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Московский листок

Если бы цыплята-бройлеры добровольно избирали руководство птицефабрики

Опубликовано 19.10.2018 автором Марина Веригина в разделе комментариев 1

выборы собянин бюджет доходы
Если бы цыплята-бройлеры добровольно избирали руководство птицефабрики

На заре человечества первобытные люди, только-только обучившиеся прямохождению, своих пенсионеров просто ели. Очень практично. Однако быстро сообразили, что употребление в пищу человечины ведет к болезням и смерти.

Поэтому первобытные "урбанизды" стали утилизировать родителей, оставляя их у гаснущего костра одних. Некоторые по доброте душевной оставляли на прощание запас еды на пару дней. Типа пенсии в 8 тысяч рублей.

Много воды утекло с тех пор. Наступил 21 век с космическими станциями, компьютерными технологиями, толерантностью. И вот тут в Москве появился новый градоначальник, который первым делом предложил отправлять стариков на дожитие куда подальше. Сначала куда-то под Переславль, потом в Белгородскую область.

Но огласка и общественное мнение не дали осуществиться этому первобытному замыслу, градоначальник затих со своей грандиозной идеей. И вот, еще одна реинкарнация мечты новоявленных москвичей о том, как отобрать у стариков и поделить, возродилась. И об этом всерьез пишет "Коммерсант".

Автор идеи приехала к нам из древнейшего города в Казахстане с красивым названием Тараз. Он же административный центр Жамбыльской области, расположен на юге страны, около границы с Киргизией, численность населения 356 461 человек. Автора идеи зовут Елена Короткова и она руководитель Центра городской экономики в Belka KB, простите, ошиблась от старости, Strelka KB. А вот ссылка на статью в "Коммерсанте" (особенно хороши комментарии): https://www.kommersant.ru/doc/3772709

От редакции: Конечно, социал-дарвинизм штука тоже не новая, но как-то он оживился в последнее время в тех слоях общества, которые, как принято теперь говорить, "принимают решения".

А с другой стороны - кого им стесняться? Если сами объекты будущего социального геноцида уверенно голосуют за тех, кто и намеревается их истреблять?

Кто голосовал за Путина, Собянина, кто в будущем сентябре опять приведет в городскую думу послушных "кнопкодавов"? Да, те самые социально зависимые слои населения. 

Кстати, социальный геноцид столичного центра уже произошел - в советское время внутри Садового кольца проживало более 2 миллионов человек, сегодня - тысяч сто пятьдесят, не более. В центре уже больше нет даже дешевых магазинов, дешевых парикмахерских и закусочных - все очень дорого. Буквально вчера прогуливался в районе Патриарших - все очень миленько, но бедному человеку там уже и сегодня не прожить. Если только питаясь объедками с барского стола.

Там уже сегодня живет какой-то другой народ, и странно, что мы с ними голосуем за одно и то же начальство. Как если бы цыплята-бройлеры добровольно избирали руководство птицефабрики. А потом бы боролись за почетное звание "Самая вкусная и аппетитная".

Но в Берлине это уже понимают - цитирую ту самую геноцидную статью в "Коммерсанте": "Яркой иллюстрацией здесь служит Берлин. Местное население активно собирает митинги, выступая против любого благоустройства районов. Жители отлично понимают: сегодня здесь разобьют новый парк, а завтра это скажется на стоимости недвижимости, а значит, и жизнь в собственном районе окажется со временем непосильно дорогой".

А в Москве продолжают радоваться нечеловечески широким тротуарам, дорогущей реконструкции, социальным гетто по программе реновации - продолжают радоваться те, кого даже не скрываясь будут подвергать социальному геноциду. "Гвозди бы делать из этих людей"... Или нет, гвозди не получатся, а вот комбикорм выйдет преотличный...

Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 1
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Мдя....
Крон-принц Антошка Т написал 19.10.2018 11:32
По порядку, по порядочку.
Строится метро. Строятся хорды. Новостройки с качественным жильем.
Центр благоустраивается.
Парки, водоемы по Москве и области.
Магазины не дорогие везде.
Цель счастливая жизнь, если беден, то живешь у метро, богат в центре, и таким образом есть стоимость жилья. А также возможность заработать и купить квартиру где хочешь.
.....
Патриаршие пруды, просто перейди Садовое кольцо и там недорогие магазины, считай шаговая доступность. Имеется возможность заказать онлайн. Автобусы и метро наконец.
.....
Поликлиники в шаговой доступности. Чистота, порядок и бесплатно по-настоящему, а не по-советски!
......
Какой-то другой народ постоянно обновляется, люди богатеют и беднеют, и только советские ноют, лгут, подменяют понятия, стравливают народы.
Если хорошие правильные вещи, совки против.
Если глупость несусветная, совки улыбаются и радуются.
Это творится на наших с вами глазах уже 19 лет, не могут и не хотят угомониться. Настолько ненормальные, у них родственники умирают от рака, диабета, простатита, Альцгеймера, Паркинсона.... Умирают родные любимые люди из-за их бредовых идей и все равно продолжают настаивать -
Оружие, Захват территорий, Поддержка терроризма, Подрывная деятельность, Химическое оружие....
Мдя....
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