Золотов отказался от теледебатов с Навальным

Глава Росгвардии Виктор Золотов отказался участвовать в теледебатах, на которые его вызвал политик Алексей Навальный. "Дебаты? Я его на другое приглашал. Поэтому мы с ним не сходимся. Но на вопрос его я отвечу. Потом решим (в каком формате)", - цитирует Золотова ТАСС.

По словам главы Росгвардии, его вызов оппозиционеру подразумевал "спортивное соревнование, не более того". "Слушайте, меня обвиняют в том, что я его якобы пригласил для того, чтобы его избить после того, как он объявил меня коррупционером и все такое. Но дело в том, что сейчас суд идет, и вот после решения суда, когда суд пройдет, мы посмотрим - прав он был или нет. А вот после этого как раз к этому вопросу (об ответе) и вернемся", - отметил Золотов.

Ранее глава Росгвардии вызвал Алексея Навального на дуэль и пообещал сделать из главы ФБК "отбивную". Так генерал ответил на расследование ФБК о закупках продуктов по завышенным ценам в подконтрольном ему ведомстве.

"В своем выступлении вы допустили в отношении меня оскорбительные, клеветнические измышления. В офицерской среде не принято просто так прощать это. Испокон веков еще подлеца били по лицу и вызывали на дуэль. Господин Навальный, нам же никто не мешает вернуть хотя бы часть тех замечательных традиций. Я имею в виду сатисфакцию. Я просто вызываю вас на поединок. На ринг, на татами - куда угодно, где обещаю за несколько минут сделать из вас хорошую, сочную отбивную", - заявил Золотов в видеообращении.

В свою очередь Алексей Навальный принял вызов, но предложил провести его в виде теледебатов на любом федеральном канале.