережной-то? Может, собрав восторженную публику, местных жителей? - которые там совсем не православно-патриотические-монархиствующие олухи, там династии советских военных, партийных работников и писателей проживают. Нет, точно так же - тихо, ночью, подленько, под охраной, чтобы плебс не помешал монументальной пропаганде правящего класса. Ставят памятники, словно пишут что-то неприличное на заборе - дух паскудного регресного времени тут выразился вполне. Кстати, попробуйте вспомнить - с какого события начались такие "ночные торжества" в нашей стране? С перезахоронения тела товарища Сталина из мавзолея в землю. Там не просто "ночью, под охраной" - там даже танков товарищ Жуков понагнал, как и когда товарища Берию убивали... Нынешние наследники тех самых либерал-ревизионистов и партийных предателей - уловили их методику чётко. Что ж, подло поставить ночью - полдела, важно удержать памятник Неофеодалу, сохранить его от выражения благодарности местных жителей и тех, кого он на родине довёл до нищеты, а вот их в Москве очень много трудится - пролетариев-гастарбайтеров. Так что, скорее всего, его, как и Николая Второго на Фрунзенской набережной (хотя он и за забором).

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
стоик1238 написал 18.10.2018 16:44
Каримов - типичный подонок номенклатуры КПСС , уничтожавший свой народ по воле сионистов?
Чем он отличается от Ленина, Сталина, Андропова, Горбачева, Ельцина..?
.
сейчас вырастили новую формацию подонков - сортирных Карликов - у этих даже внешностью мерзкая?
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