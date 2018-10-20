Украина уступает в рейтинге бедности даже Непалу и Бенгладеш

Депутат Верховной Рады Сергей Каплин в ходе заседания парламента в пятницу посетовал, что Украина занимает одно из последних мест в мире по уровню личного богатства граждан. 13 сентября Счетная палата Украины сообщила, что уровень бедности в стране за прошлый год увеличился на 27%.
Парламентарий со ссылкой на итоги ежегодного отчета о мировом благосостоянии Global Wealth Report отметил, что показатель личного богатства украинцев находится на уровне 1563 долларов, в результате чего Киев занимает в списке 123-е место из 140.
«Ужасно, что впереди нас такие страны, как Непал, Камерун, Кения, Бангладеш, те страны, названия которых похожи на матюки», — сказал Каплин, отметив, что его страна «докатилась до полного коллапса, дефолта, банкротства всех государственных институтов и государственной политики».
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Зря депутат волнуется - Украина для неславянского уха тоже звучит достаточно похабно. Так что в тренде страна.
А что на 123-м месте, так ничего, есть куда спускаться. Катиться по социальной лестнице вниз почти также увлекательно, как подниматься. Ну разве что выпивка чуть похуже и бабы погрязней. Но если хорошо выпил, то и не заметно совсем.
Зато по СПИДу, туберкулезу, проституции - уверенное первое место в Европе!
А.Б.
----------------Норд Ман-------------- написал 20.10.2018 04:06
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Украина беднеет потому, что с 1918-го была частью Совка.
Очень велики потери от оккупации, в т.ч. системные потери.
Вот не очень нужны миру - ни совковые авианосцы, ни двигателя на совковые вертолеты, ни совковые ядрЁные ракеты "Сатана".
Все технологии, которые моськавиты УКРАЛИ на Западе - на оном Западе существуют в оригинале и запатентованы.
Сельхоз - это копейки. По сути - гуманитарная помощь голодающим китайцам и Африке южнее Сахары.
А всем "Сикорским" под властью моськавитов - пришлось уехать еще тогда. Альтернатива - смерть в ГУЛАГЕ, или, если повезет - копировка буржуйских разработок в чекистской "шарашке".
Потому - тяжело и небыстро будет Украине в нормальный мир ВЕРНУТЬСЯ.
И я об этом присутствующим Украинцам неоднократно отписывал.
Когда весь мир делил "вишенки на тортике" - Украина находилась в ГУЛАГЕ под оккупацией чекистской хунты.
С 1918-го по 2013-й - 95 лет отставания в цивилизационной технологической гонке.
----------------Норд Ман----------- написал 20.10.2018 03:54
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ЗАНЯТНЫЙ способ мышления.
ХАРАКТЕРНЫЙ.
И ведь - слова-то СВОИ, не украинцы это говорят.
Завидонов Никодиж написал 20.10.2018 03:43
так ведь Украина беднеет от того, что Рашка-гавняшка под руководством Ботоксно-плешивой крысы на нее напала, отобрала территории, вывезла имущество, деньги.
Ты сама то, небось, тоже в Украине помарадерствовала.
!!!TOTJA BOGP--ON-JTNO!Q!!!&&&-- написал 20.10.2018 02:47
- Таки талантливый там живет "народ" - за тридцать лет из "сверхразвитой" страны - таки делать "страну-попрошайку" - то таки надо уметь! То таки да!