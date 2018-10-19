Навальный деклассировал безумного генерала до дуэли

Злые языки поговаривали, что административные аресты главного российского оппозиционера были продиктованы ничем иным, как стремлением власти оттянуть его ответ на предъявленную главой Росгвардии Золотовым сатисфакцию. Генерал без того выглядел комично и глупо, так что полтора месяца отсрочки могли означать попытку переключить любопытство зевак на другие инциденты. Однако времени оказалось мало, чуда не произошло. Вернуть Золотову приличный человеческий облик через постановку личного героического участия в обезвреживании преступника тоже не удалось - выглядели эти акции, в общем-то, исключительно жалко. Час икс неумолимо приближался, и вот момент расплаты настал. Навальный принял вызов, но прежде морально уничтожил противника в видеообращении.

Ролик сопровождает короткая аннотация: Отвечаю генералу Золотову, которого считаю вором, мошенником, лжецом и лицемером. А также и просто дураком, который позорит страну, занимая такую высокую должность . За первый вечер мнение одобрили лайком 22% из более чем 1,2 млн. зрителей. Большинство констатацию приняли к сведению и эмоций не выразили, но, как известно, молчание - знак согласия. Самый же показательный результат - это всего лишь 0,8% (!) возмутившихся однозначно оскорбительной характеристикой руководителя крупнейшего силового ведомства. Даже если считать, что канал Навального смотрят, в основном, критично настроенные в отношении власти граждане, всё равно подобное единодушие есть приговор, приговор беспощадный.

Убийственно о Золотове выразился его коллега, бывший начальник службы безопасности президента РФ Коржаков: В то время он буквы забыл, ставил бутылку, и ребята писали (за него) рапорты. Вот по мне, по данным тем, он тянул на олигофрена. А такие люди нашему президенту нужны, потому что он таких только любит . Может, не бог весть какой авторитет, но в профессиональной среде выражать откровенное неуважение не принято, разве что в случаях очевидного позора, полнейшей дискредитации службы. Психологическая реакция на явление, которое наносит непоправимый вред делу, косвенно затрагивая всех причастных к нему. Схожими оценками удостаивают, к примеру, оборотней в погонах.

Навальный развенчивает легенду об офицерской чести Золотова, проследив его путь к званию генерала. В советские годы работал слесарем, однако в лихие 90-е кардинально изменил трудовой деятельности, став охранником Ксении Собчак, в ту пору капризной девчонки, и её видного папы, мэра. Подвизался в компании питерского криминального авторитета, о чём сейчас вспоминает как о занятиях бизнесом . Наконец, решающий судьбоносный шаг в карьере - должность телохранителя В.Путина. Алексей Навальный считает, что это не та биография, которая позволяет заиметь честь офицера. Впрочем, тут его взгляд, безусловно, расходится с требованиями нормативных документов. Во всяком случае, Инцитат был сенатором Рима, и Калигулу вполне удовлетворяла государственная деятельность коня, так что он внёс его кандидатуру в список претендентов на пост консула. Почему бы Золотову не стать новым российским премьером?

Самой впечатляющей частью ответа Навального стало перечисление собственности, приобретённой семьёй госслужащего. Сканы документов приложены к фильму. Земельные участки в наиболее дорогих районах Рублёвки, огромные дома, московские квартиры, бывшая госдача Дзержинского и Микояна, дома в Геленджике, на Валдае и др. - всего недвижимости на 3,5 млрд.руб. Действительно, какие пенсии при таких аппетитах? Патрон Золотова между тем вальяжно рассуждал о мировой политике и хвалил россиян за ум - мол, недовольны, но знают, что государство вынуждено так поступать. Мол, в гибели двух десятков студентов и преподавателей в Керчи виновата глобализация и интернет, а не система, заточенная на поиски крамолы в соцсетях и разгоны митингов, и нагнетаемая официозными СМИ атмосфера ненависти и злобы.

Главный антагонист режима последователен и не забыл основных вопросов к начальству Росгвардии: чем объяснить миллиардные контракты на продукты и одежду, где стоимость товаров в разы превышает их розничную цену, кроме как банальной коррупцией? Полтора месяца спустя ответ прежний, он повис в воздухе - по стенке размажу . Алексей Навальный предложил место и способ дуэли - дебаты на одном из федеральных телеканалов. Конечно, это жестоко с его стороны, но кто сомневается, что Золотов уже позабыл и о чести , и о своём напыщенном негодовании, и не позволит лицезреть избиение младенца?

Излишне. Навальный прав. Никакая оппозиция не могла бы сделать того, что удалось Золотову - наглядно продемонстрировать всю степень убожества и никчемности вороватой власти. С нею будущего у России нет. Нет и не будет.