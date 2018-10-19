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Московский листок

Теперь любого гражданина РФ на территории Украины можно посадить

Опубликовано 19.10.2018 в разделе комментариев 2

украина война киев
Теперь любого гражданина РФ на территории Украины можно посадить

Верховная рада Украины в четверг приняла закон № 7017, предусматривающий уголовную ответственность для граждан России за незаконное пересечение границы страны. Закон угрожает трехлетним тюремным сроком не только гражданам «государства-агрессора», но и «другим лицам», если они действуют «в интересах государства-агрессора, противоречащим национальным интересам Украины».

Караться будет любая попытка перейти границу вне КПП или же попытка пройти КПП без документов или по документам, содержащим «недостоверные сведения». За повторное нарушение закона, если оно еще и групповое, грозит срок до пяти лет, а если нарушитель нес при себе оружие — до восьми.

***

Заметим избирательность "закона" - уголовная отвественность предусмотрена только для граждан РФ, а не для, допустим, венгров, поляков или белорусов. Несмотря на то, что по-прежнему между Россией и Украиной действует безвизовый режим, то есть по смыслу наказание за нарушение при пересечении границы не может быть уголовным, это не преступление, а всего лишь административное нарушение.

Но "закон" и "Украина" понятия взаимоисключающие. 

В принципе, любой гражданин РФ, свободно перемещающийся по территории РФ, может быть неожиданно для себя подвергнут уголовному преследованию, оказавшись случайно на территории Украины. В этом смысл "закона". Ну и в том, что Украина регламентирует перемещения граждан РФ по ее территории.

Вполне логично, конечно, отказаться от пересечения границы государства Украина, но нашим гражданам все нипочем, наши граждане и в Сомали на рыбалку ездят. Впрочем, Сомали не объявляло себя в состоянии войны с Россией...

А идиоты, посещающие Украину в ситуации, когда в любой момент могут быть подвергнуты аресту, суду, тюремному заключению, а также пыткам и прочим прелестям "незалежной" пенитенциарной системы - они всегда найдутся. Сочувствовать? Но если висит табличка "Не влезай, убьет!", а он все равно лезет - что поделать?

Граждане России, власти Украины не хотят вас видеть на своей территории, иначе чем в гробу в белых тапках! Не понятно? Ну желаю дарвиновских премий...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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любого гражданина РФ на территории Украины можно посадить
Светослав>>> написал 19.10.2018 11:34
И это в корне верно. Ибо кому -- нехай щастить, а кому -- нexyй шастать ))
.
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Дупкаина-это тупик.Транзитное проклятие для проебалтов и скакуасов.
Ни фига себе написал 19.10.2018 11:12
Поэтому на Дуркаину нужно ездить только в самом крайнем случае,имеется в виду крайняя необходимость встречи с родственниками. А в идеале нужно сделать,чтобы любые азиаты и азиатские товары ни через Дуркаину,ни через проебалтов проехать в Европу не могли.
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