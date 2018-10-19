Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Золотов отказался от теледебатов с Навальным

Опубликовано 19.10.2018 в разделе комментариев 11

Золотов отказался от теледебатов с Навальным

Глава Росгвардии Виктор Золотов отказался участвовать в теледебатах, на которые его вызвал политик Алексей Навальный. "Дебаты? Я его на другое приглашал. Поэтому мы с ним не сходимся. Но на вопрос его я отвечу. Потом решим (в каком формате)", - цитирует Золотова ТАСС.

По словам главы Росгвардии, его вызов оппозиционеру подразумевал "спортивное соревнование, не более того". "Слушайте, меня обвиняют в том, что я его якобы пригласил для того, чтобы его избить после того, как он объявил меня коррупционером и все такое. Но дело в том, что сейчас суд идет, и вот после решения суда, когда суд пройдет, мы посмотрим - прав он был или нет. А вот после этого как раз к этому вопросу (об ответе) и вернемся", - отметил Золотов.

Ранее глава Росгвардии вызвал Алексея Навального на дуэль и пообещал сделать из главы ФБК "отбивную". Так генерал ответил на расследование ФБК о закупках продуктов по завышенным ценам в подконтрольном ему ведомстве.

"В своем выступлении вы допустили в отношении меня оскорбительные, клеветнические измышления. В офицерской среде не принято просто так прощать это. Испокон веков еще подлеца били по лицу и вызывали на дуэль. Господин Навальный, нам же никто не мешает вернуть хотя бы часть тех замечательных традиций. Я имею в виду сатисфакцию. Я просто вызываю вас на поединок. На ринг, на татами - куда угодно, где обещаю за несколько минут сделать из вас хорошую, сочную отбивную", - заявил Золотов в видеообращении.

В свою очередь Алексей Навальный принял вызов, но предложил провести его в виде теледебатов на любом федеральном канале.

 

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 3
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 11
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Эххх ! написал 19.10.2018 13:09
Такое шоу сорвалось!
Ответить
(без названия)
Рошен Дебальцевский написал 19.10.2018 13:04
В качестве оружия предлагаю поединок на подушках.
Ответить
Обосрался упиздок
Гвардия, хуле написал 19.10.2018 13:02
Мандагвардеец...
Ответить
В сети ходит мнение
что написал 19.10.2018 12:49
это постыдно - вызывать психически неполноценного противника на умственные дебаты. Хуже, чем рассказывать девочке-дауну про свою вафельную трубочку.
Ответить
(без названия)
путилин написал 19.10.2018 12:44
навальный имеет большую поддержку у молодежи, более того молодежь настроена против
текущей власти, это не то чего добивалась власть !!! вот власть и устроила провокацию в
керчи, чтоб переключить внимание молодежи с политики на истребление своих сверстников или внимание населения с безумия кремля (безработица, провал разведки, пенсионная реформа, гибель военного самолета в сирии, повышение налогов, взрыв космической ракеты, вот пукин народ в рай отправляет уже) !!!
профессионалу стрелкового дела говорят, что слишком проф. убивал, быстро перемещался по зданию, несколько взрывов (как пту-ник смог сделать взрывчатку), дети говорят, что были люди которые з заталкивали в классы !!!
Ответить
(без названия)
и еще пара слов написал 19.10.2018 12:37
Читал, что текст путлеровскому подельникову Золотову писал Хинштейн и само выступлене Золотова этот Хинштейн готовил. Золотов конкретно обocpался, что стало понятно сразу же, как только он открыл оральное отверстие. В связи с чем Хинштейн уже не обслуживает Золотова, а снова депутат в кобзонарии - принимает "законы".
.
То, что Золотов откажется разговаривать с Навальным, было вполне предсказуемо. Золотов - банальный гопник с соответствующим лексическим запасом. Дык, все логично: о чем этот гопник мог с Навальным разговаривать? У путлеровского охранника ни мозгов, ни словарного запаса для разговора нет.
Ответить
отказался от теледебатов с Навальным
Слесарь-офицер написал 19.10.2018 12:29
отказался от теледебатов с Навальным Слесарь-офицер-- ссиканул он видимо...
Ответить
Re:
гражданин написал 19.10.2018 12:25
капук написал 19.10.2018 12:18
Слесарь-офицер смешее не бывает.
===============
Бывает.Долба.йоб офицер.И смешнее и страшнее. Золотов этому яркий пример.
Ответить
Золотов отказался от теледебатов с Навальным
Светослав>>> написал 19.10.2018 12:25
А никто и не сомневался в том, шо русский вертухай обдрищется ))
.
Ответить
(без названия)
капук написал 19.10.2018 12:18
Слесарь-офицер смешее не бывает.
Ответить
(без названия)
Мобуту написал 19.10.2018 12:13
Какая у этого золотова противная рожа!
В ролике Навального показан "боевой путь" этого енарала: особенно впечатлил рассказ Ксюши Сопчяг, как он ее сопровождал в школу. Песец, здоровый мужик, ударник ком. труда, "работает" сопровождающим девчушки - школьницы! Видимо хорошо платили, раз такая работа его не угнетала...
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Нужны ли Москве еще 200 новых храмов?:
Результаты
Интернет-ТВ
Что происходило в колледже в Керчи во время стрельбы
Что происходило в колледже в Керчи во время стрель...
18.10.2018
За точкой невозврата
За точкой невозврата
19.10.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Золотов отказался от теледебатов с Навальным (11)
Саграда Фамилия заплатит 36 миллионов евро штрафа за незаконное строительство в течение 133 лет (1)
Теперь любого гражданина РФ на территории Украины можно посадить (7)
Число миллионеров в России увеличилось на 30% с начала года (3)
Рогозин поручил включить видеокамеры в экипировку сборщиков ракет (5)
КПРФ предложили высокие посты за отказ от участия в выборах главы Приморья (2)
Солсберийская картина маслом (зачёркнуто) "новичком" (4)
Если бы цыплята-бройлеры добровольно избирали руководство птицефабрики (2)
"Керченский стрелок" отметил взрывом 16-летие "Норд-Оста" (34)
Навальный деклассировал безумного генерала до дуэли (37)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Визит на Украину чреват тюрьмой
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: "Гвозди бы делать из этих людей"... Или нет, гвозди не получатся, а вот комбикорм выйдет преотличный
Максим Калашников Максим Калашников: Позитива не хватает?
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Воспитывать граждан!
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss