Седьмое ноября после подорожания газа на Украине станет праздником вопреки декоммунизации?

Цена на газ для населения Украины не должна регулироваться правительством. Об этом заявил коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко. Таким образом он прокомментировал решение о повышении оплаты газа для населения почти на четверть.

По его словам, произошедшее является политическим решением Кабмина. В "Нафтогазе" считают, что цена на газ должна быть конкурентной.

Ранее премьер Украины Владимир Гройсман подтвердил, что украинцы с ноября будут платить за газ на 23,5% больше.

От редакции: Ну что, теперь-то 7 ноября станет куда праздничнее на Украине? Может, после подорожания газа как-то внимательнее и дружелюбнее к идее национализации природных реурсов, котрая стала возможна только после Великого Октября, - отнесутся граждане экс-УССР? Декоммунизация оказалась не только надстроечным явлением - вандализмом для памятников, сменой названий улиц, - она ведь и до социалистической инфраструктуры дошла, как мы и предупреждали! Декоммунизация - коснулась и коммунальных служб. Действительно, тут ничего по-старому, по-социалистически работать (точнее, оплачиваться) скоро не будет. Исход населения из городов к печкам и кизякам - вполне реальная перспектива. Село давно отказалось от газового отопления - помещения большие, дорого. Проще вырубать лесную округу и отапливаться печками, как до проклятых голодоморных большевиков и коллективизации-индустриализации...

Очень бы хотелось узнать у украинских либеральных коллег, что такое "конкурентная цена"? Что, в Украине по планам МВФ предполагается демонополизация рынка "газовых услуг"? Такое возможно только в одном случае - в случае уничтожения централизованной системы газоснабжения. А если пойдёт массовый отказ от услуг Нафтогаза - трубопроводы распилят на металлолом, несомненно. Ситуация крайне негативная: очень многим даже в Киеве придётся отказаться от газа, перейти на электроплиты, а это вынужденное новшество "перетечёт" в квитанциях об оплате ЖКУ просто в другую графу. Так что недавние слова мэра Киева Кличко о ненужности Теплоцентраля для киевлян - уже не кажутся ни шуткой, ни фантастикой. Самое время - вспомнить настроения и киевлян, и москвичей в первые дни после подавления "августовского путча" 1991-го года.

Помните же? Казалось, что не только всё советское останется, но ещё и прибавится, надстроится - станет позападнее, помоднее. Но не уйдёт же газ из труб? Это - как вода в Днепре, в Москве-реке, уже стало чем-то предустановленным, стабильным, а квиточки за ЖКУ - да кто о них вообще помнил и думал в низложенном в 1991-м СССР? Но реформы показали и что газ может уйти из труб, и водичка пойдёт с перебоями - и вообще, что "новая" (на самом деле-то - по меркам инфраструктуры старая) жизнь оказалсь очень дорогой, непосильной для трудящихся, зато возникли целые кварталы элиты, - господ, которые живут нетрудовыми доходами. И они-то, как раз как в СССР, не смотрят на квиточки - для них заплатить за ЖКУ одну среднюю зарплату ничего не стоит. Потому что доставшиеся им по приватизации или потом части социалистической собственности кормят их вовсе не так, как остальных, участвовавших в ваучерной приватизации.

А вот тем, кто злорадно в Москве ухмыляется, - эк, мол, намайданили, - надо бы немного расширить кругозор, хотя бы - до Московской области. Газпром, доведший Украину до нынешней вражды с РФ и таких вот немыслимых цен на газ, - и "родное" население грабит без каких-либо угрызений капиталистической "совести". Хотя, по конституции газ - общенародное достояние, а не собственность Газпрома.

Жительница Солнечногорского района Московской области Наталья Р., например, сообщила в сентябре, что вынуждена с тремя детьми искать жилье в Москве и снимать квартиру, так как отапливать дом в осенне-зимний период нечем – цены на газ неподъемные для многодетной матери: как оказалось, дешевле снять жилье в Москве, чем отапливать дом сжиженным газом. Как рассказала Наталья, из-за изменившейся ситуации на рынке с ценами на газ ей придется продавать дом. По словам многодетной матери, она до последнего надеялась найти оптимальную цену на газ, но как выяснилось, более низкая цена, указанная на сайтах компаний не более чем заманчивое предложение, чтобы клиент позвонил: даже указанная цена не соответствует действительности – при звонке озвучивают стоимость газа от 28 рублей за 1 литр.

Дмитрий Чёрный, член ЦК ОКП

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