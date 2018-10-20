Саудиты пытаются списать спланированное убийство и расчленение Хашогги на драку...

Саудовская Аравия спустя две недели отрицаний признала, что пропавший оппозиционный журналист Джамаль Хашогги был убит в генконсульстве страны в Стамбуле в результате драки, сообщает АР. По делу задержаны 18 человек, несколько сотрудников разведки уволены.

Предварительное расследование, проведенное прокуратурой королевства, показало, что подозреваемые приехали в Стамбул, чтобы встретиться с Хашогги, так как имелись "признаки его возможного возвращения" в Саудовскую Аравию, говорится в заявлении государственного агентства страны, которое приводит АР. В королевстве существует практика возвращения живущих за границей диссидентов, а критиковавший саудовские власти Хашогги в последние годы жил в США и сотрудничал с Washington Post.

Разговор якобы развивался не по сценарию и привел к драке, после которой подозреваемые попытались скрыть произошедшее, говорится в заявлении. АР со своей стороны отмечает, что Хашогги не выказывал никакого явного намерения вернуться на родину.

Саудовские власти не уточнили личности 18 задержанных в ходе расследования, и не объяснили, как столько человек могли быть вовлечены в драку. Заявление также не проясняет, что случилось с телом Хашогги.

В результате разбирательства в отставку отправлены четыре высших должностных лица из разведки, включая заместителя начальника разведывательного ведомства Ахамеда аль-Асири и советника наследного принца Саудовской Аравии Сауда аль-Кахтани. При этом последний остался главой службы по кибербезопасности.

Газета The New York Times добавляет, что, по данным королевства, генерал Асири организовал операцию, а Кахтани знал об этом и позволил обстановке обостриться. Издание также пишет, что в числе задержанных по делу - 15 человек, посланных на очную ставку с Хашогги, а также водитель и двое сотрудников консульства.

Саудовский чиновник, знакомый с ситуацией, на условиях анонимности рассказал NYT, что генерал Асири выслал на встречу с Хашогги отряд из 15 человек, узнав, что журналист может прийти в генконсульство 2 октября. В команду входил Махер Абдулазиз Мутреб, один из телохранителей наследного принца Мухаммеда, лично знавший Хашогги.

По данным газеты, приказ вернуть оппозиционного журналиста в Саудовскую Аравию был "неверно истолкован". Увидев посланных к нему людей, Хашогги попытался убежать. Его догнали и начали бить, Хашогги закричал, и один из саудовцев применил удушающий прием, оказавшийся смертельным. По словам источника NYT, избавиться от тела поручили местному пособнику, поэтому сами саудовцы не знают местонахождение останков.

Ранее NYT писала, что саудовские власти собираются возложить вину за случившееся на генерала Асири и представить операцию как несанкционированную сверху. Ее участники якобы хотели допросить и похитить Хашогги, но в итоге убили его, возможно, случайно.

Напомним, Джамаль Хашогги пропал 2 октября. В этот день он отправился в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы получить справку о разводе, необходимую для женитьбы на турецкой невесте. Избранницу журналиста в здание не пустили. После нескольких часов ожидания сотрудники консульства сказали ей, что Хашогги уже ушел. Больше его не видели.

Турецкая пресса писала, что Хашогги подвергли допросу и пыткам, после чего убили. Сообщалось, что последние часы его жизни записались на Apple Watch, которые журналист заблаговременно перевел в режим записи и синхронизировал со своим iPhone, оставленным невесте.

СМИ также сообщали, что во время допроса Хашогги отрезали пальцы, а позже обезглавили. Останки, предположительно, расчленили и вывезли по частям. Саудовская Аравия до сих пор категорически отрицала свою причастность к исчезновению журналиста.

От редакции: Как и ожидалось, хитрованы-Саудиты, не могут не признать факта смерти писателя и журналиста на территории их страны (посольства). Но как признать? Что ж это за драка была такая 18 человек против одного? Они там точно только дорогие сорта табака курят, а не афганскую травушку-муравушку, поставляемую талибами? Это, значит, писатель пришёл нагло в посольство и избил там 18 человек, а они обороняясь разделали его на аккуратные кусочки, для чего там случайно оказался патологоанатом, и затем вынесли на улицу - вот, мол, ворвался писателишка, 18 человек зибил до полусмерти, так что вы его по частям назад соберите, уважаемые прохожие, а то мы из сил выбились, обороняясь...

"Драка" причём происходила по чётко продуманному плану, случайно избитые прилетели заранее, собрались в одном месте, и тут "Ван Дамм" Хашогги на них и накинулся - сперва допрос с пристрастием, пытками, а потом, видимо, уже и "драка". Сырьевой империализм порождает невиданный солипсизм и манию величия - Саудиты полагают, что в это кто-то поверит, включая турецкую полицию? Однако эта вседозволенность тамошних нефтяных королей должна насторожить и нас - ведь в РФ правят точно такие же фактические монархи и бандиты, укравшие у народа нефть, и они не остановятся перед такими же "драками" при устранении наиболее громких голосов сопротивляющимся углублению их классовой диктатуры.

Д.Ч.

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