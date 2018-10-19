Солсберийская картина маслом (зачёркнуто) "новичком"

Очередная катастрофа – террористический акт в Керчи. Ударили по самому больному – по детям. Страна потрясена, особенно наши спецслужбы. Спецслужбы всегда трясёт, но не от горя, а от непонимания, что с этим делать. И не важно, как сегодня они обзовут эту трагедию – теракт, атака или убийство. Детей не вернуть. И полной ясности в керченской трагедии у них нет до сих пор. Деградировали они вместе с политическим режимом и неспособны к профессиональной работе. Здесь требуется безупречная, в профессиональном плане, длительная и кропотливая деятельность, а не кавалерийский наскок, типа наскока любителей солсберийской готики.

Выражая глубокое соболезнование родителям и родственникам погибших детей, хотелось бы отметить глубокий непрофессионализм силовых структур. Сегодня их сформировали столько, что задач в государстве на всех стало не хватать и многих направили на борьбу с оппозицией. Расплодились до неприличия. И обеспечение этих структур идёт далеко не по остаточному принципу, как финансируются, к слову, детский спорт, общеобразовательные кружки, культура, да и в целом всё дошкольное и среднее образование, а в приоритете. Но при этом руководители государства на всех публичных мероприятиях к месту и не к месту пафосно кричат: всё лучшее детям, молодёжь – это наше будущее! А в результате всё лучшее достаётся силовикам и ближайшему окружению – опоре трона и личного благополучия человека, сидящего на троне. Разумеется, их детям и семьям, прожигающим свои жизни в беспечном прозябании за границей, тоже жирный кусок достаётся. Как, например, дочери главного пропагандиста страны Пескова, поучающей нашу молодёжь из своей роскошной парижской квартиры, как правильно жить и делать карьеру.

Сегодня утром отставной генерал ФСБ Александр Михайлов (бывший пропагандист спецслужбы) сетовал на невозможность пресекать деятельность террористов-одиночек, поскольку они о своих планах с окружающим миром не делятся. Видимо, по глубокому убеждению силового генерала, с террористами нам просто не везёт. То они жилые дома взорвут в Москве, Буйнакске или Волгодонске, уничтожив тихой сапой около 400 мирных граждан, то метро в Москве и Петербурге подорвут с гибелью десятков людей, то пронесут в чемодане взрывчатку в самолёт с российскими туристами и взорвут его над Синаем, то ещё что-нибудь неприличное натворят. А спецслужбы, как полагает генерал, бессильны по причинам неразглашения террористами своих преступных намерений.

Возникает вопрос: почему Госдума, в которой много силовиков, тогда бездействует? Почему до сих пор не перевела деятельность террористических организаций в публичную плоскость, не приняла соответствующий закон о транспарентной их направленности? Ну, чтобы нашим силовикам было работать легче. Да и сам Михайлов в настоящее время является членом Совета по внешней и оборонной политике РФ. Где его законодательные инициативы по этим вопросам?

Если серьёзно, то причина провала наших спецслужб не в тайной деятельности террористов, а в глупости и коррумпированности сотрудников этих спецслужб. В особенности их генералов и кураторов. Возьмём, к примеру, Приморский край. Десять лет контрабандисты эшелонами возили товары из Китая через Приморье, хранили их на центральных складах ФСБ в Москве и реализовали на Черкизовском рынке. А структура, которая по своему положению должна была пресекать эти преступления и защищать экономическое пространство от контрабанды, крышевала криминальный бизнес за приличное вознаграждение. Ну, в самом деле, не бесплатно же они «трудились» в поте лица, разрушая российскую экономику, делая её неконкурентоспособной!

Спрашивается, когда нашим спецслужбам бороться с террористами, с другими негативными проявлениями в отношении нашего государства и его граждан, когда они заняты иными делами, не изложенными в законах и положениях о федеральной службе безопасности Российской Федерации и ее структурах?

Для сведения: Статья 10. Борьба с преступностью

(в ред. федеральных законов от 30.06.2003 № 86-ФЗ, от 27.07.2006 № 153-ФЗ)

Органы федеральной службы безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации проводят оперативно-розыскные мероприятия по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию шпионажа, организованной преступности, коррупции, незаконного оборота оружия и наркотических средств, контрабанды, представляющих угрозу безопасности Российской Федерации, и преступлений, дознание и предварительное следствие по которым отнесены законом к их ведению, а также по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию деятельности незаконных вооруженных формирований, преступных групп, отдельных лиц и общественных объединений, ставящих своей целью насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации.

В период войны в Афганистане автор этих строк проходил переподготовку в Школе КГБ СССР. Перед слушателями выступал начальник Особого отдела одного из подразделений, воюющих в Афганской республике. Выступление его было ярким и неординарным, открывающим глаза на происходящие события в дружественной нам когда-то стране. Да и у нас тоже.

Так он, в частности, рассказал, что когда готовился ввод войск в Афганистан, то было строгое предписание всех «неблагонадёжных элементов», не разделяющих политику партии и правительства, убрать из войск и входить в соседнюю страну без них. Это, как правило, были думающие и имеющие собственное мнение военнослужащие, недовольные политикой руководства страны, ведущего к развалу государство. Не пасующие перед начальством и не боящиеся публично выступать с критикой на собраниях и открыто говорить о недостатках в общении со своими сослуживцами. Потому-то и попали в поле зрение спецслужб они, а не болото, которое всегда согласно с командованием и колеблется вместе с генеральной линией партии и правительства.

Однако ввод войск был столь стремителен, что всех убрать просто не успели. Многих фактически некем было заменить так быстро. А некоторых просто не захотели убирать, потому что они были хорошими специалистами своего дела.

За такими товарищами на войне был установлен особый контроль и наблюдение через агентурный аппарат. Но, к удивлению чекистов, трусили и плохо воевали, зачастую дезертировали и сдавались в плен не эти «неблагонадёжные элементы», а передовики соцсоревнования, члены КПСС, находящиеся на хорошем счету у командования. А «неблагонадёжные элементы», как правило, были отличными воинами. Вот мы и думаем: не побегут ли в случае войны первыми сдаваться в плен депутаты Госдумы, призывающие нас к патриотизму? Нельзя забывать афганский опыт. Он нам ещё может пригодиться.

Помню, тогда начальник Особого отдела с горечью заметил: «Нам надо в корне пересмотреть всю свою работу и не подвергать необоснованному преследованию людей, которые имеют собственное мнение и не боятся открыто высказывать свои мысли. Нельзя судить людей за мысли и взгляды, даже если они расходятся с мнением руководства. Поскольку именно эти люди и есть надёжная опора и будущее нашего государства».

Это была середина 80-х, и вольнодумство в стенах спецшколы уже не преследовалось. Скорее, наоборот, поощрялось. Как сейчас, не знаю. Знаю одно – сегодня в органы попадает много нежелательных элементов, в том числе, употребляющих наркотики.

Скоро 19 лет как на дворе XXI век, а людей за мысли и убеждения преследуют с новой силой. И власть опять опирается на ничтожества, игнорирует профессионалов. Посмотрите, кто у нас работает в правительстве, губернаторами и мэрами, заседает в парламенте и местных думах. Это либо «авторитеты» из 90-х, либо просто недалёкие люди. По крайней мере, у нас в Приморье именно так.

К сожалению, никто не услышал тогда боевого офицера, прошедшего горнило войны. Их, кстати, никогда не слышат, пока жареный петух не клюнет в заднее место. И сегодня вся кадровая политика силовых структур оставляет желать лучшего. Как правило, продвижения по службе в органах «добиваются» в первую очередь те, кто молчит, не говорит лишнего, не имеет собственного мнения и прогибается перед начальством. Всегда соглашается с руководством, даже если это руководство глупое и бездарное или замешано в коррупции, как наше правительство и губернаторский корпус.

Блатняк имеет все привилегии и не обделён званиями и наградами. Такова на сегодняшний момент ситуация в силовых структурах.

Забыло руководство страны, а может, и не понимает, что опираться можно только на то, что сопротивляется. И этот закон работает не только в физике, но и в жизни.

Не понимает начальство сути своих же нормативных актов и систему контрразведывательных мер по пресечению враждебной деятельности, направленной против нашего государства и его граждан.

Да и как бороться с этой враждебной деятельностью силовикам? Когда органы федеральной службы безопасности получают от своего руководства задание по борьбе с фальсификациями на выборах, то есть, по сути, с насильственным захватом власти, а информация прёт от агентуры, в том числе из числа членов избирательных комиссий, что этим захватом и фальсификациями занимается сама власть, которой они подчиняются.

Естественно, начальство, которое стало начальством путём многочисленных прогибов и угодничества перед более высоким руководством, трусит и боится излагать в аналитических записках правдивую информацию, обвиняя во всём оппозицию из пятой колонны. Даже вводит в заблуждение руководство страны, утверждая, что по их информации, полученной от надёжных источников, пятую колонну финансирует заклятый враг нашей родины – американский госдеп. Но руководство страны такая ложь во спасение своей власти, как видим, вполне устраивает.

Только один вопрос – где эти надёжные источники, когда страну взрывают, грабят и разворовывают, убивают лидеров оппозиции и фальсифицируют выборы всех уровней? Почему эти государственные преступления не предотвращает вся многочисленная рать силовиков, получающая нехилую зарплату и выходящая на «заслуженную» пенсию в 45 лет?

Вот потому мы и получаем солсберийские картины маслом (зачёркнуто) «новичком» и многочисленные провалы по обеспечению безопасности страны. Наши граждане не чувствуют себя в безопасности не только на улицах, но даже в собственных квартирах, куда силовики способны ворваться в любое время суток, положить всех домочадцев лицом в пол и перевернуть всё вверх дном. А когда блатные сотрудники этих спецслужб – герои России выполняют задания за рубежом, то действуют столь непрофессионально, что удивляешься: как это они ещё будёновки для маскировки не надели?

В их понимании, по-видимому, это и есть обеспечение безопасности страны и её граждан.