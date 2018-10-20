Девушка не уступила дорогу кортежу диктатора

Накануне приезда главы государства в Гродно, в областной центр прибыл президентский кортеж. Колонна из нескольких автомобилей с сигнальными огнями и включенной сиреной, двигалась со стороны «Фортов» в направлении улицы Горького, по предполагаемому маршруту следования Александра Лукашенко.

***

А где в правилах дорожного движения сказано, что пешеходы обязаны уступать дорогу кортежам феодалов? Может, надо было упасть ниц на обочине и не поднимать глаз, пока солнцеликий не проедет?

Понятно, что феодалам на законы плевать, и их стражники позволяют себе оскорбительное поведение по отношнению к гражданам. Что там ублюдки орали из окна патрульной машины?

Почему вообще кому-то разешается лететь по улицам города на бешеной скорости, не соблюдая никаких правил?

А.Б.