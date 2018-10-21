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Московский листок

День рождения Никиты Михалкова - народ предателя не поздравляет

Опубликовано 21.10.2018 автором Оксана Снегирь в разделе комментариев 6

кино михалков
День рождения Никиты Михалкова - народ предателя не поздравляет

У знаменитого режиссера Никиты Михалкова скоро будет день рождения. Он родился 21 октября 1945 года. Но мы его поздравлять не собираемся. Михалков – предатель советского народа. Он - продажный до мозга костей, угодливый лакей власти капитала, абсолютно беспринципный и циничный торгаш, у которого только одна святыня – его личное благополучие.

Пока у власти был рабочий класс – Михалков служил рабочему классу. Он снимался в революционных фильмах, воспевающих революцию и Советскую власть, и сам ставил такие фильмы. Он играл героических революционеров – соратников Карла Маркса, защитников Парижской коммуны, большевиков-подпольщиков, и пр. Но вот к власти пришла буржуазия. И Михалков сломя голову побежал служить новым хозяевам. И всю последнюю четверть века он прямо пляшет перед ними на задних лапках. В своем стремлении угодить своим нынешним господам он готов расшибиться в лепешку. Он налево и направо, по любому поводу чернит революцию и льет помои на Советскую власть. Он снимает один за другим чудовищно лживые, клеветнические, антиисторические фильмы, которые без зазрения совести извращают действительность, играет в них царей и белогвардейских офицеров, прославляет контрреволюцию и ее деятелей.

Власть буржуазии оценила его усилия. Ныне Никита Михалков с лихвой обласкан и превознесен за свой холуяж. Он богат и знаменит. Новые хозяева обильно отсыпают ему сребренники, холят и лелеют такого талантливого предателя. А Михалков, воодушевленный щедрыми подачками, уже потерял всякий стыд в своем стремлении очернить Советскую власть и выслужиться перед господами. Например, он дошел до того, что стал превозносить крепостное право. Он обвинил Советскую власть – мол, она оклеветала нашу историю, представила крепостничество в мрачном свете. А на самом-то деле крепостное право - это просто благодать!

«Крепостное право – это самое хорошее и светлое, это мудрость народа и патриотизм» - вот его слова. И дальше Михалков объясняет – да, мол, в самом деле, бывало, что помещик порол своих крепостных - но делал он это по-отечески, наставлял их на путь истинный!

Когда это читаешь, то темнеет в глазах от ненависти к этому продажному подлецу, который теперь лицемерит и поёт гимны крепостничеству. А самое главное – от желания, чтобы был уничтожен этот строй, при котором михалковы имеют возможность врать и лицемерить, угождая богатым, очернять социализм и прославлять крепостное рабство.

И хочется сказать этому позорному лакею:

- Ах ты, подлец! Наш народ четыре века гнил в позоре рабства, умывался своей кровью – а ты, фарисей, вздумал глумиться над народным горем, над его кровавым унижением! Ты вздумал нас уверять – что это всё было очень хорошо! Ты соловьём разливаешься, доказывая, как это было чудесно и превосходно – что девяносто процентов народа можно было продавать и покупать, как скотину! И все – для того, чтобы в очередной раз лягнуть Советскую власть, чтобы выслужиться перед господами!

Как же вы низко пали – ты и подобные тебе продажные холуи капитала. Вы – позор для нашего народа. Он стыдится вас. И он готовит вам расплату. Пускай теперь буржуазия щедро награждает вас за ваше предательство, пускай вы теперь можете тешить свою спесь и тщеславие. Но придет день - когда народ скажет вам в лицо, кто вы такие. Суд народа состоится, и вы перед ним ответите - даже если вас к тому времени не будет в живых.



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Всего комментариев к статье: 6
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(без названия)
Тупой написал 21.10.2018 01:43
Михалков младший достойный приемник своего вертухая папашки, сочинявшего гимны для всех господствующих режимов. *****....
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михалков всегда был буржуа
и при советской власти написал 21.10.2018 01:39
и при нынешней оккупационной администрации.
Это надо уметь так приспосабливаться .
Он-ХАМелеОН.
Тут выделено слово ХАМ,ибо человек,который
переобувается на ходу,меняет свои убеждения-
ХАМ.
И с этим ничего не поделаешь.
Ну вот такой он.Генетика.
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Участь бы-дла - незавидна! Будет бы-дло хс-ос-ать! Демакратию хатели. А пришлаЕ-б-енам-ать!
!!!QQQQQ!TOT-BOG-JASNO&!!!&&& написал 21.10.2018 01:24
" Он налево и направо, по любому поводу чернит революцию и льет помои на Советскую власть. Он снимает один за другим чудовищно лживые, клеветнические, антиисторические фильмы, которые без зазрения совести извращают действительность, играет в них царей и белогвардейских офицеров, прославляет контрреволюцию и ее деятелей."
- Типичный гав-нолигент - то таки да! Таки, если завтра у власти появятся коммунисты, или - таки марсианцы - он тут же перекрасится и будет таки хазяин жизни, а мы - все будем в гав-не и станем таки этому скоту завидовать - то таки да...
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(без названия)
Крамольник написал 21.10.2018 00:50
Михалков уже давно стал покойником. А о покойнике или хорошо, а если хорошего нет - то вообще ничего. Аминь!
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(без названия)
протопоп написал 21.10.2018 00:42
Предал бесовскую власть.
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Все фильмы Михалкова при новой власти - г... Он давно закончился как режиссер и актер.
Это просто паразит на кинематографе. написал 21.10.2018 00:32
.
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