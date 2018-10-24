Что получили бывшие советские трудящиеся от приватизации, точнее, разграбления общенародной собственности?

Казалось бы, заявление московских властей о том, что более миллиона москвичей, живущих в пятиэтажках, построенных 30-40 и более полувека лет тому назад, будут переселять в новые, современные дома за счёт городской казны, должно радовать не только москвичей, но всё российское общество.

Действительно, большинство московских жителей пятиэтажек, этих морально устаревших и физически изношенных домов, чтобы улучшить свои жилищные условия, просто вынуждены либо десятилетиями копить на это деньги, либо лезть в ипотечное рабство. А тут московская власть выступила с заявлением, что этот насущный для москвичей вопрос будет решаться за счёт городской казны. Но, с другой стороны, для решения этой грандиозной задачи необходимо запустить в полную мощность не просто всю строительную промышленность, а весь промышленный сектор экономики, и не только Москвы, но и московской и других областей, √ а это фактически означает оживление всей экономической жизни РФ.

Таким образом, так называемая, московская реновация, выражаясь словами Ленина, фактически выступает тем особым звеном цепи, за которое, ухватившись, можно вытащить РФ из депрессии, в которой она, во всех отношениях: экономическом, политическом и умственном, пребывает уже который год подряд и конца которой не видно.

А между тем московской реновации препятствуют одна огромная трудность.

Дело в том, что в капиталистическом обществе производство принимает извращённый характер: материальные блага производятся не потому, что без них невозможна человеческая жизнь, а потому, что капиталист, в руках которого находится производство, делает деньги, присваивает прибыль. В этом смысле при капитализме жильё строится не потому, что люди в нём нуждаются, а потому, что застройщик (капиталист) делает деньги, обогащается. Строить, чтобы продать дороже, чем стоит само строительство, - это единственная цель всякого строительства при капитализме. Если этого не происходит, то хотя жильё и готово к заселению, но оно пустует годами; и что ещё поразительнее - это то, что в то время как жильё пустует, в это время именно непосредственные строители жилья - трудящиеся (рабочий класс) - испытывают острую нужду в нём. Доказательство - тысячи квартир в той же Москве пустуют, между тем как сотни тысяч, миллионы трудящихся москвичей нуждаются в улучшении своих жилищных условий или вообще не имеют своего жилья. Даже в тех случаях, когда капиталистическое государство предоставляет беднейшим слоям населения жильё на условиях социального найма, √ даже в этих случаях капиталистическое государство, этот «благодетель», выколачивает из бедняков деньги путём постоянного повышения квартирной платы.

Уже теперь во всех крупных городах РФ имеется достаточно добротных жилых домов, чтобы тотчас решить проблему хотя бы так называемого аварийного жилья путём простого (бесплатного) предоставления жилья в этих домах, как это происходит при социализме. Но для этого пришлось бы реквизировать эти дома. Теоретически капиталистическое государство понимает необходимость и справедливость такого пути решения жилищного вопроса. Однако на практике у него не хватает духу, так как это было бы покушением на право частной собственности собственников этих домов. Более того, покушение на жилищную частную собственность может вызвать цепную реакцию восстания против частной собственности на землю и средства производства.

Но раз решение жилищного вопроса требует реквизиции всего пустующего жилья в пользу трудящихся, т.е. в пользу непосредственных производителей не только жилья, но всех материальных благ, то рушится вся теоретическая вера в неприкосновенность частной собственности до того, как она будет уничтожена на практике. Следовательно, тут уже безусловный интерес капиталистов требует принять меры по упрочению пошатнувшейся «святости» частной собственности.

Поэтому капиталисты всячески стали противиться московской реновации, опасаясь, что она будет осуществляться путём реквизиции пустующего жилья. Не решаясь, однако, выступить открыто, они подняли вселенский шум вокруг переселения из пятиэтажек в новые, современные дома. Первоначально они представляли дело так, будто переселенцев, особенно живущих в центре, обманут, переселят их не в тот же район, где они живут, а на окраины, где ещё не достаточно развита транспортная и другая социальная инфраструктура.

Конечно, жить в обжитом месте, особенно в центре, комфортнее, чем на окраине. Но большинство пятиэтажек находится в таком плачевном состоянии, что их жители, особенно те, кто живёт на условиях социального найма или вообще в коммуналке, не раздумывая переедут в новые, современные дома, которые расположены даже на окраинах. Ни один нормальный человек, живущий в центре, но в коммуналке, да ещё в соседстве с «весёлой компанией», не откажется от отдельного жилья, которое, к тому же, предоставляется за счёт города, пусть и не в самом центре, где он прожил всю свою жизнь, а на окраине. И действительно, подавляющее большинство жителей пятиэтажек не поддались лицемерным фразам капиталистов и, недолго думая, изъявили желание переселиться из старых, изношенных пятиэтажек, расположенных в центре или близко к центру, в новые, современные дома, расположенные в отдалённых от центра районах.

На самом деле против переселения жителей пятиэтажек в новые, современные дома выступают лишь только те, кто делает деньги на сделках с жильём; ведь, тут происходит простое переселение из одного места в другое, что фактически исключает сделки с жильём. И кто же тут терпит ущерб, а следовательно, и всеми силами противится этому переселению? Банкиры, загоняющие трудящихся в ипотечное рабство, а также паразиты помельче √ риелторы, оценщики, рекламщики, аналитики рынка недвижимости и т.д. Более того, тут дело не только в самом жилье, но и в земле, на которой находится жильё. В Москве имеется ещё много участков земли, которые сознательно не используются для строительных целей годами. Не использование земли уменьшает её предложение на рынке и тем самым держит её цену, а следовательно, и цену всех строений на высоком уровне по всей Москве. Между тем реновация предполагает увеличение предложения земли, что фактически означает падение цены земли, следовательно, и жилья; а с этим падением рушится весь рынок недвижимости.

Но, как бы то ни было, попытка капиталистов остановить московскую реновацию путём спекуляции на том, что жить в обжитом месте, особенно в центре, комфортнее, чем на новом месте, провалилась. Но капиталисты не были бы капиталистами, если бы они на этом остановились. Тут речь идёт не просто о потери возможности делать деньги на отдельном взятом рынке, а об угрозе самой основе, на которой делаются деньги, √ частной собственности. Провалившись в одном направлении, капиталисты стали действовать в другом направлении. Теперь они спекулируют, говоря языком Маркса, на самых низменных и самых отвратительных страстях человеческой души √ фурии частного интереса.

Дело в том, что значительная часть жильцов пятиэтажек являются частными собственниками жилья. Но что значит быть частным собственником жилья? Это значит обладать правом не только пользоваться жильём, но и обладать правом совершать с ним сделки: продавать и покупать, закладывать и выкупать и т.д. Следовательно, частные собственники жилья обладают не только правом пользоваться жильём, как просто необходимым условием человеческой жизни, но и имеют возможность делать деньги при помощи жилья. Вот на этой возможности делать деньги на жилье, и спекулируют капиталисты, разжигая алчность у частных собственников жилья.

Пользуясь тем, что цена одной и той же квартиры в различных районах неодинакова, капиталисты толкают частных собственником жилья на то, чтобы они требовали от власти, чтобы переселение осуществлялось не только на принципе равнозначности, но и на принципе равноценности жилья. Дескать, в противном случае собственники жилья могут понести финансовые потери; и если это произойдёт, тогда власть просто обязана компенсировать этим собственникам жилья, понесённые ими финансовые потери в результате переселения.

Что сказать по этому поводу?

Действительно, однокомнатная квартира в центре Москвы стоит дороже, чем такая же однокомнатная квартира на окраинах Москвы. Однако может ли собственник квартиры воспользоваться её стоимостью в любом месте и в любое время в качестве действительно существующего полезного предмета, как это происходит в случае с самой квартирой, которой он пользуется в любое время и в любом месте в качестве реально существующей полезной материальной вещи? Нет, не может. Ибо стоимость квартиры, пока она не реализована, вернее сказать, не превращена в определённое количество реально существующих денег, существует только в воображении. Эта иллюзия тут же исчезает, когда собственнику квартиры срочно нужны деньги, скажем, для жизненно необходимой операции. Сможет ли он заплатить за операцию, например, на сердце, стоимостью своего жилья, которая ещё не превращена в деньги? Нет, не сможет. Для проведения этой операции деньги должны быть в наличии. Но, как говорят, безвыходных положений не бывает. К нему обязательно придёт какой-нибудь риелтор и предложит ему либо продать свою квартиру, но уже дешевле, чем она стоит, либо просто взять кредит в банке под залог его жилья, опять-таки, на невыгодных для него условиях. Таким образом, «стоимость» квартиры, которой кичится её собственник, может в любое время обернуться для него бедой; он либо окажется в ипотечном рабстве, либо вообще потеряет свою «дорогую» квартиру, переедет жить в какую-нибудь лачугу. И кто же тут должен возместить «финансовые» потери? Но если собственник «дорогой» квартиры настаивает на том, чтобы ему были возмещены возможные «финансовые» потери от реновации, то пусть он потребует возмещение этих потерь от того, кто определил «стоимость» его квартиры и вычислил «финансовые» потери от реновации.

Вообще экономические понятия сами по себе вводят в заблуждение. Возьмём цену и стоимость. Если спросить: сколько стоит этот товар, то в ответ можно услышать: он продаётся по такой-то цене. Отсюда кажется, что стоимость и цена товара всегда количественно совпадают. Это не так. Стоимость - это труд, затраченный на производство товара; цена - это денежное выражение стоимости товара. А это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Покажем эту разницу на примере двух одинаковых домов, один из которых построен летом, другой - зимой. Очевидно, что на дом, построенный зимой, затрачено больше труда, чем на дом, построенный летом. Это различие в количестве труда хотя и осознаётся людьми, но оно не зависит от них. А между тем ничто не мешает тому, чтобы дом, построенный в летнее время, оценить дороже дома, построенного в зимнее время. Следовательно, стоимость и цена, которая является денежным выражением стоимости, суть две различные вещи, носят различный характер. Стоимость - это объективный результат труда, между тем как цена - это субъективная оценка результата труда, продукта труда. Что субъективные оценки продукта труда обусловлены объективным результатом труда - стоимостью, это доказывает то, что при нормальном ходе торговли ни один нормальный товаровладелец не станет продавать свой товар ниже его издержек производства, т.е. стоимости.

Но каковы бы ни были субъективные оценки отдельными людьми различных вещей, например, квартиры и картины, квартира всегда будет дороже картины, поскольку на производство квартиры затрачивается больше труда, чем на производство картины. Затраты труда на создании мазни, типа «Чёрного квадрата» Малевича, мизерны, однако на рынке она оценивается дороже квартиры в пятиэтажке. Субъективные оценки материальных благ людьми различной социальной принадлежности вообще не могут быть одинаковыми: то, что капиталисту кажется дешёвым, например, баночка икры, рабочий считает дорогим.

До какого абсурда доводит субъективная оценка вещей, показывает, так называемая, кадастровая стоимость. Что такое кадастр? Список лиц, подлежащих поголовному обложению налогом. Получается, что кадастровая стоимость - это стоимость лиц, подлежащих поголовному обложению налогом. Эта бредятина выдумана опять-таки для того, чтобы капиталистическое государство имело возможность взимать налог за пользование землёй и жильём по рыночным ценам, которые, как правило, выше стоимости. А между тем земля - первичное условие всякой жизни √ вообще не имеет стоимости, следовательно, и цены, так как не является продуктом труда. Что же касается жилья, то хотя она и является продуктом труда, но она существенно отличается от других продуктов труда. Возьмём, например, жильё и автомобиль. Если я продам своё жильё, то я буду вынужден иметь другое жильё. Но этого нельзя сказать про автомобиль, продажа которого не вынуждает меня иметь другой автомобиль. Жильё, как и еда, и одежда, есть жизненно необходимое условие человеческой жизни, между тем как автомобиль не является таковым. И если капиталистическое государство облагает налогом необходимые условия существования людей, то это лишь доказывает, что капиталистическое государство разрешает жить своим гражданам лишь постольку, поскольку они платят ему дань за право жить вообще.

Но было бы ошибкой думать, что буржуазия просто запуталась в понятиях стоимость и цена. Отнюдь. Она сознательно смешивает эти два различных понятия. И для этого у неё есть веская причина. Поскольку стоимость создаётся только трудом, то необходимо и справедливо, чтобы рабочий класс, создатель всех богатств, был также и хозяином всех богатств, всех продуктов труда. Следовательно, тут уже безусловный интерес буржуазия требует вообще отрицать трудовую теорию стоимости Маркса-Рикардо.

Но это ещё не всё. Кроме запугивания частных собственников жилья финансовыми потерями, капиталисты пугают их и ещё тем, что они могут вообще лишиться право частной собственности на жильё. Что тут сказать? Эта такая чушь, что в неё могут поверить только наивные, недалёкие люди. Как вообще можно верить в то, что капиталистическое государство может отобрать у своих граждан право частной собственности на жильё, если это «право» является постоянно растущим источником для пополнения государственного бюджета, а именно: налог на жильё и сборы на капремонт? Верить в то, что государство в процессе реновации жилья будет отбирать право частной собственности на жильё, это всё равно, что верить в то, что государство будет резать курицу, которая несёт ему золотые яйца. Как раз наоборот, капиталистическое государство хочет всех жильцов сделать частными собственниками жилья, чтобы залезть в карман как можно большего числа людей. Доказательство - закон, который позволяет социальное жильё превращать в частное жильё, т.е. в источник пополнения государственного бюджета.

Но достаточно и больше чем достаточно. Что получили бывшие советские трудящиеся от приватизации, точнее, разграбления, общенародной собственности СССР? Что дали простым советским людям, например, приватизированная ими квартира и участок земли, которые они получили бесплатно и в бессрочное пользование от советской власти? Приватизированная квартира стала просторнее, жить в ней стало комфортнее, она стала ближе к магазинам, поликлиникам, школам, станциям общественного транспорта и т.д.? Нет. Площадь приватизированного участка земли увеличилась, расположение, плодородие его изменились к лучшему для строительных и земледельческих целей? Нет. Так, что же получили советские трудящиеся от приватизации жилья и земли? Возможность совершать сделки с ними, а с этой возможностью и капиталистическую эксплуатацию - постоянный рост квартирной платы, тарифов ЖКХ, плату за доступ к земле, налоги за пользование жильём и землёй, ипотечное рабство, большие расходы из-за постоянных жилищных и земельных споров (на радость «доверенным» лицам и нотариусам), быть обманутыми всевозможными мошенниками и т.д.

При капитализме жилищный вопрос решается совершенно так же, как всякий другой общественный вопрос: через периодическое разрушение экономики (кризисы), а это такое решение, которое постоянно само порождает вопрос заново, т.е. не имеет никакого решения. Яркий пример этого - борьба с бедностью, объявленная в 2004 году. Незначительное повышение уровня жизни трудящихся, достигнутое к началу 2007 года (в фазе кратковременного промышленного подъёма), было в одночасье разрушено кризисом 2007-2008 годов. В настоящее время, в 2017 году, число бедных уже зашкаливает за 20 миллионов, и продолжает расти, приближаясь к показателю 90-х годов.

Только тогда, когда будет уничтожен капитализм, т.е. уничтожена частная и установлена общественная собственности на землю и средства производства, возникнет возможность для решения всех общественные вопросов.