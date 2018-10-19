Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Жанаозен. Кто убил Александра Боженко?

Опубликовано 19.10.2018 в разделе комментариев 0

казахстан террор неофеодализм назарбаев жанаозен классоваяненависть нефтяники

Пять лет назад, 11 октября 2012 года, наемные убийцы, связанные со спецслужбами Казахстана, убили 23-летнего рабочего Александра Боженко в Жанаозене. Жители и рабочие-нефтяники прекрасно понимают, чьих это рук дело. А именно - карателей, которые заметают следы преступления палачей в Жанаозене. 

Эта показательная казнь Александра Боженко, который отказался от выбитых показаний, рассказал в суде о чудовищных пытках и выступил в защиту подсудимых, - всколыхнула всех рабочих Мангистауйско области, неравнодушных граждан страны и является еще одним вопиющим преступлением назарбаевского режима.

Мы не должны забывать Александра, жертву белого террора, рабочего, который остался верен себе и своему классу!

Мы не простим твою смерть! 

Представляем видеоролик об этой казни, устроенной эскадронами смерти.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Нужны ли Москве еще 200 новых храмов?:
Результаты
Интернет-ТВ
Жанаозен. Кто убил Александра Боженко?
Жанаозен. Кто убил Александра Боженко?
19.10.2018
За точкой невозврата
За точкой невозврата
19.10.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Жанаозен. Кто убил Александра Боженко? (0)
Золотов отказался от теледебатов с Навальным (16)
Саграда Фамилия заплатит 36 миллионов евро штрафа за незаконное строительство в течение 133 лет (1)
Теперь любого гражданина РФ на территории Украины можно посадить (15)
Число миллионеров в России увеличилось на 30% с начала года (3)
Рогозин поручил включить видеокамеры в экипировку сборщиков ракет (7)
КПРФ предложили высокие посты за отказ от участия в выборах главы Приморья (4)
Солсберийская картина маслом (зачёркнуто) "новичком" (5)
Если бы цыплята-бройлеры добровольно избирали руководство птицефабрики (9)
"Керченский стрелок" отметил взрывом 16-летие "Норд-Оста" (39)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Есть что обсудить
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Визит на Украину чреват тюрьмой
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: "Гвозди бы делать из этих людей"... Или нет, гвозди не получатся, а вот комбикорм выйдет преотличный
Максим Калашников Максим Калашников: Позитива не хватает?
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss