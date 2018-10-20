Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Слегка погнули один из выступов на Байконуре у ракеты "Союз-ФГ" - фигня и вышла

Опубликовано 20.10.2018 в разделе комментариев 3

позор силовигархия рогозин роскосмос социальный регресс байконур
Слегка погнули один из выступов на Байконуре у ракеты "Союз-ФГ" - фигня и вышла

При сборке на Байконуре боковой блок ракеты-носителя «Союз-ФГ», потерпевшей крушение через несколько минут после старта, соединили с центральным грубой силой. Об этом 20 октября заявил источник в ракетно-космической отрасли, знакомый с ходом расследования. 

Как пишет «Газета.ру» со ссылкой на РИА Новости, инженеры, собиравшие ракету, «слегка погнули» один из выступов. «Сборщики при монтаже, когда соединяли ступени в «пакет» (четыре блока первой и вторая ступень), слегка загнули левый выступ, он не сразу вошел в паз — и его вогнали с силой. Когда ступень опустилась на него всей массой, выступы, по сути, встали в распорку. Чтобы при разделении ступень легче вышла, в отверстие нанесли смазку», – заявил источник издания.

Однако эта мера проблему не решила, и из-за погнутого выступа шаровая опора протаранила центральный блок. В итоге сработал датчик штока и открылся клапан, но, как утверждает источник, это произошло уже после «аварийной ситуации». 

11 октября ракета-носитель «Союз-ФГ» не смогла вывести на орбиту МКС космический корабль, на борту которого находились россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг. Члены экипажа спаслись в специальной капсуле. Расследованием случившегося занимается специальная комиссия. За это время предполагали саботаж, сброс системы аварийного спасения, но 18 октября «Коммерсанть» со ссылкой на источники в Минобороны сообщил об ошибке при сборке. Предполагалось, что повреждение нанесли боковому блоку, но не физической силой, а во время подъёма краном.

От редакции: Есть у нас верный читатель, который вообще-то и писатель, и некогда громил реакционера Кураева на ФОРУМе.мск, но нынче всё чаще ругает нас самих за сплошной оппортунизм - прям кюшать не может... Так вот он, Никита Быстров, представитель коммунистического научного авангарда, который поведёт нас не к ложной, буржуазной и "быстрой" (это термин, правда, из "дела неотроцкистов" - зюгановца Никитина, но нынче и антизюгановец Быстров стал на него походить в мнимой своей солидности критики), а к серьёзной и только пролетарской  революции - отозвался об аварии "Союза" с имеющимся ещё, обывательским по сути оптимизмом, странноватым для образованного коммуниста.

Мол, ни одной человеческой жертвы на запусках при буржуях не случалось - уже хорошо, что вы опять клевещете на за-всё-ответственного Путина и Роскосмос, господа оппортунисты? Где деиндустриализация, где деградация? И платят там, в Роскосмосе, всем хорошо, и есть ещё специалисты в пороховницах, не надо сгущать краски... Остались же высокие советские технологии в надёжных руках силовигархии, и местами развиваются даже - аж заграница нашими услугами (челноков) пользуется, есть же чем гордиться! 

У нас, у служек компрадорского капитала и недругов капитала отечественного, путинского, у оппортунистов то есть, в общем, конечно же, нет такого запаса буржуазного патриотизма и терпимости к режиму, как у господина Быстрова, однако почему-то оправдалась именно наша "оппортунистическая" версия - ПАДЕНИЕ технической культуры, явление не частное, а системное. Такое проявляется постепенно, но тенденциозно, по нарастанию. Дыры в обшивке, китайский клей на деталях вместо положенного по инструкции состава, как результат - падения "Протонов", теперь вот заколупасили деталь с силой, где быть её не должно. Да-да, конкретно Путин и Рогозин тут непричём, тут только "отношения частной собственности" проклятые - и сюда пролезли черти, "под руку сказали"...

Д.Ч. 

Новости по теме:

В Роскосмосе рассказали о причине аварии "Союза"

И снова космический позор: "Союз" из Путинской России не летает, экипаж хоть выжил...

Рогозин уверен, что досидит в своём кресле до нового запуска "Союза", когда собирались уже на Марс



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
КТФ написал 20.10.2018 16:04
В Китае необходимо закупить "русские кувалды"
для рихтовки каркаса ракет.
Ответить
И подготовьте приказ на Крюгера, -- мы назначим его заместителем начальника
Редиска написал 20.10.2018 15:57
Да вот, понимаете, об этом то знали до старта, но сообщили подробности только после задушевной беседы после ситуации.
Ответить
Ну что,дима,не получается у тебя Цветок Каменный
Да и как он может получиться написал 20.10.2018 15:56
у такого балбеса как ты.
Митрофанушка,а ну-ка,ответь сходу:а что такое синус-косинус?
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Должны ли пешеходы уступать дорогу кортежам феодалов?:
Результаты
Интернет-ТВ
Девушка не уступила дорогу кортежу диктатора
Девушка не уступила дорогу кортежу диктатора
20.10.2018
Валдайское выживание. Из ума?
Валдайское выживание. Из ума?
20.10.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Дядя Сэм сэкономит на южнокорейских авиаучениях благодаря миролюбию КНДР (1)
Слегка погнули один из выступов на Байконуре у ракеты "Союз-ФГ" - фигня и вышла (3)
Саудиты пытаются списать спланированное убийство и расчленение Хашогги на драку... (0)
Росгвардейцы генерал-братэлло Золотова всё ближе к монополии на вооружённое насилие (6)
Девушка не уступила дорогу кортежу диктатора (9)
Суд и следствие нашли, как оставить Милосердова под стражей в обход закона (1)
Украина уступает в рейтинге бедности даже Непалу и Бангладеш (56)
А раздача контрамарок в Рай уже началась? (55)
Газ для украинцев подорожает почти на четверть (21)
Минфин подправил бюджет РФ: подкинул силовикам и урезал социалку (11)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Смерть Каддафи открыла новую эпоху в глобальном противостоянии
Дмитрий Черный Дмитрий Черный: ответы на вопросы РКСМ(б) перед Рок-100-летием ВЛКСМ в BFB на площади Ильича
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Украинцы обижаются на правду, а надо бы на себя...
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Два преступления в одном
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss