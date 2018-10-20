Украина уступает в рейтинге бедности даже Непалу и Бенгладеш

Депутат Верховной Рады Сергей Каплин в ходе заседания парламента в пятницу посетовал, что Украина занимает одно из последних мест в мире по уровню личного богатства граждан. 13 сентября Счетная палата Украины сообщила, что уровень бедности в стране за прошлый год увеличился на 27%.

Парламентарий со ссылкой на итоги ежегодного отчета о мировом благосостоянии Global Wealth Report отметил, что показатель личного богатства украинцев находится на уровне 1563 долларов, в результате чего Киев занимает в списке 123-е место из 140.

«Ужасно, что впереди нас такие страны, как Непал, Камерун, Кения, Бангладеш, те страны, названия которых похожи на матюки», — сказал Каплин, отметив, что его страна «докатилась до полного коллапса, дефолта, банкротства всех государственных институтов и государственной политики».

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Зря депутат волнуется - Украина для неславянского уха тоже звучит достаточно похабно. Так что в тренде страна.

А что на 123-м месте, так ничего, есть куда спускаться. Катиться по социальной лестнице вниз почти также увлекательно, как подниматься. Ну разве что выпивка чуть похуже и бабы погрязней. Но если хорошо выпил, то и не заметно совсем.

Зато по СПИДу, туберкулезу, проституции - уверенное первое место в Европе!

А.Б.