Если бы цыплята-бройлеры добровольно избирали руководство птицефабрики

На заре человечества первобытные люди, только-только обучившиеся прямохождению, своих пенсионеров просто ели. Очень практично. Однако быстро сообразили, что употребление в пищу человечины ведет к болезням и смерти.

Поэтому первобытные "урбанизды" стали утилизировать родителей, оставляя их у гаснущего костра одних. Некоторые по доброте душевной оставляли на прощание запас еды на пару дней. Типа пенсии в 8 тысяч рублей.

Много воды утекло с тех пор. Наступил 21 век с космическими станциями, компьютерными технологиями, толерантностью. И вот тут в Москве появился новый градоначальник, который первым делом предложил отправлять стариков на дожитие куда подальше. Сначала куда-то под Переславль, потом в Белгородскую область.

Но огласка и общественное мнение не дали осуществиться этому первобытному замыслу, градоначальник затих со своей грандиозной идеей. И вот, еще одна реинкарнация мечты новоявленных москвичей о том, как отобрать у стариков и поделить, возродилась. И об этом всерьез пишет "Коммерсант".

Автор идеи приехала к нам из древнейшего города в Казахстане с красивым названием Тараз. Он же административный центр Жамбыльской области, расположен на юге страны, около границы с Киргизией, численность населения 356 461 человек. Автора идеи зовут Елена Короткова и она руководитель Центра городской экономики в Belka KB, простите, ошиблась от старости, Strelka KB. А вот ссылка на статью в "Коммерсанте" (особенно хороши комментарии): https://www.kommersant.ru/doc/3772709

От редакции: Конечно, социал-дарвинизм штука тоже не новая, но как-то он оживился в последнее время в тех слоях общества, которые, как принято теперь говорить, "принимают решения".

А с другой стороны - кого им стесняться? Если сами объекты будущего социального геноцида уверенно голосуют за тех, кто и намеревается их истреблять?

Кто голосовал за Путина, Собянина, кто в будущем сентябре опять приведет в городскую думу послушных "кнопкодавов"? Да, те самые социально зависимые слои населения.

Кстати, социальный геноцид столичного центра уже произошел - в советское время внутри Садового кольца проживало более 2 миллионов человек, сегодня - тысяч сто пятьдесят, не более. В центре уже больше нет даже дешевых магазинов, дешевых парикмахерских и закусочных - все очень дорого. Буквально вчера прогуливался в районе Патриарших - все очень миленько, но бедному человеку там уже и сегодня не прожить. Если только питаясь объедками с барского стола.

Там уже сегодня живет какой-то другой народ, и странно, что мы с ними голосуем за одно и то же начальство. Как если бы цыплята-бройлеры добровольно избирали руководство птицефабрики. А потом бы боролись за почетное звание "Самая вкусная и аппетитная".

Но в Берлине это уже понимают - цитирую ту самую геноцидную статью в "Коммерсанте": "Яркой иллюстрацией здесь служит Берлин. Местное население активно собирает митинги, выступая против любого благоустройства районов. Жители отлично понимают: сегодня здесь разобьют новый парк, а завтра это скажется на стоимости недвижимости, а значит, и жизнь в собственном районе окажется со временем непосильно дорогой".

А в Москве продолжают радоваться нечеловечески широким тротуарам, дорогущей реконструкции, социальным гетто по программе реновации - продолжают радоваться те, кого даже не скрываясь будут подвергать социальному геноциду. "Гвозди бы делать из этих людей"... Или нет, гвозди не получатся, а вот комбикорм выйдет преотличный...

Анатолий Баранов