Друг Путина "евразиец" Назарбаев поклонился праху Маннергейма

17 октября в завершение официального визита в Финляндскую Республику Елбасы возложил венки и цветы к могиле Карла Маннергейма и к памятнику «Крест героев», установленному над братской могилой финских солдат в мемориальном комплексе «Хиетаниеми», и почтил память погибших «сынов финского народа», воевавших на стороне фашистской Германии против советского народа. В торжественной церемонии возложения венков от имени всей республики также приняли участие члены официальной делегации Казахстана.

Также Назарбаев поклонился захороненным "под крестом" солдатам, воевавшим против СССР на стороне фашисткой Германии.

Это показывает аналогичную маннергеймовской коллаборационистскую суть самого Назарбаева, разыгрывающего в Казахстане роль местечкового Пиночета в интересах транснациональных корпораций, грабящих ресурсы и богатства страны, как и их российские белогвардействующие коллеги.

А в алматинском парке 28 Панфиловцев, верных сынов казахского народа, сражавшихся под Москвой против нацистских полчищ - даже буквы на мемориале восстановить не могут после набега вандалов... Государственная политика забвения всего советского и поддержки - антисоветского.

Что ж, теперь понятно, почему так последовательно проводит Елбасы декоммунизацию в Казахстане!

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