КПРФ предложили высокие посты за отказ от участия в выборах главы Приморья

Администрация президента предложила лидеру КПРФ Геннадию Зюганову обдумать назначение кандидата в губернаторы Приморского края Андрея Ищенко на пост сенатора или вице-губернатора в обмен на его отказ от участия в новых выборах, сообщают "Ведомости" со ссылкой на свои источники.

По словам одного из них, Ищенко получит высокий пост, если на губернаторских выборах победит врио главы региона Олег Кожемяко. "Кожемяко – это кандидат от президента, противостоять такой воле коммунисты не могут, - отметил близкий к Кремлю собеседник издания. Но решение пока не принято, оговариваются оба собеседника.

Еще один источник газеты, близкий к администрации президента сообщил, что ситуация в Приморье может быть решена с помощью пакета договоренностей. По его словам, дополнительные гарантии могут быть предоставлены и другим членам КПРФ - мэру Новосибирска Анатолию Локотю и губернатору Иркутской области Сергею Левченко. "Если они согласятся на сделку без больших гарантий в будущем, то можно считать, что они Приморье подарили", - пояснил собеседник.

В свою очередь, сам кандидат от КПРФ на пост главы Приморского края Андрей Ищенко заявил, что ему не поступало предложение занять высокий пост взамен на отказ от участия в новых выборах. "Лично мне пока ничего не поступало. Из руководства партии никто (мне не сообщал такого). Это сейчас вброс какой-то в интернет пошел", - цитирует Ищенко РИА Новости.