Национальный Лидер заберёт дорогих россиян с собой в рай в случае ядерной войны

Владимир Путин на заседании клуба "Валдай" в Сочи заявил, вызвав смех зала, что те, кто применит ядерное оружие против России, "просто сдохнут", а россияне попадут в рай, сообщает "Интерфакс".

"Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы, жертвы агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют", - предупредил Путин. При этом концепция применения Россией ядерного оружия не предполагает превентивного удара, напомнил президент РФ.

"В нашей концепции применения ядерного оружия нет превентивного удара, - сказал он. - Наша концепция - это ответ на встречный удар, это значит мы готовы применять ядерное оружие только тогда, когда удостоверимся в том, что потенциальный агрессор наносит удар по нашей территории".

"Конечно, это катастрофа всемирная, но я повторяю, мы не можем быть инициаторами этой катастрофы, потому что у нас нет превентивного удара. Да, в этой ситуации мы как бы ждем, что в отношении нас будут применять ядерное оружие, сами ничего как бы не делая" - отметил президент.

Путин также заявил, что Россия ничего не боится. "Мы вообще ничего не боимся. Страна с такой территорией, с населением, готовым жизнь отдать за Отечество, с этим ничего никто не может поделать", - сказал он.

- Лихо, - улыбается редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный, - лихо он нас зачислил в рай, не учитывая ни мировоззрений, ни убеждений (ведь тут и атеисты водятся, в конституции это зовётся свободой совести - но у них там в Кремле, видимо, туалетная бумага с текстом конституции, и вовсе не чтобы помнили), ни самого главного: что в результате его глупой сырьево-империалистической внешней политики никто в России не собирается становиться жертвами, "гибнуть за Отечество", которое из социалистической страны с 290 миллионами населения Ельциным и Путиным превращено в капиталистическое позорище с едва ли 130 миллионами "дорогих россиян". Нет, за сырьевую империю, в которой командуют такие, как Путин миллиардеры, обокравшие трудовой народ не просто на годы жизни (пенсионная реформа), на заводы (приватизация), а укравшие вообще то будущее, которое строили в СССР почти век - за такое отечество никто кроме наёмников гибнуть не будет. Скорее, вот этих праздно рассуждающих православненьких царей отправят за пределы отечества вместе с капитализмом, социальным неравенством, выкачиванием нефти и газа в пользу (в карманы и офшоры) ограниченной группы лиц. Вот такое, Социалистическое отечество - и будет защищать народ, его армия (а не росгвардии, служащие правящему классу) и то самое ядерное оружие, которое придумано было безбожниками-ядерщиками Лаврентия Павловича во времена не раз прОклятого Путиным тоталитаризма...

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