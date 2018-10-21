Два пожара на заводах, в Гатчине и во Владикавказе: одна и та же форма собственности - частная

Следователи предъявили обвинение главному инженеру пиротехнического завода "Авангард" в Гатчинском районе Ленинградской области, где в результате взрыва 19 октября погибли четыре человека. Об этом сообщается на сайте следственного управления СКР по Ленинградской области.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). В сообщении ведомства говорится, что взрыв произошел из-за того, что главный инженер завода допустил к работам в цеху пиротехники третьего класса людей, не являющихся сотрудниками предприятия и не имевших соответствующего допуска.

В результате эти работники нарушили технологию и меры безопасности на взрывоопасном объекте. По уточненным данным, погибли четыре человека. Шестеро получили травмы различной степени тяжести, в их числе девочка, отравившаяся газом от горящей пиротехники. Одну из пострадавших в тяжелом состоянии перевезли санитарной авиацией в Ленинградскую областную клиническую больницу.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, трое погибших были иностранцами, однако их гражданство не уточняется. По предварительным данным, один из погибших - гражданин Белоруссии.

Решается вопрос об избрании меры пресечения главному инженеру завода. Осмотр места происшествия продолжается, следователи фиксируют обстановку и изымают предметы и документы, представляющие интерес для расследования. Следственное управление публикует видео последствий взрыва.

Ранее в субботу спасатели завершили поисковую фазу операции на месте взрыва на заводе "Авангард", выживших под завалами найти не удалось. Об этом "Интерфаксу" рассказали в экстренных службах региона. До этого сообщалось, что под обломками может находиться один человек.

После обхода 92 домов вблизи завода в Гатчине специалисты пришли к выводу, что необходимости расселять их нет, так как повреждения в основном не серьезные - "кровля, окна разбиты, рамы, пострадали нежилые пристройки", сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Гатчинского района.

В семи домах пострадали фасады, только два дома в частном секторе пострадали серьезно, но какие именно это повреждения, не уточняется. По данным местной администрации, также повреждено 10 автомобилей. Собеседник агентства отметил, что жители большинства домов уже начали сами восстанавливать повреждения с помощью привлеченных властями специалистов. Администрация также принимает обращения граждан для решения вопроса о размере компенсаций.

Тем временем возникла новая горящая точка на карте советской индустрии, доставшейся нерадивым рукам постсоветской буржуазии - в Северной Осетии.

Площадь возгорания на заводе "Электроцинк" во Валдикавказе увеличилась в 4,5 раза, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ГУ МЧС России по Северной Осетии.

"В настоящее время площадь возгорания составляет 4,5 тыс. квадратных метров", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что на заводе "Электроцинк" во Владикавказе сохраняется угроза взрыва. В настоящее время в тушении задействованы 60 человек и 20 единиц техники. Из Кабардино-Балкарии во Владикавказ вышел пожарный поезд.

Как рассказал первый заместитель начальника главного управления МЧС по Северной Осетии Юрий Землянский, возгорание на заводе началось в электролитном цехе.

"Было установлено, что происходит открытое горение зала электролиза цеха электролиза, произошло обрушение кровли на площади 612 квадратных метров, а также обрушение стены. На месте пожара организован оперативный штаб", - сказал Землянский журналистам.

Сообщение о пожаре на заводе "Электроцинк" поступило в 03:16. Тогда площадь составляла 500 кв м. Затем она увеличилась до 1000 кв м. В результате один пожарный погиб и двое пострадали.

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