Беляцко-германская Кубанская Украина свергла имя маршала Жукова в Киеве

Киевский городской совет переименовал улицу маршала Жукова в Деснянском районе в улицу Кубанской Украины, передает. Такое решение принято "для восстановления исторической памяти" о казачьем государственном образовании на Кубани" и "в рамках декоммунизации", сообщила пресс-служба Киевсовета. Общественное обсуждение переименования проходило с 29 мая по 29 июля 2017 года на едином веб-портале территориальной громады города.

Улица маршала Жукова расположена в жилом массиве Лесной. Она пролегает от улицы Киото до улицы космонавта Волкова. Свое название она получила в 1974 году в честь советского военного деятеля, Маршала Советского Союза Георгия Жукова, а до этого носила название "Полиграфическая" из-за расположенного в ее начале НИИ полиграфической промышленности.

Кубанская Украина (Кубанская Народная Республика, затем Самостоятельная Кубанская Народная Республика) - казачье государственное образование на Кубани, которое существовало в 1918-1920 годах. По первой конституции КНР, в состав входили Кубанская область, Чорноморщина (Черноморская губерния), Ставропольщина (Ставропольская губерния) и Терщина (Терская область).

Кубанская народная республика изначально была провозглашена 28 января 1918 г. как часть будущей Российской федеративной республики. Однако уже 16 февраля 1918 г. она была объявлена самостоятельной республикой, выступающей за присоединение на федеративных принципах к Украине.

Такая ситуация была обусловлена перманентной политической борьбой внутри правящей верхушки между двумя ведущими партиями – «черноморцами», как сторонниками вхождения Кубани в федеративный союз с Украиной, и «линейцами», как сторонниками сохранения Кубани в составе России.

При этом на момент провозглашения полной «независимости» практически всю территорию «республики» контролировали большевики, которые уже 1 марта 1918 г. заняли «столицу» Кубанской республики – город Екатеринодар (ныне Краснодар), вынудив кубанское «правительство» заключить союз с Добровольческой армией – белогвардейским воинским формированием на Юге России.

На подконтрольных территориях большевики провозгласили Кубанскую советскую республику в составе РСФСР с центром в Екатеринодаре (в апреле 1918 г.) и Черноморскую советскую республику в составе РСФСР с центром в Новороссийске (в марте 1918 г.), которые в мае 1918 г. объединились в Кубано-Черноморскую советскую республику.

В июле 1918 г. было принято решение объединить Кубано-Черноморскую, Терскую и Ставропольскую советские республики в единую Северо-Кавказскую Советскую Республику в составе РСФСР со столицей в городе Екатеринодар, однако в декабре 1918 г. республика прекратила свое существование в связи с захватом белогвардейцами значительной части ее территории.

Тем временем, заключив союз с белогвардейцами, кубанцы не оставили планов по объединению с украинскими самостийниками, которые на тот момент удерживали власть при помощи немецких штыков: в мае 1918 г. в Киев прибыла делегация под руководством главы виртуальной Кубанской краевой рады, лидера партии «черноморцев» Николая Рябовола.

Формальной целью переговоров было заявлено оказание гетманской Украиной военной помощи Кубани в борьбе против большевиков, тогда как реальной целью переговоров было рассмотрение вопроса возможного объединения Кубани с Украиной под протекторатом кайзеровской Германии.

Однако о содержимом тайных переговоров узнали белые, запретившие своим союзникам вести переговоры об объединении, в результате чего все ограничилось договоренностями о поставках оружия: уже в июне 1918 г. «Украинская держава» под руководством немецкого ставленника Павла Скоропадского поставила на Кубань 9700 винтовок, 5 млн. патронов, 50 тыс. снарядов для 3-дюймовых орудий.

На этом фоне 23 июня 1918 г. по итогам заседания «правительства» Кубани в Новочеркасске по вопросу дальнейшей внешнеполитической ориентации руководство «республики» подтвердило свою приверженность союзническим отношениям с Добровольческой армией, официально отказавшись от союза с прогерманской Украиной, однако продолжив поддерживать тайные контакты с самостийниками.

Вскоре противникам большевиков удалось инспирировать антисоветское казацкое восстание на Тамани, получившее помощь от дислоцировавшихся в Керчи немецких войск в виде оружия, боеприпасов и амуниции, в результате которого мятежники заняли Правобережную Кубань и создали условия для наступления Добровольческой армии, которая 17 августа 1918 г. захватила Екатеринодар.

Примечательно, что в условиях подготовки белогвардейцев к данному походу, украинские самостийники предложили высадить десант на азовском побережье Кубани с целью изгнания большевиков и последующего объединения Украины и Кубани: для этого из Харькова была переброшена дивизия Зураба Натиева в количестве 15 тысяч человек, но данный план так и остался на бумаге.

После взятия города противостояние между Добровольческой армией, рассматривавшей Кубань в качестве составной части «единой и неделимой России», и Кубанским «правительством», продолжавшим вынашивать тайные планы создания федеративного союза с «соборной Украиной», достигло своего апогея, вылившись в политическое убийство главы краевой рады и лидера «черноморцев» Н. Рябовола.

13 июня 1919 г. главный идеолог Кубанской республики выступил на Южнорусской конференции в Ростове-на-Дону с обличительной речью в адрес Добровольческой армии Антона Деникина, после чего был убит в холле отеля «Палас» двумя выстрелами из револьвера.

В связи с гибелью Н. Рябовола на Кубани был объявлен трехдневный траур, при этом его политические соратники обвинили в организации убийства формально все еще союзный кубанцам деникинский режим.

Эти события привели к массовому исходу кубанских казаков из рядов Добровольческой армии: дезертирство кубанцев приобрело катастрофический характер и их доля в войсках А. Деникина, в конце 1918 г. составлявшая 68,75%, к началу 1920 г. упала до 10%, что стало одной из причин поражения Белой армии в Гражданской войне.

От редакции: Выходит, Украине нынешней, постмайданной дороже Жукова-освободителя то беляцко-немецкое братство, которое временно и ненадёжно называлось Кубанской Украиной? То есть человек, имеющий самое непосредственное отношение к изгнанию немцев с украинских, советских земель, - должен подвинуться и вовсе сгинуть из памяти украинцев ради вот этой кучки авантюристов с явным прогерманским шнапсовым душком? Какой стала бы Украина под властью российских монархистов и Скоропадского? Ведь недавно Порошенко что-то там говорил осуждающее про российский царизм - под гнётом которого Украина (ещё не имевшая этого имени, как и статуса государства - который тот самый Ленин и большевики ей дали) пребывала?..

Никакой логики, позор один. Какие-то призраки несостоятельного, чуждого трудовой Украине прошлого проигранной и белыми, и германскими империалистами Гражданской войны - важнее родного миллионам украинцев имени человека, благодаря которому, в том числе (а в широком понимании - благодаря всё той же партии большевиков) стала возможна индустриально развитая УССР, паразитированием на инфраструктуре которой только и жива нынешняя буржуазная власть, ведь даже порошенковский завод шоколадный киевский - это советский завод им. Карла Маркса!..

Д.Ч.