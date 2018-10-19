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Московский листок

Саграда Фамилия заплатит 36 миллионов евро штрафа за незаконное строительство в течение 133 лет

Опубликовано 19.10.2018 в разделе комментариев 1

Саграда Фамилия заплатит 36 миллионов евро штрафа за незаконное строительство в течение 133 лет

Собор Святого Семейства (Саграда-Фамилия) в Барселоне выплатит городским властям штраф в размере 36 миллионов евро за то, что его строят 133 года без лицензии на строительство, сообщает газета Pais.

По данным издания, выплаты в городскую казну будут производиться на протяжении 10 лет. Планируется, что эти средства пойдут на улучшение транспортной инфраструктуры вокруг собора, организацию прямого доступа из метро и благоустройство прилегающих к собору улиц. Кроме того, городские власти обещают оформить все необходимые документы на строительство к началу 2019 года.

"Это исторический день. Люди говорили нам, что если за 130 лет мы этого не сделали, то и сейчас не сделаем", - заявила мэр Барселоны Ада Колау, отметив, что собор является объектом культурного наследия ЮНЕСКО с 2005 года и одной из главных достопримечательностей Барселоны и Испании.

Искупительный храм Святого Семейства был заложен в 1882 году и строится только на частные пожертвования. Церковь спроектировал знаменитый каталонский архитектор Антонио Гауди. Действующий главный архитектор проекта Хорди Фаули рассчитывает завершить строительство к столетию со дня смерти Гауди — 10 июня 2026 года.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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старик С.Раков сразу же
снес написал 19.10.2018 11:59
этот самострой.
И на его месте налепили бы
квартал под жилье,
газончики сделали, плиточкой начали бы
каждый месяц выкладывать.
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