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Московский листок

Пессимистическая комедия дель арте

Опубликовано 21.10.2018 автором в разделе комментариев 1

сша война рф
Пессимистическая комедия дель арте

Почему победоносная революция близка: впервые режим предложил в альтернативу революции, которая обещает свободу и раздел наворованного наглыми приспешниками, не спокойную тихую жизнь под сенью указов заботливого правителя, но атомную смерть и рай...

Только с раем проблема: а вдруг потом выяснится, что там считаются с церковными канонами и решили, что позиция патриарха Вселенского более лучше им соответствует, нежели позиция священноначалиясамопровозглашённой Московской автокефалии, кто-то его знает...

Путин просто стал каким то Лимоновым с его вечным "да - смерть..."... Аттракцион "Сегодня и ежевечерне для почтеннейшей публикум - "Русский Самоубийца"... 
Одно дело, если бы Иван Охлобыстин сыграл бы Путина в голливудской экранизации Клэнси, но совсем другое когда Путин пытается играть философствующего Охлобыстина...

Кретины, голосовавшие в ожидании плодов "майских указов", внезапно стали понимать, что на самом деле им обещали только "мартовские бомбардировки"...

PS. В ответ на разящее остроумие нашего гида по элизиуму Дональд Великий заявил о выходе из Договора о ракетах малой и средней давности (их ликвидации) - главного военно-стратегического смысла "перестройки". 

И теперь в американских аэрокосмических корпорациях не только младший женский персонал бацает джигу на сдвинутых столах - весь персонал бацает, а младший женский - танцует у шестов, притащенных младшим мужским из испытательных стендов... Такой фарт пошёл...



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Всего комментариев к статье: 1
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Браво, тов. Ихлов
Не ожидал, чесслово! написал 21.10.2018 09:10
+100500
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