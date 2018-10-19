"Керченский стрелок" отметил взрывом 16-летие "Норд-Оста"

Душеспасительная новость от Интерфакса. Расследовать кровавую трагедию в керченском колледже будет спецгруппа под предводительском генерал-майора Сергея Голкина - начальника следственного управления Следкома РФ.

Важный товарищ. Оказывается, он курировал распутывание теракта в питерском метро 3 апреля 2017 г. А еще пожарища в тулеевском крематории «Зимняя вишня» 25 марта.

Каких успехов добился г-н вдохновитель и организатор? Не знаем. Летом он рассказал СМИ о своих выдающихся подвижках, заверив, что все виновные непременно предстанут перед судом. Ну-ну, ждем-с.

Но он же вдохновлял сыщиков и на поиски причин крушения над Синаем 31 октября 2015 г. аэробуса А-321 «КогалымАвиа», возвращавшегося из Египта в Северную столицу. А это уже полный, извините, «висяк». О нем три года вообще молчок.

Как и о причинах авиакатастрофы воздушного извозчика Шойги Ту-154 над Черным морем 25 декабря 2016 (см. подр. https://forum-msk.org/material/society/15048723.html). Тоже «висяк».

Опровержений, как говорится, не последовало. Вот почему в заметке я и поделился впечатлениями о работе бастрыкинцев: «Создается впечатление, будто главная задача СК - не раскрытие, а как раз сокрытие каких-то особо важных преступлений».

И такая же, похоже, будет задача г-на Голкина в расследовании «керченской мясорубки». То есть ему нужно представить ее делом рук исключительно психопата-одиночки, который к радости спецназа покончил с собой.

И никоим образом не раскручивать версию об участии диверсионной группы, которая там, по всей видимости, орудовала. Как сказал один прокурорский чин: «Главное в ходе следственных действий - не выйти на самих себя».

А выйти легко, если честно и добросовестно расследовать первые, еще не причесанные показания самих перепуганных студентов и директора колледжа. А они рассказывали: стреляли из автомата и ружья. Нападавших в масках было несколько. Кто они? Кто их послал? Москва или Киев?

Вот почему высказывается мнение: если показания многочисленных очевидцев будут противоречить заданной версии психа-одиночки, следствие будет затянуто. Как затянули дело по захвату чеченскими бандитами ТЦ на Дубровке 23 октября 2002 г.

Оно тянется уже 16 лет - как вам такой срок? Все эти годы уцелевшие заложники - члены общества «Норд-Ост» пишут президенту Путину жалостливые послания с одной и той же просьбой.

Назовите нам состав газа, которым мы были усыплены, а 130 зрителей умерщвлены. У многих из нас от этого газа начались тяжелые последствия. А врачи, не зная его состава, не могут назначить нам квалифицированное лечение.

В ответ упорное молчание. Вчера я встречался с мамой Жени Усвалиевой, задохнувшейся от газа в день штурма 26 октября 2003 г. Ее парень, с которым она была помолвлена, очнулся в больнице...

Женщина подтвердила, что и нынче в 16-ю годовщину смерти родных и близких они снова соберутся на Дубровке у мемориала «жертвам путинского газа». А потом отправят ему очередную просьбу назвать состав отравляющего газа.

Я, как и многие журналисты, написал тогда несколько корреспонденций. Независимые СМИ недоумевали. Надо ж было так гениально провести операцию по освобождению заложников, чтобы застрелив 40 бандитов (из них половина девки с Тверской), умертвить 130 зрителей. «Хорошенькое» соотношение.

Каким газом их удушили? Неделю Кремль отмалчивался. И только под давлением ОБСЕ и ЕСПЧ тогдашний глава Минздрава Шевченко что-то брякнул про усыпляющий газ на основе фентанила. Сильнейшего наркотика, применяемого для обезболивания больных раком и в качестве наркоза.

Но и это, конечно, вранье. Потому что применять даже такой газ для усыпления зрителей и террористов методом распыления в зале без аппаратов искусственного дыхания означало умышленно пойти на их убийство. Это преступление.

По мнению экспертов, это мог быть газ нервнопаралитического действия. Но если так - назвать его В.Путин не может. Потому что применение отравляющих веществ против мирного населения вообще запрещено международными конвенциями.

Какой ответ от Путина получат несчастные больные люди на этот раз? Не знаю. Скорее всего, идиотское вразумление «взяточника Пескова» что их болезни - не вопрос Кремля.

И я согласен с версией, что диверсионная вылазка в керченском колледже больше на руку Москве и лично товарищу. Он завел страну в такую задницу, что не знает, как ее оттуда вытащить.

А совершив антиконституционный пенсионный переворот, настроил против себя все население страны. Вот почему, считают аналитики, эта кровавая драма ему намного нужнее чем Киеву.

Во-первых, чтобы вызвать к себе жалость лидеров мирового сообщества. А вдруг пожалеют, начнут соболезновать и ослабят санкции?

А, во-вторых, чтобы запустить через информационных холопов призыв «сплотиться в эту трудную минуту вокруг президента».

Сплачивайтесь, кто хочет. Но без меня.