Страна сплошного позитива: отец застрелил сыновей, а потом и себя в Паче

Мужчина открыл стрельбу в кемеровском поселке, в результате погибли два его сына, сам он застрелился, сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону в воскресенье.

"21 октября около 9 часов утра (05:00 по Москве) в поселке Пача Яшкинского района обнаружены тела трех человек с огнестрельными ранениями. По предварительным данным, 68-летний мужчина выстрелил из обреза охотничьего ружья в своего приемного 42-летнего сына, а затем в родного 31-летнего сына. После чего выехал на берег реки и совершил суицид", - говорится в сообщении.

В настоящее время на месте преступления работает следственно-оперативная группа. Уголовное дело возбуждено по п. "а" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Отметим, что Кемерово и Кемеровская область с марта текущего года прочно ассоциируются с гибелью детей по вине взрослых. "Зимняя вишня" не забылась, хотя её следы и пытаются устранить в "угленосном" городе - в рамках "создания позитивного контента"... Причём тут вот, не по части профилактических мероприятий, связанных с пожарной безопасностью, а в деле заметания следов своей вины - и власть и её охрана проявляют чудеса оперативности!

Уже в первых числах апреля, например, был ликвидирован холдинг, в который входил ЧОП "Центр защиты", охранявший торгово-развлекательный центр "Зимняя вишня" в Кемерово, где произошел унесший жизни 64 человек пожар. Также упразднили еще два предприятия, входивших в охранный холдинг.

"Собственники владели еще двумя охранными структурами, которые входили в охранный холдинг. Эти две организации также сдали свои лицензии", - цитирует ТАСС начальника Главного управления лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Леонида Веденова 3 апреля.

30 марта сообщалось, что после трагедии в Кемерове ЧОП "Центр защиты" подал заявление о самоликвидации.

Накануне, 2 апреля, советник директора Росгвардии Александр Хинштейн заявил, что Росгвардия привлекла к административной ответственности и оштрафовала 400 тысяч рублей другое частное охранное предприятие - "Фучо", которое охраняло "Зимнюю вишню до февраля.

Ранее сообщалось, что ЧОП "Центр защиты" не имел права охранять объектов массового пребывания граждан, к которым применяются повышенные антитеррористические требования, а также осуществлять пультовую охрану. Сегодня, 3 апреля, главный эксперт Главного управления лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Светлана Тернова отметила, что организация ко всему прочему незаконно взяла на себя дополнительные обязательства по защите от пожаров.

Материалы по теме:

Крымские "Вести" по пожеланию президента дали "позитивный контент"...

Стреляющая свадьба направилась по Щёлковскому шоссе к центру столицы

Росгвардия заметает следы своего "непрофильного" бизнеса на пепле детей в "Зимней вишне"