Крымские "Вести" по пожеланию президента дали "позитивный контент"...

В программе «Вести Крым» телеканала «Россия 1» показали видео с камер наблюдения в момент нападения на колледж в Керчи. Кадры восстанавливают страшную картину случившегося утром 17 октября.

Камеры у входа в учебное заведение зафиксировали, как юноша подходит к колледжу. Он несет с собой большую сумку. Молодой человек беспрепятственно входит в здание. Далее на кадрах видно, как он что-то проверяет в сумке, по предварительной информации, устанавливает бомбу, потом ждет окончания пары и начала перемены, проверяет телефон. Затем происходит взрыв, этот момент также попал на видео.

Далее камеры наблюдения фиксируют, как тот же юноша с дробовиком в майке с надписью «Ненависть» ходит по холлу колледжа, спускается и поднимается по лестнице, заходит в аудитории, стреляет в компьютеры. На видео попали и страшные моменты расстрела учителей и школьников.

От редакции: Ну что - молодцы, оперативно откликнулись на призыв своего национального лидера крымские "Вести"! Вот вам и позитивный контент. Который бодро, с трудом скрывая кровожадность, комментируют уже многие таблоиды. "Сейчас должна хрустнуть черепная коробка!" ("Человек с бульвара капуцинов") Очень хорошая "онлайн-стрелялка", которая подобные инициативы поставит на поток, пострелять в сокурсников захотят многие до того сомневавшиеся - ведь ни момента самоубийства, ни какой-либо огорчающей таких вот юзеров расплаты на видео нет. А что официозные "Вести", то есть стопроценто государственный телеканал "Россия-1" такое показали - это просто бинго. Просто слов нет... Идиоты? Да вроде нет. Небось, ещё и премию президентскую получат, вот увидите. Верные сыны дерадирующего отечества - патриоты! Крымнаш-Трампнаш, няш-мяш...

Д.Ч.