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Московский листок

Рогозин поручил включить видеокамеры в экипировку сборщиков ракет

Опубликовано 19.10.2018 в разделе комментариев 2

Рогозин поручил включить видеокамеры в экипировку сборщиков ракет

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин распорядился экипировать рабочих видеорегистраторами при сборке ракет-носителей, сообщает РБК со ссылкой на два источника в госкорпорации. По их словам, соответствующее решение Рогозин принял после поездки в самарский ракетно-космический центр "Прогресс". На этом предприятии была произведена ракета-носитель «Союз-ФГ», которая на прошлой неделе потерпела крушение.

"Экипировка рабочих и контролеров должна быть дополнена видеорегистраторами, запись с которых будет храниться весь период эксплуатации собираемого изделия вплоть до его утилизации", - пояснил источник в "Роскосмосе".

По словам собеседников издания, в монтажно-испытательных корпусах космодромов также будут установлены лазерное оборудование, обеспечивающее высокую точность сборки крупных конструкций.

Кроме того, глава «Роскосмоса» распорядился доработать систему управления ракет-носителей для исключения во время их пуска процессов, не имеющих резервирования и дублирования, утверждают источники в «Роскосмосе». Эти рекомендации будут оформлены в решение созданной для выявления причин аварии «Союза-ФГ» комиссии.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
киргуду написал 19.10.2018 10:54
еще и фору на лоб,чтоб круглосуточно собирал.....и телегу прицепить к спине с запчастями,чтоб 2 раза на склад не бегать....
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как жить?
макробий 4-51 написал 19.10.2018 10:42
В Керчи бойня. Во все школы посадили рос гвардию.
В нашем городе не посадили, мы чо должны отдуваться.
Подъезды не охраняются, подвалы сплошь открыты.
Ночью спать боимся!
Увеличить гвардию раз в десять и всех посадить.
Хоть разок выспимся.
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