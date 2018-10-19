Рогозин поручил включить видеокамеры в экипировку сборщиков ракет

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин распорядился экипировать рабочих видеорегистраторами при сборке ракет-носителей, сообщает РБК со ссылкой на два источника в госкорпорации. По их словам, соответствующее решение Рогозин принял после поездки в самарский ракетно-космический центр "Прогресс". На этом предприятии была произведена ракета-носитель «Союз-ФГ», которая на прошлой неделе потерпела крушение.

"Экипировка рабочих и контролеров должна быть дополнена видеорегистраторами, запись с которых будет храниться весь период эксплуатации собираемого изделия вплоть до его утилизации", - пояснил источник в "Роскосмосе".

По словам собеседников издания, в монтажно-испытательных корпусах космодромов также будут установлены лазерное оборудование, обеспечивающее высокую точность сборки крупных конструкций.

Кроме того, глава «Роскосмоса» распорядился доработать систему управления ракет-носителей для исключения во время их пуска процессов, не имеющих резервирования и дублирования, утверждают источники в «Роскосмосе». Эти рекомендации будут оформлены в решение созданной для выявления причин аварии «Союза-ФГ» комиссии.