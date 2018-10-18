Навальный "навалял" Золотову, но пока на словах и на экране

Оппозиционер Алексей Навальный наконец записал видеоответ главе главе Росгвардии Виктору Золотову, в середине сентября вызвавшему его на дуэль, оскорбившись расследованием Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о закупках ведомства. Ранее ответить Навальный не мог, так как отбывал административный арест суммарно в течение 50 суток.

Навальный написал на своем сайте, что думал, давать ли ответ или нет на следующий день после трагедии в Керчи, но решил, что это стоит сделать. "Я смотрю, уже пошли "посткерченские инициативы" - дать больше полномочий Росгвардии, дать больше денег и контроля Росгвардии", - пояснил оппозиционер. По его мнению, пока там у руля "Золотов, ворующий на всем", это будет означать "отгрузить чемоданы наличности Золотову и тем, с кем он делится".

Ролик, размещенный на YouTube-канале Алексея Навального предваряется коротким вступлением: "Отвечаю генералу Золотову, которого считаю вором, мошенником, лжецом и лицемером. А также и просто дураком, который позорит страну, занимая такую высокую должность. И никакие его угрозы моего мнения не изменят".

В начале видеозаписи Навальный пародирует начало речи Золотова, выражая сожаление, что не мог сразу ответить на его "обличительный монолог", поскольку 50 суток сидел под арестом (генерал - был в командировке), но делает это "сразу по возвращении".

Оппозиционер сравнивает выступление Золотова с пародированием арабского или латиноамериканского диктатора "с мундирами, в золоте и медалях". Далее Навальный благодарит генерала за то, что он сделал работу лучше любого оппозиционера - "доказал, что ключевые места в руководстве российской власти занимают ненормальные". "Не просто воры, не просто те, кто двух слов связать не могут, но сумасшедшие", - поясняет оппозиционер.

"Вы вместе с [президентом РФ Владимиром] Путиным своим превращаете Россию в банановую республику, - заявляет он, и поясняет, - там, где чиновнику говорят: "Вы украли миллиард на закупках, вот доказательства", а он отвечает: "а пошли подеремся за гаражами".

По словам Навального, пока такие как Золотов, сидят на должностях, в России не будет ни высоких зарплат, ни технологического прорыва, ни качественного здравоохранения, ни высокоскоростных поездов, ни нормальных пенсий.

Оппозиционер отмечает, что после получения обращения Золотова ему гораздо проще объяснить свои президентские амбиции: он не хочет, чтобы такие как вызвавший его на дуэль генерал, правили Россией. Навальный подчеркивает, что Золотов "своим видом, своей глупостью, своей некомпетентностью позорит Россию и унижает ее великий народ". Оппозиционер напоминает, что Золотов заслужил звание генерала армии не с помощью охраны российских рубежей, а путем охраны "единственного своего рубежа - двух метров оцепления вокруг Владимира Путина, а также обстряпывал для начальства разные делишки, например строительство дворца в Геленджике".

Оппозиционер подчеркивает, что Золотову не удастся его запугать и он не откажется от своего мнения о нем. "Я считаю, что Вы вор, Вы обкрадываете и государство, и народ, и конкретно Ваших коллег, я считаю, что Вы причастны к убийству Бориса Немцова, а Ваша семья живет на грязные коррупционные деньги", - отмечает Навальный и называет генерала "ходячей иллюстрацией того, что такое незаконное обогащение".

Далее Навальный предлагает Золотову ответить на несколько вопросов. Например, "каким образом Ваш сын Роман в 23 года купил 88 соток земли в Барвихе", потратив на это не менее пяти миллионов долларов, а годом ранее "купил себе еще и 160-метровую квартиру в Москве". Откуда у него деньги на все это? Накопил? Экономил на обедах в студенческой столовой?" - задает вопрос Навальный. Он обращает внимание, что участок генеральского сына находится в самом дорогом месте Рублевки, а рядом расположен участок с домом зятя Золотова, Юрия Чещихина. Навальный также припомнил и квартиру в 500 квадратных метров, купленную дочерью Золотова на Ломоносовском проспекте на 350 миллионов рублей.

Всего недвижимости семьи Золотова Навальный насчитал на 3,5 миллиарда рублей. "Правильно Вы говорите, что я ношусь с Вашей декларацией и машу ею как тряпкой. Я гоню этой тряпкой Вас, гоню с поста Росгвардии и с госслужбы вообще", - заявил "ответчик".

Под конец ролика Навальный заявляет, что принимает вызов Золотова на дуэль. А так как оружие и место поединка выбирает тот, кого вызвали, то оппозиционер сообщает: "Наша с Вами дуэль состоится в виде дебатов в прямом эфире Первого канала. Или Второго канала, или любого другого федерального канала. А если они откажутся, то на YouTube-канале Навального, где дуэль все равно посмотрят миллионы людей. Как и предполагает кодекс, я даю Вам неделю на размышление. Шлите своих секундантов", - заключает Навальный.

От редакции: Отметим, что у москвичей теперь свои счёты с генерал-братэлло Золотовым, который действительно ведёт себя как вельможа в столице "их", как полагают воры всенародных нефти и газа, сырьевой империи, - и нагло отбирает у города целые улицы и земельные участки.

На недавние публичные слушания в столице был вынесен проект планировки, по которому проезд между 1-м Краснокурсантским проездом и территорией Росгвардии (Красноказарменная, 9а, Энергетическая, 2а) перестает быть дорогой и превращается в земельный участок Росгвардии.

Заодно «защитники Родины» захватывают и земельный участок многоквартирного жилого дома Красноказарменная, 9 – то есть банально воруют чужую частную собственность.

Воры и есть: вор на воре сидит и кадилом погоняет... Так что в районе Лефортово если будет проводиться дуэль - а места это для дуэлянтов любимые, казарменные, - то точно найдутся секунданты!

Да и Юрий Мухин, отечески советовавший Наваьному принять вызов, наверное, не откажется...

Д.Ч.

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