Золотов отказался от теледебатов с Навальным

Глава Росгвардии Виктор Золотов отказался участвовать в теледебатах, на которые его вызвал политик Алексей Навальный. "Дебаты? Я его на другое приглашал. Поэтому мы с ним не сходимся. Но на вопрос его я отвечу. Потом решим (в каком формате)", - цитирует Золотова ТАСС.
По словам главы Росгвардии, его вызов оппозиционеру подразумевал "спортивное соревнование, не более того". "Слушайте, меня обвиняют в том, что я его якобы пригласил для того, чтобы его избить после того, как он объявил меня коррупционером и все такое. Но дело в том, что сейчас суд идет, и вот после решения суда, когда суд пройдет, мы посмотрим - прав он был или нет. А вот после этого как раз к этому вопросу (об ответе) и вернемся", - отметил Золотов.
Ранее глава Росгвардии вызвал Алексея Навального на дуэль и пообещал сделать из главы ФБК "отбивную". Так генерал ответил на расследование ФБК о закупках продуктов по завышенным ценам в подконтрольном ему ведомстве.
"В своем выступлении вы допустили в отношении меня оскорбительные, клеветнические измышления. В офицерской среде не принято просто так прощать это. Испокон веков еще подлеца били по лицу и вызывали на дуэль. Господин Навальный, нам же никто не мешает вернуть хотя бы часть тех замечательных традиций. Я имею в виду сатисфакцию. Я просто вызываю вас на поединок. На ринг, на татами - куда угодно, где обещаю за несколько минут сделать из вас хорошую, сочную отбивную", - заявил Золотов в видеообращении.
В свою очередь Алексей Навальный принял вызов, но предложил провести его в виде теледебатов на любом федеральном канале.
Эххх ! написал 19.10.2018 13:09
Рошен Дебальцевский написал 19.10.2018 13:04
Гвардия, хуле написал 19.10.2018 13:02
что написал 19.10.2018 12:49
путилин написал 19.10.2018 12:44
текущей власти, это не то чего добивалась власть !!! вот власть и устроила провокацию в
керчи, чтоб переключить внимание молодежи с политики на истребление своих сверстников или внимание населения с безумия кремля (безработица, провал разведки, пенсионная реформа, гибель военного самолета в сирии, повышение налогов, взрыв космической ракеты, вот пукин народ в рай отправляет уже) !!!
профессионалу стрелкового дела говорят, что слишком проф. убивал, быстро перемещался по зданию, несколько взрывов (как пту-ник смог сделать взрывчатку), дети говорят, что были люди которые з заталкивали в классы !!!
и еще пара слов написал 19.10.2018 12:37
.
То, что Золотов откажется разговаривать с Навальным, было вполне предсказуемо. Золотов - банальный гопник с соответствующим лексическим запасом. Дык, все логично: о чем этот гопник мог с Навальным разговаривать? У путлеровского охранника ни мозгов, ни словарного запаса для разговора нет.
Слесарь-офицер написал 19.10.2018 12:29
гражданин написал 19.10.2018 12:25
Слесарь-офицер смешее не бывает.
===============
Бывает.Долба.йоб офицер.И смешнее и страшнее. Золотов этому яркий пример.
Светослав>>> написал 19.10.2018 12:25
.
капук написал 19.10.2018 12:18
Мобуту написал 19.10.2018 12:13
В ролике Навального показан "боевой путь" этого енарала: особенно впечатлил рассказ Ксюши Сопчяг, как он ее сопровождал в школу. Песец, здоровый мужик, ударник ком. труда, "работает" сопровождающим девчушки - школьницы! Видимо хорошо платили, раз такая работа его не угнетала...