Пытаясь устыдить ингушей Рамзан "прошёлся" и по НКВД

Рамзан Кадыров в пятницу вечером побывал в ингушском селе Сурхахи у старейшины одного из родов Мухажира Нальгиева, который на митинге против соглашения по границе между Ингушетией и Чечней назвал того "пастухом".

"Кавказ. Реалии" уточняет, что на акции протеста в Магасе Нальгиев заявил, что Кадыров происходит из рода "бени" (с ингушского - пастух). Сам глава Чечни 16 октября резко высказался в адрес организаторов протестов в Магасе, предложив это "кучке" выйти на митинг на той территории Чечни, которую они считают своей.

"Если вы мужчины, если вы люди, придите (сюда). Если это ваши территории, устройте там митинг. Закон (о границах) принят и вступил в силу. Если вы мужчины, если вы люди, придите на мою территорию и устройте митинг, говоря, что она ваша", - сказал Кадыров во время совещания (речь с чеченского перевел корреспондент "Кавказского узла").

Глава Чечни заявил, что отцы ингушских активистов были "доносчиками в НКВД", а сами они теперь стали "народными героями". "Те, которые руководят этой кучкой, придите туда и заявите, что это ваша земля. Если вы после этого уйдете оттуда живыми, то тогда я тот Рамзан, о котором вы говорите", - заключил Кадыров.

Telegram-канал "Ингушетия_2018" со ссылкой на свидетелей сообщает, что Кадыров въехал в село Сурхахи в сопровождении кортежа из 50 автомобилей и вооруженной охраны, всего его сопровождали несколько сотен чеченцев. С ингушской стороны у дома Нальгиева тоже быстро собралась толпа из опасений за старейшину.

"Некоторые совсем горячие головы начали прихватывать оружие - вепри, сайги , один даже привез в багажнике аналог СВД [снайперской винтовки Драгунова - NEWSru.com] - "Тигр", - пишет Telegram-канал "Главком РИ". Однако "весь процесс прошел мирно".

По данным канала, сначала "разговор со стороны гостей пошел чуть на повышенных тонах, но Мухажир в твердой форме осадил их, после чего Рамзан рассказал, что он не виновен в том, как прошло подписание соглашения о границе". "Нальгиев сказал, что попытки надавить на него, испугать бесполезны. Затем оба извинились друг перед другом и нормально разошлись", - рассказал "Коммерсанту" один из лидеров оппозиции, сопредседатель Совета старейшин Ингушетии Сираждин Султыгов.

Сам Кадыров написал в своем Telegram, что просил Нальгиева объяснить, почему тот "в своих публичных выступлениях допустил неуважительные высказывания". "Мухажир пояснил, что сделал это, восприняв мое выступление критическим в адрес ингушского народа и его религиозных деятелей. Я сказал, что никогда не говорил неуважительно об ингушском народе и его духовных лидерах, не позволял этого и другим в моем присутствии", - пишет глава Чечни.

Он отметил, что, критикуя участников протеста, имел в виду тех, кому "нет дела до земли и земельного вопроса", и кто "преследуют политические и провокационные интересы, стремятся внести раздор между нашими народами".

Кадыров сообщил, что Нальгиев признал его визит достойным мужчины и попросил прощения. Глава Чечни "ради Аллаха простил Мухажиру все, что было и, как мусульманин, тоже попросил прощения, если в его душе есть обида". Затем старейшина и глава Чечни обнялись. После этого Кадыров посетил мечеть и встретился с жителями Ингушетии, большинство которых, по словам главы Чечни, были рады его приезду. Беседа "носила теплый характер", отметил он.

Кадыров в своем посте подчеркнул, что глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров "совершил исключительно важное и имеющее большое значение дело", подписав соглашение о границе с Чечней. Кадыров заявил, что "ни у чеченцев, ни у ингушей не отобрана земля", а наличия административной границы требуют законы РФ.

Ингушские Telegram-каналы пишут, что Кадыров, по сути, возложил всю ответственность за ситуацию по границе на Евкурова. "Ингушетия_2018" передает, что глава Чечни сообщил старейшине, что границу "определял Евкуров, а он даже не смотрел в карту и просто подписал".

Он также сообщил, что Евкуров сам предложил ему территорию Сунженского района. Каналы отмечают, что на встрече в мечети собрались в основном лояльные Кадырову жители. Глава Чечни, выступая перед ними, заявил, что "не ответственен перед Ингушской Республикой и ее конституцией" и просил оставить его в покое.

Напомним, 26 сентября главы Ингушетии и Чечни подписали соглашение об определении границы между регионами, которое ингуши считают невыгодным для своей республики из-за потери части территорий. С конца сентября в Ингушетии проходят массовые протесты. 4 октября, в день ратификации документа, многотысячный митинг в Магасе был объявлен бессрочным и круглосуточным.

Через несколько дней власти Ингушетии придали акции легитимный статус, но запретили протестующим оставаться на улице на ночь. Глава Ингушетии говорил, что соглашение о границе принималось совместно с главой Чечни: "Сели и договорись". По словам Евкурова, определиться в этом вопросе было необходимо во избежание "силового конфликта".

Евкуров исключил возможность изменения принятых решений и заявил, что большинство организаторов протеста интересует не граница, а земля. "Поэтому даже если мы "откатим" - через месяц будет новая волна, новая причина для недовольства", - уверен ингушский лидер.

На фоне протестов в Ингушетии похитили и избили сотрудника международной правозащитной организации Amnesty International Олега Козловского, который занимался мониторингом протестов. По словам правозащитника, люди, назвавшиеся сотрудниками регионального Центра по борьбе с экстремизмом, под предлогом встречи с митингующими вывезли его за город, раздели, угрожали изнасилованием, расправой над родными и приставляли к голове пистолет.

От редакции: Любимые песенки горцев - "если вы мужчины"... Но, насколько я заметил, в митингах массово участвуют и женщины - глава Чечни что, пытается провести черту между мужчинами и женщинами, гражданками РФ, чтобы как-то урезать их, женщин, в правах протестовать по поводу изъятия земель у республики? И что это за переход на личности - "мои земли"? Там феодализм уже окончательно признан и задокументирован? Золотовщина - она оттуда родом? Они же дружат давно, генерал и неофеодал...

Ещё хотелось бы уточнить, что имеет против НКВД и его внештатных сотрудников, помогавших выявлять врагов народа и шпионов, глава Чечни, входящей в Российскую Федерацию, которая является правопреемницей СССР? А у СССР была славная история, в которой золотыми буквами вписана и работа НКВД, особенно в годы Великой Отечественной войны, войска НКВД и в Брестской крепости геройски бились, и в обороне Москвы приняли самое деятельное и общеизвестное участие - поэтому крайне любопытно, что конкретно имеет против НКВД Рамзан Кадыров. Можно и постик в инстаграме написать, мы не обидимся - и как мужчины, и как граждане СССР.

Д.Ч.

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