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Московский листок

Росгвардейцы генерал-братэлло Золотова всё ближе к монополии на вооружённое насилие

Опубликовано 20.10.2018 в разделе комментариев 1

оружие росгвардия
Росгвардейцы генерал-братэлло Золотова всё ближе к монополии на вооружённое насилие

Росгвардия разработала ряд поправок в закон об оружии, которые касаются правил его хранения и транспортировки. Соответствующий проект постановления Правительства РФ размещён на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. 

В документе предлагается обязать россиян и иностранных граждан при поездках длительностью более трёх суток уведомлять территориальные органы Росгвардии о хранении принадлежащего им огнестрельного оружия. В случае нахождения более 30 суток не по месту фактического проживания гражданин должен будет обеспечить условия, исключающие доступ к оружию посторонних лиц. 

В документ также включены положения, позволяющие перевозить оружие, для транспортировки которого не требуется разрешение, воздушным транспортом на основании уставных документов авиаперевозчика. Кроме того, допускается возможность передачи оружия сотрудникам подразделений транспортной безопасности для перевозки воздушным транспортом. 

В пояснительной записке уточняется, что предложенные меры позволят обеспечить контроль за оборотом оружия в местах его временного хранения. 

Ранее Лайф писал, что после трагедии в Керчи, где 21 человек погиб и более 50 были ранены, законодатели, эксперты и общественные деятели предлагают ужесточить контроль над владельцами оружия и выдавать лицензию на огнестрельное оружие с 21 года.

Напомним, такая законотворческая активность у профессиональных защитников правящего класса смотрится странновато на фоне недавнего "мясного" скандала. 

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального опубликовал 24 августа новое расследование, связанное с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и его окружением. Фонд выяснил, что в конце прошлого года глава правительства распорядился назначить единственным поставщиком продовольствия для Росгвардии малоизвестный крымский мясокомбинат, после чего закупочные цены на продукты выросли в два-три раза. 

"Мы стали проверять закупки для Нацгвардии, это всегда интересная тема. И увидели, что продовольствие теперь закупается без торгов, у единственного поставщика", - рассказал "Дождю" предысторию расследования юрист ФБК Александр Головач. 

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Всего комментариев к статье: 1
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все росгвардейцы проходят лоботомию и обрезание
это,по сути написал 20.10.2018 14:08
тоталитарная,иудейско-деструктивная секта.
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