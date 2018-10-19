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Московский листок

Минфин подправил бюджет РФ: подкинул силовикам и урезал социалку

Опубликовано 19.10.2018 в разделе комментариев 5

Минфин подправил бюджет РФ: подкинул силовикам и урезал социалку

Подготовленный Минфином проект поправок к Закону о федеральном бюджете на 2018–2020 годы предполагает дальнейшее сокращение расходов на здравоохранение и социальное обеспечение населения и выделение освободившихся средств на дополнительное финансирование силовых структур, госаппарата и госбанков.

Согласно документу, размещенному на официальном портале проектов нормативных правовых актов, прогнозируемый профицит бюджета по итогам текущего года вырастет с 481,74 млрд до почти 2,139 трлн рублей.

В действующем законе доходы бюджета определены в размере 17,07 трлн рублей, расходы же составляют 16,59 трлн рублей. Поправки предполагают рост доходов до 18,94 трлн рублей, а расходов - до 16,8 трлн.

Внеплановые поступления в казну от высоких цен на нефть позволят Минфин увеличить расходы по большинству ключевых статей за исключением двух направлений - "социальная политика" и "здравоохранение".

Как сообщает Finanz.ru, министерство предлагает урезать расходы на социалку еще на 34,9 млрд рублей, в том числе расходы на пенсии - на 1,6 млрд рублей, расходы по госпрограмме "Социальная поддержка граждан" - на 7,9 млрд рублей, расходы на поддержку военнослужащих, получивших увечья, - на 2 млрд рублей, выплаты безработным - на 7,7 млрд рублей.

Кроме того, предлагается сократить на 3,3 млрд рублей федеральное финансирование медицины и на 2,7 млрд рублей госпрограмму "Развитие здравоохранения".

Вместе с тем, ассигнования на "национальную оборону" решено увеличить на 9,5 млрд рублей. Финансирование полиции, Росгвардии и органов следствия вырастет на 9,9 млрд рублей.

Также документом предлагается выделить дополнительные 22 млрд рублей РЖД, 25,45 млрд рублей Внешэкономбанку и по 20 млрд рублей Россельхозбанку и Промсвязьбанку.

Еще сильнее Минфин планирует нарастить вливания в регионы: расходы на покрытие "дыр" в бюджетах субъектов РФ увеличатся на 114,5 млрд рублей.

В ближайшие три года российский федеральный бюджет продолжит усиливать свой оборонно-силовой крен. Расходы по статьям с грифом "секретно" увеличатся к 2021 году на треть - с 3 до 4,117 трлн рублей.

На столько же вырастет суммарное финансирование силовых ведомств: если в 2018 году на эти цели уйдет 5,147 трлн рублей, то к 2021-му сумма вырастет до 6,64 трлн рублей.

 



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Всего комментариев к статье: 5
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Позор вам,
местные дебильные блеятели написал 19.10.2018 19:52
и все-таки, в обстановке безнадеги, напоминю главную задачу, на которую надо напрвлять все свои ресурсы, силы и время -
Закрыть границы на выезд. Всю путькинскую банду люто избить и вышвырнуть на мусорные полигоны.
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(без названия)
киргуду написал 19.10.2018 19:46
надо януковича надыбать,где то у нас гасица....и надыбить....
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(без названия)
стоик1241 написал 19.10.2018 19:22

.
почему сортирный Карлик угрожает русскому народу походом единым строем в Рай, и до сих пор не отдан под суд за угрозу геноцида народа?
сортирный Карлик спросил матерей, хотят ли они смерти своих детей ради чванства и воровства сортиного Карлика?
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Не зря солдатня в 1993
расстреляла Верховный Совет написал 19.10.2018 18:50
.
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(без названия)
стоик1242 написал 19.10.2018 18:49
сортирный Карлик готовит русский народ отправиться в Рай?
Только после вас, сортирный Карлик, - скажут матери за своих детей?
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