Жанаозен. Кто убил Александра Боженко?

Пять лет назад, 11 октября 2012 года, наемные убийцы, связанные со спецслужбами Казахстана, убили 23-летнего рабочего Александра Боженко в Жанаозене. Жители и рабочие-нефтяники прекрасно понимают, чьих это рук дело. А именно - карателей, которые заметают следы преступления палачей в Жанаозене.

Эта показательная казнь Александра Боженко, который отказался от выбитых показаний, рассказал в суде о чудовищных пытках и выступил в защиту подсудимых, - всколыхнула всех рабочих Мангистауйско области, неравнодушных граждан страны и является еще одним вопиющим преступлением назарбаевского режима.

Мы не должны забывать Александра, жертву белого террора, рабочего, который остался верен себе и своему классу!

Мы не простим твою смерть!

Представляем видеоролик об этой казни, устроенной эскадронами смерти.