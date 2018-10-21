"Я бомж! А вы?"

19 октября 2018 года жители московских общежитий (строители Ставропольской 17, ЗИЛовские - Днепропетровской 27/1, Чертановская 43/1), при поддержке активистов РРП, Левого Блока, Рабочего компаса, снова пришли к Мэрии Москвы. Пришли, чтобы попытаться донести до чиновников свои жилищные беды, пришли пораньше, к 16 часам, отпросившись с работ, (да и то, сделать это удалось далеко не всем). Каково же было удивление жильцов, когда все мэрские двери начали оперативно закрываться, либо блокироваться росгвардейцами при их появлении.

Охрана Росгвардии объяснила жителям, что в предпраздничные дни у Мэрии сокращённый рабочий день. "А какой же теперь праздник?" - удивились жители.

"Пятница", - ответили мэрские гвардейцы. Строители и рабочие даже улыбнулись такой заботе о бедных чиновниках.

Росгвардия пропустить жителей в Мэрию отказалась, но по настоянию собравшихся, один из гвардейцев, всё-таки, удалился в Мэрию, чтобы доложить о гражданах, пришедших на приём. Его обращение к чиновникам осталось безответным. Жители простояли около часа у стен Мэрии, так и не дождавшись никакой реакции властей. Чиновники, покидавшие Мэрию, жильцов пугливо обегали, торопясь к своим машинам, и на обращённые к ним вопросы не отвечали, правоохранительные сотрудники стали теснить жителей с тротуара, устанавливая чуть ли не на его середине железные ограждения.

Жители Ставропольской 17 под стенами Мэрии рассказали прессе о недавнем налёте приставов на их дом (18 сентября), во время которого было устроено настоящее побоище - жильцов дома избивали, били ногами, скидывали с лестницы, детей хватали за волосы. Стоит отметить, что это лишь очередной случай бандитских разборок с жителями дома, ставропольцам приходится отбивать атаки на своё жильё практически ежемесячно.

Жильцы ЗИЛовского общежития рассказали, что их выселяют за вымышленные долги, которые им приписывает неожиданно возникшая ТСЖ, поставленная в их домах «собственниками» ЗИЛа. У многих жителей более года отключена подача воды и электроэнергии, кроме этого ТСЖ пытается перегонять жильцов из комнаты

в комнату. При этом ухудшаются жилищные условия и правовая защищённость жильцов (чем меньше человек непрерывно жил на одном месте, тем юридически проще его выселить).

Во всех случаях данные общежития незаконным способом перешли в руки новых собственников, которые устраивают жильцам невыносимые условия проживания, принуждая их покидать свои дома добровольно.

Решения о выселении жильцов на улицу, не взирая на ордера, прописки, проживание по несколько десятков лет, принимают суды, занимая сторону мошенников.

Всех жителей выселяют на улицу без предоставления другого жилья.

Как единственный вариант разрешения возникшей предпраздничной ситуации росгвардейцы предложили жителям ящик для писем, без всяких отметок на нём о приёме и без печатей. Чтобы не терять зря день, которым пришлось пожертвовать на работе ради защиты своих жилищных прав, жители сдав обращения, провели перед Мэрией одиночные пикеты, развернув плакат, изготовленный тут же на улице - "Я - бомж. А вы?"