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Московский листок

Национальный Лидер заберёт дорогих россиян с собой в рай в случае ядерной войны

Опубликовано 18.10.2018 в разделе комментариев 17

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Национальный Лидер заберёт дорогих россиян с собой в рай в случае ядерной войны

Владимир Путин на заседании клуба "Валдай" в Сочи заявил, вызвав смех зала, что те, кто применит ядерное оружие против России, "просто сдохнут", а россияне попадут в рай, сообщает "Интерфакс". 

"Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы, жертвы агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют", - предупредил Путин. При этом концепция применения Россией ядерного оружия не предполагает превентивного удара, напомнил президент РФ. 

"В нашей концепции применения ядерного оружия нет превентивного удара, - сказал он. - Наша концепция - это ответ на встречный удар, это значит мы готовы применять ядерное оружие только тогда, когда удостоверимся в том, что потенциальный агрессор наносит удар по нашей территории".

"Конечно, это катастрофа всемирная, но я повторяю, мы не можем быть инициаторами этой катастрофы, потому что у нас нет превентивного удара. Да, в этой ситуации мы как бы ждем, что в отношении нас будут применять ядерное оружие, сами ничего как бы не делая" - отметил президент.

Путин также заявил, что Россия ничего не боится. "Мы вообще ничего не боимся. Страна с такой территорией, с населением, готовым жизнь отдать за Отечество, с этим ничего никто не может поделать", - сказал он.

- Лихо, - улыбается редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный, - лихо он нас зачислил в рай, не учитывая ни мировоззрений, ни убеждений (ведь тут и атеисты водятся, в конституции это зовётся свободой совести - но у них там в Кремле, видимо, туалетная бумага с текстом конституции, и вовсе не чтобы помнили), ни самого главного: что в результате его глупой сырьево-империалистической внешней политики никто в России не собирается становиться жертвами, "гибнуть за Отечество", которое из социалистической страны с 290 миллионами населения Ельциным и Путиным превращено в капиталистическое позорище с едва ли 130 миллионами "дорогих россиян". Нет, за сырьевую империю, в которой командуют такие, как Путин миллиардеры, обокравшие трудовой народ не просто на годы жизни (пенсионная реформа), на заводы (приватизация), а укравшие вообще то будущее, которое строили в СССР почти век - за такое отечество никто кроме наёмников гибнуть не будет. Скорее, вот этих праздно рассуждающих православненьких царей отправят за пределы отечества вместе с капитализмом, социальным неравенством, выкачиванием нефти и газа в пользу (в карманы и офшоры) ограниченной группы лиц. Вот такое, Социалистическое отечество - и будет защищать народ, его армия (а не росгвардии, служащие правящему классу) и то самое ядерное оружие, которое придумано было безбожниками-ядерщиками Лаврентия Павловича во времена не раз прОклятого Путиным тоталитаризма...

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Всего комментариев к статье: 17
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(без названия)
Нормальный написал 18.10.2018 23:09
"Всех порежу, всех я перережу!Сдохну с вами всеми, но замочу!" Если как террорист рассуждает Президент страны, то понятно почему так же мыслит террорист -студент в Керчи!. А ведь они сейчас опять будут выдумывать "крайних" из законопослушных граждан,ужесточать! Как будто любой террорист не найдет себе ствол или взрывчатку без магазина?! А помните безумного майора милиции или солдата . которые расстреливали людей?! Им государство доверило оружие!
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Re: Пенсионка
Варфолоеевская дочь написал 18.10.2018 23:02
Кстати да. Очень патриотично. Не надо будет платить пенсию миллионам пенсов. Типа их укокошат ядерные излучения. Фарш-мажор. Мы хотели, но эти ***** нам не дали! Гибридненько! Многоходовочка! Всехпереиграл.
Все, как вы любите!)
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(без названия)
и еще пара слов написал 18.10.2018 22:54
Сдохнет не мир, а сдохнет путлеровский режим. Вопрос только: когда? Что касается персонально самозванца Плешивого, то для него раем будет Гаага, когда запахнет перспективой повторить судьбу Чаушеску.
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Пенсионка
и рай написал 18.10.2018 22:51
Теперь понятно? Кому не достанется пенсионка, не волнуйтесь. У Вовы и в раю все схвачено. Не, пора эту ***** закатать в бочку с гавном.
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Re: Так рассуждал Гитлер перед своим концом!
Варфоломеевская дочь написал 18.10.2018 22:50
Да, таки есть народ. По крайней мере один человек)
Это вы)
Хотя с вероятностью 90% вы украинец. Или белорус. Или поляк)
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Re: всех порежу, всех попишу! кричал карлик, загнаный в угол
Варфоломеевская дочь написал 18.10.2018 22:45
А что, есть народ?
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(без названия)
Хроник написал 18.10.2018 22:41
Так рассуждал Гитлер перед своим концом! - Немцы не достойны жить, если меня не будет!
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всех порежу, всех попишу! кричал карлик, загнаный в угол
Виктор Николаевич написал 18.10.2018 22:38
А народ русский рукоплескал и думал: зачем жить, если не будет карлика миллиардера?
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Лидер лукавит
Варфоломеевская дочь написал 18.10.2018 22:36
В Ямантау, по слухам, мест на 200 тыс. Да и то вряд ли. Наверное на 20. Или на 2. Да и сами подумайте - кто вы, а кто он? Он Крым вернул, а что сделал ты? Радовался на диване, что "крымнаш"? Этого мало. Так что на Ямантау он имеет право. А вы нет. На всех не напасешся.
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(без названия)
Неудивительно написал 18.10.2018 22:33
Если слесарь-охранник в генеральском мундире Золотов,ни чего не делающий без приказа Начальника,- откровенный дебил, позорящий власть и страну на весь мир, то его кремлевский Хозяин- Ботексная Крыса - дебил еще большего масштаба с психологией самоубийцы- террориста!
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Черный все улыбается
а тут плакать пора написал 18.10.2018 22:31
Перевожу слова Этого развалившегося в кресле -я вас всех заберу вместе с собой.Если Меня не будет.то зачем вообще нужна жизнь на Земле?Вы все сдохнете.а я в норе отсижусь(не в Хакасии ли случаем?).Если вам не нужен Я,то нахрена вы все нужны?
Кажется пора вызывать Сербского и Кащенко с Бехтеревым,обязательно пригласить Юнга с Фрейдом.Ну и парочку санитаров.
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(без названия)
стоик1238 написал 18.10.2018 22:15
может провести медицинскую экспертизу сортирного Карлика на предмет вменяемости?
сортирный Карлик уже поставил равенство между собой и Россией?
.
Какой идиот отдаст жизнь за сортирного Карлика, даже недалекий Золотов сто раз подумает?
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с населением, готовым жизнь отдать за Отечество,
нормальный написал 18.10.2018 22:06
а ни пошел бы он на 3буквы со своим отечеством!
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(без названия)
стоик1237 написал 18.10.2018 22:02
может провести медицинскую экспертизу сортирного Карлика на предмет вменяемости?
.
Какой идиот отдаст жизнь за сортирного Карлика, даже недалекий Золотов сто раз подумает?
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Все намного проще...
Тов. Тамсямский написал 18.10.2018 22:01
Жалкий косплей американских "христианских ультра" времен Рональда Рейгана...
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мОте Дрочеру , нарциссу, поету, писателю,профеССианальному рев=.....!( это он сам себя так называет
доктор.муфлонокозерогобароносукаГовновЁнковеДроЧер написал 18.10.2018 21:37
так понятнее
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мОте
доктор.муфлонокозерогобароносукаГовновЁнковеДроЧер написал 18.10.2018 21:36
В одной из , предыдущих новостных заметок он = "смеется",
а тута = "улыбается".
.
- "Он то плакал, то смеялся, То щетинился, как еж, Он над нами издевался, Ну, сумасшедший, что возьмешь! "
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