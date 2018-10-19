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Московский листок

Газ для украинцев подорожает почти на четверть

Опубликовано 19.10.2018 в разделе комментариев 2

Газ для украинцев подорожает почти на четверть

Украинское правительство повысит цену на газ для населения на 23,5%, до 8550 гривен (около $300 по нынешнему официальному курсу) за тысячу кубометров с 1 ноября, заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман.

"Я понимаю, что для каждой украинской семьи это трудно. Но хочу сказать, что мы начинали переговоры с того, чтобы выровнять цены на 60%, повысить от действующей цены на 60%. Но в результате наших переговоров и компромисса нашли другой подход. И цены на газ с 1 ноября вырастут лишь на 23,5%. Не на 60. Это то, что нам удалось невероятными усилиями достичь в результате этих переговоров", - сказал Гройсман в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, повышение цены на газ было безальтернативным, потому что без сотрудничества с МВФ Украине грозил бы дефолт.

"Если мы не сможем продолжить сотрудничество с нашими международными партнерами, мы окажемся в состоянии, когда мы не можем обслуживать те долги, которые взяли до нас. А что такое дефолт? Все помнят 90-е годы: гиперинфляция, рост цен, обесценивание зарплат", - подчеркнул он.

Премьер-министр отметил, что соответствующее решение было принято единогласно. Действующая цена будет продлена до 1 ноября.

В настоящее время цена газа для населения Украины составляет 4942 гривни за тысячу кубометров, а с учетом НДС и сборов - 6958 гривень за тысячу кубометров.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
стоик1239 написал 19.10.2018 21:03
Газ для украинцев подорожает, но все равно будет стоить намного дешевле, чем газ, который продают русским?
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(без названия)
реально: написал 19.10.2018 20:56
пох
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