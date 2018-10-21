Украина лишилась около 40 процентов всех боеприпасов из-за ЧП на военных складах за последние полтора года. Об этом пишет издание «Зеркало недели». По информации журналистов, с начала 2017 года было уничтожено 210 тысяч тонн боеприпасов всех типов — от пистолетных патронов до баллистических ракет «Точка-У». Эта цифра в три раза превышает расход боеприпасов за все время силовой операции в Донбассе, тогда ВСУ израсходовали 70 тысяч тонн снарядов.

В частности, во время пожара на военном складе в Ичне были уничтожены 95 процентов из хранящихся там 69 тысяч тонн боеприпасов, в том числе почти все 120-миллиметровые минометные мины и 30-миллиметровые снаряды для БМП-2.

Издание отмечает, что покупка боеприпасов взамен утраченных обойдется бюджету в неподъемную сумму. Например, один 152-миллиметровый гаубичный снаряд на мировом рынке стоит около 2-3 тысяч долларов.

Пожар и взрывы на военном арсенале начались утром 9 октября. Эвакуированы более 10 тысяч человек. В радиусе 20 километров от ЧП была введена бесполетная зона, движение железнодорожного и автомобильного транспорта приостановлено. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в качестве основной причины пожара рассматривается российская диверсия.

Отметим, что потери боеприпасов никак не соответствуют воинственным планам хунты, о которых она сообщила на весь мир почти месяц назад.

Напомним, 4 октября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов анонсировал масштабные маневры в Азовском море. В Государственной думе его заявление назвали провокацией. Российские политики также отметили, что в преддверии выборов украинские чиновники пиарятся, а флот республики находится в плачевном состоянии.

Кроме того, стало известно, что в украинских учениях «Чистое небо-2018», запланированных на 8–19 октября, примут участие военные стран НАТО.

Маневры пройдут в Хмельницкой и Винницкой областях, в них задействуют несколько десятков самолетов, в том числе американские и польские истребители.

Напомним, Королевская морская пехота и патрули Королевского флата прибудут на Украину до конца года, а в следующем – существенно расширят присутствие в постсоветской стране. Граждане Великобритании будут нести службу на Черном море. Такую информацию публикует The Daily Telegraph.

Материалы по теме:

Газ для украинцев подорожает почти на четверть

Теперь любого гражданина РФ на территории Украины можно посадить

Киевская хунта ждёт от кремлядей внятных сигналов по "сливу" Донбасса

Беляцко-германская Кубанская Украина свергла имя маршала Жукова в Киеве

Кличко считает горячее водоснабжение непозволительной роскошью для киевлян