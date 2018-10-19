Если бы цыплята-бройлеры добровольно избирали руководство птицефабрики

На заре человечества первобытные люди, только-только обучившиеся прямохождению, своих пенсионеров просто ели. Очень практично. Однако быстро сообразили, что употребление в пищу человечины ведет к болезням и смерти.
Поэтому первобытные "урбанизды" стали утилизировать родителей, оставляя их у гаснущего костра одних. Некоторые по доброте душевной оставляли на прощание запас еды на пару дней. Типа пенсии в 8 тысяч рублей.
Много воды утекло с тех пор. Наступил 21 век с космическими станциями, компьютерными технологиями, толерантностью. И вот тут в Москве появился новый градоначальник, который первым делом предложил отправлять стариков на дожитие куда подальше. Сначала куда-то под Переславль, потом в Белгородскую область.
Но огласка и общественное мнение не дали осуществиться этому первобытному замыслу, градоначальник затих со своей грандиозной идеей. И вот, еще одна реинкарнация мечты новоявленных москвичей о том, как отобрать у стариков и поделить, возродилась. И об этом всерьез пишет "Коммерсант".
Автор идеи приехала к нам из древнейшего города в Казахстане с красивым названием Тараз. Он же административный центр Жамбыльской области, расположен на юге страны, около границы с Киргизией, численность населения 356 461 человек. Автора идеи зовут Елена Короткова и она руководитель Центра городской экономики в Belka KB, простите, ошиблась от старости, Strelka KB. А вот ссылка на статью в "Коммерсанте" (особенно хороши комментарии): https://www.kommersant.ru/doc/3772709
От редакции: Конечно, социал-дарвинизм штука тоже не новая, но как-то он оживился в последнее время в тех слоях общества, которые, как принято теперь говорить, "принимают решения".
А с другой стороны - кого им стесняться? Если сами объекты будущего социального геноцида уверенно голосуют за тех, кто и намеревается их истреблять?
Кто голосовал за Путина, Собянина, кто в будущем сентябре опять приведет в городскую думу послушных "кнопкодавов"? Да, те самые социально зависимые слои населения.
Кстати, социальный геноцид столичного центра уже произошел - в советское время внутри Садового кольца проживало более 2 миллионов человек, сегодня - тысяч сто пятьдесят, не более. В центре уже больше нет даже дешевых магазинов, дешевых парикмахерских и закусочных - все очень дорого. Буквально вчера прогуливался в районе Патриарших - все очень миленько, но бедному человеку там уже и сегодня не прожить. Если только питаясь объедками с барского стола.
Там уже сегодня живет какой-то другой народ, и странно, что мы с ними голосуем за одно и то же начальство. Как если бы цыплята-бройлеры добровольно избирали руководство птицефабрики. А потом бы боролись за почетное звание "Самая вкусная и аппетитная".
Но в Берлине это уже понимают - цитирую ту самую геноцидную статью в "Коммерсанте": "Яркой иллюстрацией здесь служит Берлин. Местное население активно собирает митинги, выступая против любого благоустройства районов. Жители отлично понимают: сегодня здесь разобьют новый парк, а завтра это скажется на стоимости недвижимости, а значит, и жизнь в собственном районе окажется со временем непосильно дорогой".
А в Москве продолжают радоваться нечеловечески широким тротуарам, дорогущей реконструкции, социальным гетто по программе реновации - продолжают радоваться те, кого даже не скрываясь будут подвергать социальному геноциду. "Гвозди бы делать из этих людей"... Или нет, гвозди не получатся, а вот комбикорм выйдет преотличный...
Анатолий Баранов
Крон-принц Антошка Т написал 19.10.2018 11:32
Строится метро. Строятся хорды. Новостройки с качественным жильем.
Центр благоустраивается.
Парки, водоемы по Москве и области.
Магазины не дорогие везде.
Цель счастливая жизнь, если беден, то живешь у метро, богат в центре, и таким образом есть стоимость жилья. А также возможность заработать и купить квартиру где хочешь.
.....
Патриаршие пруды, просто перейди Садовое кольцо и там недорогие магазины, считай шаговая доступность. Имеется возможность заказать онлайн. Автобусы и метро наконец.
.....
Поликлиники в шаговой доступности. Чистота, порядок и бесплатно по-настоящему, а не по-советски!
......
Какой-то другой народ постоянно обновляется, люди богатеют и беднеют, и только советские ноют, лгут, подменяют понятия, стравливают народы.
Если хорошие правильные вещи, совки против.
Если глупость несусветная, совки улыбаются и радуются.
Это творится на наших с вами глазах уже 19 лет, не могут и не хотят угомониться. Настолько ненормальные, у них родственники умирают от рака, диабета, простатита, Альцгеймера, Паркинсона.... Умирают родные любимые люди из-за их бредовых идей и все равно продолжают настаивать -
Оружие, Захват территорий, Поддержка терроризма, Подрывная деятельность, Химическое оружие....
Мдя....