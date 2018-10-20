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Московский листок

Дядя Сэм сэкономит на южнокорейских авиаучениях благодаря миролюбию КНДР

Опубликовано 20.10.2018 в разделе комментариев 1

сша кндр санкции разоружение
Дядя Сэм сэкономит на южнокорейских авиаучениях благодаря миролюбию КНДР

Руководители военных ведомств США и Южной Кореи решили отменить ежегодные совместные авиационные учения Vigilant Ace, которые были запланированы на декабрь. Об этом сообщила 19 октября представитель Пентагона Дана Уайт. 

"Министр обороны Джеймс Мэттис и министр национальной обороны Чон Гён Ду приняли решение приостановить подготовку к проведению учений Vigilant Ace, чтобы дать все возможности продолжаться дипломатическому процессу [с КНДР]", - цитирует ее ТАСС. 

"Оба министра выразили готовность вносить коррективы в проведение учений, чтобы обеспечивать готовность наших сил, - добавила Уайт. - Они пообещали поддерживать тесную координацию и дать оценку проведению учений в будущем". 

Решение об отмене учений было принято во время встречи главы Пентагона с его южнокорейским коллегой в Сингапуре. В ней также принял участие министр обороны Японии Такэси Ивая, с которым Мэттис также проконсультировался по данному вопросу, отметила представитель Минобороны США. 

Министры обороны на трех стран также обсудили ситуацию на Корейском полуострове и санкции в отношении Пхеньяна, передает агентство. 

В прошлом году учения Vigilant Ace с участием ВВС США и Южной Кореи состоялись в декабре. 

12 июня 2018 года в Сингапуре состоялся исторический саммит президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. По итогам встречи главы государств подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. 

Спустя неделю США и Южная Корея договорились отложить запланированные на август ежегодные совместные военные учения Ulchi Freedom Guardian на Корейском полуострове. 

А еще через несколько дней США объявили о приостановке подготовки еще двух учений в рамках программы обменов для корейских морских пехотинцев, запланированных на следующие три месяца в связи с итогами встречи Трампа с Ким Чен Ыном. В заявлении Пентагона отмечалось, что дальнейшие решения в этом направлении будут приниматься в зависимости от последующих переговоров с КНДР. 

Ранее Трамп, вдохновленный благоприятным исходом переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном, объявил о том, что США прекратят совместные с Сеулом провокационные и "очень дорогие" учения. Пхеньян неоднократно называл такие маневры "репетицией вторжения. 

Состоявшийся саммит Дональда Трампа и Ким Чен Ына - это первая в истории встреча лидеров США и КНДР. Формально КНДР и США находятся в состоянии войны после окончания военного конфликта в Корее 1950-1953 годов, который завершился подписанием соглашения о перемирии.

Газета «Нодон синмун» от 12 октября в авторской статье отмечает, что составленная на Пятом саммите и переговорах глав Севера и Юга «Пхеньянская сентябрьская совместная декларация» является исторической практической программой для открытия новой эпохи самостоятельного объединения, новой эпохи мира и процветания в соответствии с единодушным стремлением и требованием всей нации. 

В статье подчеркнуто следующее. 

«Пхеньянская сентябрьская совместная декларация» представляет собой декларацию национальной самостоятельности, заверившую, что Север и Юг, объединив волю и силы, будут решать судьбу корейской нации собственными руками. Так же декларация представляет собой программу объединения в духе нашей эпохи, отчетливо осветившую путь для того, чтобы на основе успехов выполнения Пханмунчжомской декларации развивать межкорейские отношения на более высоком уровне вести страны к объединению.

В верном выполнении исторической Декларации 27 апреля и «Пхеньянской сентябрьской совместной декларации» заключается эпохальное развитие межкорейских отношений, перманентный мир Корейского полуострова, национальное совместное процветание и самостоятельное объединение, - отметила газета и заявила следующее: "Наша Республика, исходя из осознания благородной миссии перед нашей эпохой и нацией, прилагает все возможные усилия, чтобы как можно скорее добиться наилучшего результата для желающих мира соотечественников. Следует под знаменем самостоятельного объединения осуществить великую консолидацию всей нации и последовательным выполнением Декларации 27 апреля и «Пхеньянской сентябрьской совместной декларации» ввести в наших отношениях новый маршрут, - маршрут примирения и сотрудничества, - прямо к объединению нации. В выполнении Декларации 27 апреля и «Пхеньянской сентябрьской совместной декларации», открывающих путь к самостоятельному объединению, миру и процветанию, не могут отдельно существовать Север, Юг и зарубежная сторона."

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Всего комментариев к статье: 1
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приветствуем объединение народа Кореи
Фудзики Рику написал 20.10.2018 16:24
Тем паче, что происходит оно под эгидой США.
Логично и справедливо, объединяться близким народам, и разъединяться чуждым.
В этом дорога к миру и достатку.
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