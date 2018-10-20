Девушка не уступила дорогу кортежу диктатора

Накануне приезда главы государства в Гродно, в областной центр прибыл президентский кортеж. Колонна из нескольких автомобилей с сигнальными огнями и включенной сиреной, двигалась со стороны «Фортов» в направлении улицы Горького, по предполагаемому маршруту следования Александра Лукашенко.
***
А где в правилах дорожного движения сказано, что пешеходы обязаны уступать дорогу кортежам феодалов? Может, надо было упасть ниц на обочине и не поднимать глаз, пока солнцеликий не проедет?
Понятно, что феодалам на законы плевать, и их стражники позволяют себе оскорбительное поведение по отношнению к гражданам. Что там ублюдки орали из окна патрульной машины?
Почему вообще кому-то разешается лететь по улицам города на бешеной скорости, не соблюдая никаких правил?
А.Б.
гость написал 20.10.2018 11:37
спалил сам себя . а покупка прав , или фиктивная сдача экзамена - преступление . про кортежи не помню ,а вот машинам оперативных служб с цветомузыкой - обязаны . хотя таким богатым людям как баранов ,
правила и впрямь - ни к чему .
Пепел Клааса 6УтУ6 Класса написал 20.10.2018 10:47
Пепел Клааса 6УтУ6 Класса написал 20.10.2018 10:46
Пепел Клааса 6УтУ6 Класса написал 20.10.2018 10:43
Государство Беларусь или Россия окружены врагами, каждая минута дорога для решения проблем, проблемищ!!! Президенты крутятся как белки в колесе, на секс нет времени, не то что ...
А тут кошелка с кошелкой. Тем более мигалки, когда мигалки вообще не надо думать - скорая это, пожарная, президент, мосгаз....
Вы представляете что начнется, если экстренные службы будут зависеть от всяческих козлов и кошелок ?
А война!? И начнем рассуждать, пропускать ли нам колонну гвардейцев, едущих на штурм Таллина, Риги, Вильнюса, Варшавы, Будапешта, Стокгольма, Берлина наконец!
Автор, займитесь делом.
йй написал 20.10.2018 10:38
> машины?
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Ублюдки ничего не орали, это некий болеющий душой за Россию орал.
.
Он же на светофоре встал, в отличие от кортежа, и потом в конце видно что где-то в жилом квартале уже.
.
Вот он, пролетариат, от которого ждут революционного самосознания.
Финни написал 20.10.2018 10:16
макробий 4-51 написал 20.10.2018 10:12