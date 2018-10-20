А раздача контрамарок в Рай уже началась?

Народная челобитная

предстоятелю РПЦ патриарху Кириллу

Ваше Первосвятейшество!

Уже в четвертый раз журналистское сообщество в моем лице обращается к Вам.

В первом послании мы недоумевали: почему «благодатный огонь» из Иерусалима привозит в Москву на пасхальное богослужение глава РЖД В.Якунин?

Разве нет в РПЦ для этой цели достойного иерарха церкви? Этот господин не просто чиновник. Он сам хвалился, что 22 года работал в разведке. Стало быть, член КПСС, с которой не порывал и из которой не выходил.

Так что «огненная миссия» под его водительством много лет превращается в операцию спецслужб. А это оскорбляет религиозные чувства православных верующих (ч.1 ст.148 УК).

Во втором послании мы снова поднимали эту тему и просили ответить на интересующие наших читателей и журналистское сообщество вопросы:

«Почему нельзя «благодатный огонь» хранить в особой лампадке, а надо каждый год снаряжать за ним в Иерусалим делегацию «паломников» из 100 персон неизвестной верны? Почему сразу после пасхальной службы в храме Христа спасителя свечи со священным огнем банально гасятся? Это же огромное святотатство и кощунство по отношению к огню божественного происхождения. И это тоже оскорбление религиозных чувств православных верующих (ч.1 ст.148 УК).

В третьем обращении мы просили Вас разъяснить понятия, трактовка которых не расшифрована в указанной уголовной статье, по которой осуждены уже десятки молодых юношей и девушек (кощунников).

а) кто такой верующий? Как он может доказать на суде и доказывает, что он верующий, а не прикидывается?

в) что такое «чувства верующих»? Чем особенным они отличаются, скажем, от материнских и родительских чувств и чувств атеистов? И почему в нашем светском государстве их нужно защищать особым законом?

в) что такое «оскорбление чувств верующих»? Как жалобщик в органы доказывает, что он именно верующий и оскорблен? Есть ли какой-то неведомый общественности и нашим гражданам перечень этих запретных деяний?

К сожалению, ни на одно из трех обращений мы не получили никаких вразумлений. Но и не можем быть на Вас в претензии.

Поскольку РПЦ у нас по Конституции от государства отделена, то на нее и не могут распространяться законы о СМИ и об обращениях граждан, предписывающие отвечать заявителям по существу.

И, тем не менее, мы снова тревожим Ваше Первосвятейшество, поскольку позавчера этот вопрос взволновал всю страну.

Так, отвечая на вопросы журналистов на заседании дискуссионного клуба «Валдай» относительно применения ядерного оружия, раб божий Владимир, в частности, пояснил, что у России нет превентивного ядерного удара по противнику. Она как бы в стадии ожидания.

Но при этом «агрессор все равно должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы – жертвы агрессии, и мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют».

Это предупреждение вызвало широкую и глубокую дискуссионную волну в соцсетях. Во-первых, верующую и неверующую публику сразу заинтересовало: кто это «мы»? Кто здесь имеется в виду, Ваше Первосвятейшество?

Многие сетевые аналитики и блогеры подразумевают здесь, прежде всего, Вас с Владимиром Владимировичем. Потому что часто и даже очень часто мы видим вас вместе. На очень многих ваших церковных мероприятиях, несмотря на конституционный принцип отделения церкви от нашего светского государства.

Иногда вы троекратно лобзаетесь, а иногда обмениваетесь церковными сувенирами, иконами и т.п.

Нам интересно, откуда раб божий Владимир знает, что эти «мы» обязательно попадут в рай? Ведь сие распределение, на наш взгляд, исключительно в компетенции господа бога

Только он после процедуры Страшного суда над новопреставленным решает, куда его душу, собственно, определить: в райские кущи или в преисподнюю. Или в особый, как говорят, отстойник, чтобы отдельно заняться его биографией, перечнем хороших и дурных дел. А тут такая уверенность.

Вот почему некоторые сетевые аналитики и блогеры считают, что после многолетнего знакомства с Владимиром Владимировичем и совершения им целого ряда богоугодных дел Вы могли ему гарантировать зачислений в рай.

В этой связи очень многие сограждане просили нас узнать у Вас: не будет ли им уже при земной жизни дарован из Ваших рук билет для зачисления в рай? Или хотя бы контрамарка. И что нужно такое совершить, чтобы сподобиться их?

Если за это нужно заплатить - что ж, люди готовы на самые решительные жертвы.

Надеемся в той или иной форме получить Ваше пастырское вразумление.

Храни Вас Господь!

Александр Головенко,

член Союза журналистов России