Суд и следствие нашли, как оставить Милосердова под стражей в обход закона

Месяц здесь не было новостей о деле Петра Милосердова по одной простой причине - не было ни новостей, ни информации о том, что с делом.

19 сентября прокуратура ЦАО вернула обвинительное заключение следовательнице Талаевой - на дополнительное расследование и устранение нарушений.

Следовательница Талаева с этим не согласилась и подала жалобу (не туда подала, но об этом ниже) - не согласна, писала она, я с мнением прокурора, дополнительное расследование проводить не хочу.

И на этом основании - что нужно дождаться ответа на ее жалобу - следовательница Талаева вышла в суд за продлением стражи. В это сложно поверить, но так она и указала Мосгорсуду: жалобу мою сейчас удовлетворят, а потом надо подготовить дело для передачи в суд, и вот на это нужен месяц, пусть Милосердов посидит.

Адвокаты были в недоумении: ваша честь, но почему следовательница Талаева уверена, что ее жалобу удовлетворят?! Где связь между временем, необходимым для ответа на её жалобу, и продлениям стражи?!! И почему, в конце концов, Милосердов должен сидеть ещё месяц в тюрьме, платя своей свободой за некомпетентность и, не побоимся этого слова, преступную халатность следовательницы Талаевой?!!!

Мосгорсуд на это сказал: следовательница Талаева, на тебе время на обжалование и передачу дела в суд, а Милосердов посидит, подождёт.

Так стражу Петру продлили до 24 октября.

Но следовательница Талаева не была бы следовательницей Талаевой, если бы на этом успокоилась. Она подала свою жалобу на прокуратуру ЦАО ... в прокуратуру ЦАО, а не вышестоящему прокурору - Москвы. Некомпетентность? Ну допустим, для следовательницы Талаевой это обыкновенно. Однако, как выяснилось позже, тут был целый умысел. Она знала, что прокуратура дело ей все равно вернёт, слишком серьёзные нарушения допустила. Выбрав не ту прокуратуру, она лишь тянула время. Получив отказ в своей жалобе в ЦАО, она подала новую жалобу - в Москву. А получив отказ там, собралась писать новую жалобу - в Генпрокуратуру. На ответ по каждой жалобе положено 10 дней. Так она себе пыталась обеспечить месяц.

Все это время с адвокатами на связь следовательница Талаева не выходила, а когда удавалось её поймать, отвечала: я не знаю, где дело.

Поскольку она нарушила порядок обжалования (подав первую жалобу не в ту прокуратуру), то нарушила и срок подачи жалобы. То есть жалобы как таковой - по букве закона - нет, а это значит, что вообще непонятно, почему Милосердов сидит.

Адвокаты завалили прокуратуру своими жалобами: где вообще дело??! И в какой-то момент микросхема всё же закоротила. Неизвестно пока, кто и что ей сказал, но, получив отказы в двух прокуратурах, в Генпрокуратуру следовательница Талаева не пошла. 15 октября, в понедельник она опять приняла дело к производству.

Поскольку у Милосердова статья средней тяжести и предельный срок и следствия, и содержания под стражей - 6 месяцев, то как только следовательница Талаева открыла дополнительное расследование, она должна была Милосердова отпустить.

Адвокаты написали ходатайства об изменении меры пресечения и, окрылённые таким поворотом, тонну ходатайств о проведении следственных действий. Наконец-то, благодаря прокуратуре, предоставилась возможность провести качественное, полноценное расследование Ну ни один (ни один!) свидетель по делу не был допрошен, ни одной (ни одной!) очной ставки не проведено. По делу за 9 месяцев не сделано ни-че-го. Баллистическую экспертизу макета АК упоминать сейчас не будем, мелко.

Итак, в понедельник 15.10 Талаева получила дело в производство. А уже на следующий день написала адвокатам смс: следствие завершено.

Допросы, очные ставки, новые экспертизы? Глупые вопросы. Вот вам ещё более глупый вопрос Завершить следственные действия и выйти на 217-ю - это целая процедура с составлением протокола, присутствие адвокатов - обязательно. Как думаете, следовательница Талаева это сделала?

Следовательница Талаева пришла во вторник, 16.10, в СИЗО к Милосердову, не уведомив адвокатов, даже без адвоката по 51-й, и в присутствие понятых (двух "козлов") за три минуты зачитала Милосердову 76 страниц текста о завершении расследования.

На том основании, что расследование завершено, но теперь надо подготовить дело для передачи в прокуратуру, а оттуда в суд, следовательница Талаева потребовала нового продления стражи.

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У Мосгорсуда много СМИ - апелляция на арест Мамаева и Кокорина.

Оба сейчас в Бутырке. Во вторник их водили на следственные действия. И во вторник же, как написано постом ниже, к Петру пришла следовательница Талаева.

Петр болеет, его несли на следственный корпус на носилках. Проносят мимо футболистов - у тех глаза на лоб: что, тут и такое с людьми делают?

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В дело Петра Милосердова вступил адвокат Алексей Чернышёв.

Адвокат Чернышёв был защитником журналиста РБК Александра Соколова и других фигурантов дела ИГПР ЗОВ (Мухин, Барабаш, Парфёнов). С тех пор со следовательницей Талаевой у Алексея Сергеевича сложилась уникальнейшая история взаимоотношений. Так, следовательница Талаева отстранила адвоката Чернышёва от дела. Но уникальность заключалась не только в этом. Мосгорсуд своим решением заставил следовательницу Талаеву вернуть адвоката Чернышёва в дело. А это, говорят люди бывалые, небывало — и для Мосгорсуда, и для следствия.

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Заседание суда об очередном продлении срока стражи Петру Милосердову началось.

Присутствует представитель Уполномоченного по правам человека в РФ.

Обвиняемый по статье средней тяжести Милосердов 9 месяцев сидит в СИЗО из-за волокиты и халатности следствия.

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Пётр Милосердов будет находиться под стражей ещё до 15 ноября. Итого почти 10 месяцев.

Но в 19:50, после того, как следовательница Талаева заявила в суд, что 16 октября завершено расследование и на этом основании суд продлил срок стражи Петру для ознакомления с материалами - итак, сразу после заседания суда следовательница Талаева направила всем адвокатам смс, что сегодня - 19.10 - расследование вновь возобновлено. (В этом случае, как указывалось здесь раньше, Милосердова не имеют права держать под стражей или на домашнем аресте - только подписка.)

Полагать, что следовательница Талаева не знала об этом днём, по меньшей мере, наивно. То есть она попросту сегодня обманула суд, чтобы получить своё - оставить Милосердова в тюрьме.

А адвокаты ведь настойчиво просили суд отложить заседание - и именно для того, чтобы получить подтверждение о завершении следствия. Потому что, говорили адвокаты, следовательница Талаева вас обманывает, ваша честь, что она предоставила вам подложные документы, и уже крайний срок в понедельник это выяснится - давайте перенесём, ваша честь, это умещается в уже определённые сроки стражи, то есть Милосердов там у себя в СИЗО даже рыпнуться не успеет, на свободу ни на секунду не выйдет, не беспокойтесь. Но суд это не волновало.

Самое нелепое в этой ситуации, что ничего сделать нельзя. Постановление суда вынесено. Петр останется в тюрьме. И, похоже, не выйдет до тех пор, пока следовательница Талаева будет на должности.