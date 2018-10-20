Слегка погнули один из выступов на Байконуре у ракеты "Союз-ФГ" - фигня и вышла

При сборке на Байконуре боковой блок ракеты-носителя «Союз-ФГ», потерпевшей крушение через несколько минут после старта, соединили с центральным грубой силой. Об этом 20 октября заявил источник в ракетно-космической отрасли, знакомый с ходом расследования.

Как пишет «Газета.ру» со ссылкой на РИА Новости, инженеры, собиравшие ракету, «слегка погнули» один из выступов. «Сборщики при монтаже, когда соединяли ступени в «пакет» (четыре блока первой и вторая ступень), слегка загнули левый выступ, он не сразу вошел в паз — и его вогнали с силой. Когда ступень опустилась на него всей массой, выступы, по сути, встали в распорку. Чтобы при разделении ступень легче вышла, в отверстие нанесли смазку», – заявил источник издания.

Однако эта мера проблему не решила, и из-за погнутого выступа шаровая опора протаранила центральный блок. В итоге сработал датчик штока и открылся клапан, но, как утверждает источник, это произошло уже после «аварийной ситуации».

11 октября ракета-носитель «Союз-ФГ» не смогла вывести на орбиту МКС космический корабль, на борту которого находились россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг. Члены экипажа спаслись в специальной капсуле. Расследованием случившегося занимается специальная комиссия. За это время предполагали саботаж, сброс системы аварийного спасения, но 18 октября «Коммерсанть» со ссылкой на источники в Минобороны сообщил об ошибке при сборке. Предполагалось, что повреждение нанесли боковому блоку, но не физической силой, а во время подъёма краном.

От редакции: Есть у нас верный читатель, который вообще-то и писатель, и некогда громил реакционера Кураева на ФОРУМе.мск, но нынче всё чаще ругает нас самих за сплошной оппортунизм - прям кюшать не может... Так вот он, Никита Быстров, представитель коммунистического научного авангарда, который поведёт нас не к ложной, буржуазной и "быстрой" (это термин, правда, из "дела неотроцкистов" - зюгановца Никитина, но нынче и антизюгановец Быстров стал на него походить в мнимой своей солидности критики), а к серьёзной и только пролетарской революции - отозвался об аварии "Союза" с имеющимся ещё, обывательским по сути оптимизмом, странноватым для образованного коммуниста.

Мол, ни одной человеческой жертвы на запусках при буржуях не случалось - уже хорошо, что вы опять клевещете на за-всё-ответственного Путина и Роскосмос, господа оппортунисты? Где деиндустриализация, где деградация? И платят там, в Роскосмосе, всем хорошо, и есть ещё специалисты в пороховницах, не надо сгущать краски... Остались же высокие советские технологии в надёжных руках силовигархии, и местами развиваются даже - аж заграница нашими услугами (челноков) пользуется, есть же чем гордиться!

У нас, у служек компрадорского капитала и недругов капитала отечественного, путинского, у оппортунистов то есть, в общем, конечно же, нет такого запаса буржуазного патриотизма и терпимости к режиму, как у господина Быстрова, однако почему-то оправдалась именно наша "оппортунистическая" версия - ПАДЕНИЕ технической культуры, явление не частное, а системное. Такое проявляется постепенно, но тенденциозно, по нарастанию. Дыры в обшивке, китайский клей на деталях вместо положенного по инструкции состава, как результат - падения "Протонов", теперь вот заколупасили деталь с силой, где быть её не должно. Да-да, конкретно Путин и Рогозин тут непричём, тут только "отношения частной собственности" проклятые - и сюда пролезли черти, "под руку сказали"...

Д.Ч.

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