Почему приходится обустраивать Египет

Ищите разгадку в деиндустриализации РФ и в кретиническом экономическом курсе Кремля – «Росатому» просто нет работы в стране

В медиапространстве вовсю кипит возмущение по поводу того, что Путин решил дать Египту ссуду в 25 млрд. долларов – на строительство АЭС силами «Росатома». Причем из Фонда национального благосостояния, созданного ради финансирования дефицита Пенсионного фонда. Мол, Путин развивает Египет за счет наших пенсий и повышения пенсионного возраста!

Но у ВВП нет иного выхода. Иначе «Росатом» окажется без работы. В самой РФ строить новые атомные энергоблоки невозможно: потребление электричества в стране практически стагнирует с 2008 года. Если не добыть заграничные заказы, распадутся строительные коллективы, останется без работы специальное машиностроение. А поскольку денег у возможных заказчиков (Египет, Финляндия, Узбекистан, Бангладеш, Турция, всего 36 энергоблоков в 12-ти странах на 100 с лишним миллиардов долларов) нет, приходится давать им связанные кредиты. Изменить это положение может лишь кардинальное изменение политики в РФ, ведущее к резкому росту производства и потреблению энергии. Но Кремлю проще повеситься, нежели обеспечить такую «смену вех».

ЧУТЬ БОЛЬШЕ, ЧЕМ В 1990 ГОДУ

Наивысшее достижение РСФСР (РФ в составе Советского Союза) по выработке тока – 1990-й год. 1,082 млрд. киловатт-часов. Итог выработки «независимой РФ» в 2017-м – 1,074 млрд. Дай бог, по итогам 2018-го удастся превзойти выработку 28-летней (!) давности. И если вы посмотрите на графики, то потребление энергии в Росфедерации (избегаю называть ее Россией) очень слабо растет с 2008 года. Так что вот они, наглядные «десять потерянных лет» для развития экономики.

РФ производит электричества впятеро меньше, чем Китай и вчетверо – нежели Соединенные Штаты. В этих условиях строить новые атомные силовые станции невозможно. Им попросту некуда будет девать свою выработку. Нет тысяч новых промышленных потребителей, электрификация РФ давно застопорилась.

ИЛИ ЧУЖИХ РАЗВИВАЙ, ИЛИ «РОСАТОМ» СОКРАЩАЙ

Сегодняшний «Росатом», наследник Минсредмаша и Минатомэнерго СССР – 400 предприятий, все десять АЭС страны, комплекс ядерного машиностроения, научные и проектные институты, атомный ледокольный флот. От него зависит и производство ядерных боеприпасов.

Заявленный главой «Росатома» Кириенко-Израителем в 2006 г. план по строительству в РФ 26 новых энергоблоков к 2017 году, конечно же, безбожно провален. Нет рынка сбыта электричества внутри страны. (Сейчас в строительстве – только 12 новых энергоблоков в пределах РФ, два с2006 г. – построено).

Потому команде Путина приходится загружать работой «Росатом», выдавая займы иностранным заказчикам. В том числе и за счет Фонда национального благосостояния. 25 млрд. долларов – египтянам, 17 млрд. – туркам. И так далее.

Сие, конечно, лучше, чем закупать на русские государственные деньги ценные иностранные бумаги и «солить» нефтедоллары в резервах у Набиуллиной, все-таки связанные кредиты вливаются в русскую атомную отрасль, но…

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО «САМ УГАСАЙ, ДРУГИХ – РАЗВИВАЙ»

Максиму Калашникову, как стороннику национал-футуризма, важно, чтобы на те же деньги АЭС строились прежде всего внутри Российской Федерации. Чтобы мы на свои деньги не очередные Каразадии развивали, а самих себя.

Ключ к решению проблемы лежит именно в общем экономическом курсе страны. Чтобы ядерные станции строились, нужно, чтобы у нас раза в полтора-два выросло потребление электричества. Для этого должна так же вырасти промышленность. Страна должна наращивать выпуск всевозможных машин, стройматериалов, лекарств, одежды и обуви, роботов, станков и т.д. Нужна масштабная электрификация села – в рамках курса на строительство умной агросферы. Потребен гигантский размах нового автострадного и железнодорожного строительства, причем с электрификацией стальных магистралей. Нужно почти полностью перерабатывать самостоятельно добываемые нефть и газ, собранные урожаи зерна. То есть, надо перестать быть сырьевым придатком и производить у себя дома как можно больше товаров и изделий. Повышая заодно доходы граждан. Так, чтобы они могли покупать себе новое жилье и оснащать его массой бытовой электротехники.