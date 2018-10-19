Число миллионеров в России увеличилось на 30% с начала года

Число долларовых миллионеров в России в 2018 году увеличилось на 30% и достигло 172 тысяч человек. Об этом говорится в ежегодном отчёте о мировом благосостоянии Global Wealth Report, основанном на данных исследовательского института Credit Suisse.

Отмечается, что на 10% самых богатых россиян в 2018 году приходится 82% всего личного богатства страны, хотя еще годом ранее этот показатель не превышал 77%. По уровню концентрации богатства Россия заметно опережает такие страны как США (76%) и Китай (62%).

При этом, на долю 5% самых богатых россиян, по оценкам Credit Suisse, приходится 73,7% всего личного богатства страны, а на долю 1% самых обеспеченных — 57%.

Совокупное личное богатство россиян Credit Suisse оценил в $2,2 трлн. За период с июля 2017 года по июнь 2018 года оно выросло на $300 млрд. Вместе с тем Россия почти в 45 раз отстаёт от лидера по данному показателю, Соединённых Штатов, где совокупное богатство населения составляет $98 трлн.

Тем временем, реальные доходы россиян продолжают падать ударными темпами. Согласно данным Росстата, в сентябре 2018 года они уменьшились на 1,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, после снижения на 0,9% в августе. До этого они росли на протяжении семи месяцев и с начала года прибавили 1,7%. В 2017 году население России обеднело на 1,7%, в 2016 - на 5,8%, в 2015 – на 3,2%, в 2014 – 0,7%.