Всё ближе к путинскому раю: США рвут договор о ракетах средней и меньшей дальности

В субботу (в ночь на воскресенье по московскому времени) президент США Дональд Трамп объявил о намерении вывести США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), подписанного в 1987 году, передает "Интерфакс".

"Мы выйдем из соглашения, а потом будем разрабатывать вооружения", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов после выступления перед сторонниками в штате Невада. Трансляцию беседы Трампа с прессой вел телеканал Fox News.

В то же время, как отмечается в сообщении, Трамп подчеркнул, что такие разработки не будут вестись, если РФ и КНР согласятся на заключение нового соглашения.

Американский президент пояснил, что считает нужным так поступить, потому что российская сторона нарушает положения этого соглашения. "Россия не соблюдала соглашения, так что мы из него выйдем", - сказал он.

"Они нарушают соглашение уже много лет. Я не знаю, почему президент Обама не вел переговоры или же не вышел из договора", - добавил президент США.

"Нам придется разрабатывать такие вооружения до тех пор, пока Россия не придет к нам, пока Китай не придет к нам, все они не придут к нам и не скажут: "Давайте в самом деле поумнеем, и никто из нас не будет разрабатывать эти вооружения", - сказал Трамп. - Но, если Россия делает это, и Китай делает это, а мы придерживаемся соглашения, это неприемлемо".

Трамп подчеркнул, что "мы не допустим того, чтобы они нарушали соглашение о ядерном оружии и разрабатывали свое вооружение, в то время, как у нас возможности вести такие разработки нет".

Ранее американские СМИ сообщали, что советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон в ходе переговоров в Москве на следующей неделе как раз намерен проинформировать о планах США выйти из ДРСМД.

Российская сторона, в свою очередь, считает, что США нарушают ДРСМД.

Россия рассчитывает, что прибывающий в Москву в воскресенье помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон объяснит планы Вашингтона в отношении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил в воскресенье ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Мы осуждаем продолжающиеся попытки методом шантажа добиться от России уступок, тем более в вопросе, который имеет значение для международной безопасности и безопасности в сфере ядерных вооружений, для поддержания стратегической стабильности", - сказал он, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о планах Вашингтона выйти из ДРСМД.

"Сегодня в Москву прибывает помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, - продолжил высокопоставленный дипломат. - Мы надеемся, что мы услышим от него в ходе контактов завтра и послезавтра более предметно и понятно, что имеется в виду предпринять с американской стороны".

Договор и обвинения в его нарушении

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) был подписан генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года в ходе советско-американской встречи на высшем уровне в Вашингтоне.

Камнем преткновения было советское предложение о ликвидации ракет средней дальности (РСД), развернутых США и СССР в Западной и Восточной Европе на рубеже 1970-1980-х годов, и масштабном сокращении стратегических ядерных сил в увязке с отказом США от провозглашенной в 1983 году космической противоракетной программы СОИ ("Стратегическая оборонная инициатива").

Советское руководство отказалось от обсуждения "ракетных" вопросов исключительно вместе с СОИ только после встречи Горбачева и Рейгана в октябре 1986 года в Рейкьявике (Исландия).

Договор вступил в силу 1 июня 1988 года после обмена ратификационными грамотами во время визита Рональда Рейгана в Москву (29 мая - 2 июня). В 1992 году в связи с распадом СССР документ приобрел многосторонний характер - его участниками, помимо США и России, стали Белоруссия, Казахстан и Украина.

ДРСМД стал первым в истории документом о ликвидации целого класса вооружений. Его участники обязались уничтожить все баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности. Срок ликвидации РМД - 1,5 года, РСД - 3 года.

Кроме того, стороны договорились не производить и не испытывать новые РСМД (при этом договор не запрещает проведение исследовательских работ, которые не ведут к производству и проведению летных испытаний запрещенных систем). Договор является бессрочным, однако каждая из сторон имеет право выхода из него. Уведомление о выходе из соглашения должно быть сделано за шесть месяцев.

Россия Путинская к мученической смерти и раю готова не вся

Бывший вице-премьер правительства РФ Альфред Кох на своей странице в Facebook, комментируя недавнее высказывание Путина о гарантированном дорогим россиянам рае, пишет, что смех, который звучал в зале после слов президента, что все умрут как мученики, означает одно из двух: либо они считают Путина клоуном и хохочут, потому что клоун на сцене дал кору, либо зрители сами идиоты. Какой вариант вам больше нравится?"

"Кстати, Путин был сильно дунувший. На мой взгляд грамм триста белой в нем уже сидело. Вот провалиться мне на месте. Или даже четыреста. Плохо дело. Похоже, вождь побухивать начал: нервишки-то уже не выдерживают...", - отмечает Кох.

Российский журналист Илья Вайцман на своей странице в Facebook пишет, что "Путинский режим вступил в стадию фараонизации. В смысле, фараона больше волнует уже не скучная реальность, а организация своей загробной жизни - пирамиду там побольше отгрохать, мумию пошикарнее замотать, а главное - как побольше слуг и рабов с собой на тот свет затащить и всякое такое. Путина вот устроит миллиончиков сто сорок с собой прихватить. P.S. Я, собственно, только против общей цифры - верных слуг и всяких карателей пускай забирает, чтобы ему нескучно было. У большинства, правда, подобные заявления ассоциируются в первую очередь с исламизмом - ну, или с параноидальной шизофренией".

Журналист Сергей Пархоменко в Facebook обращает внимание, что "тяжело больной человек на этом месте - большая беда. И еще хуже наши дела от того, что нет никаких шансов подвергнуть его медосмотру с участием независимых экспертов".

А историк, этнолог и антрополог, доктор исторических наук Сергей Абашин предупреждает, что "теперь эта безумная фраза, брошенная в публичный язык, становится легитимным аргументом и будет воспроизводиться в бесчисленных речах множества других сумасшедших или готовых радостно изображать из себя сумасшедших, доводя всю страну и дальше до психоза, агрессии и нетерпимости".

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