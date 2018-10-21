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Московский листок

Страна сплошного позитива: отец застрелил сыновей, а потом и себя в Паче

Опубликовано 21.10.2018 в разделе комментариев 2

криминал сырьеваяимперия кемерово
Страна сплошного позитива: отец застрелил сыновей, а потом и себя в Паче

Мужчина открыл стрельбу в кемеровском поселке, в результате погибли два его сына, сам он застрелился, сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону в воскресенье. 

"21 октября около 9 часов утра (05:00 по Москве) в поселке Пача Яшкинского района обнаружены тела трех человек с огнестрельными ранениями. По предварительным данным, 68-летний мужчина выстрелил из обреза охотничьего ружья в своего приемного 42-летнего сына, а затем в родного 31-летнего сына. После чего выехал на берег реки и совершил суицид", - говорится в сообщении. 

В настоящее время на месте преступления работает следственно-оперативная группа. Уголовное дело возбуждено по п. "а" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Отметим, что Кемерово и Кемеровская область с марта текущего года прочно ассоциируются с гибелью детей по вине взрослых. "Зимняя вишня" не забылась, хотя её следы и пытаются устранить в "угленосном" городе - в рамках "создания позитивного контента"... Причём тут вот, не по части профилактических мероприятий, связанных с пожарной безопасностью, а в деле заметания следов своей вины - и власть и её охрана проявляют чудеса оперативности!

Уже в первых числах апреля, например, был ликвидирован холдинг, в который входил ЧОП "Центр защиты", охранявший торгово-развлекательный центр "Зимняя вишня" в Кемерово, где произошел унесший жизни 64 человек пожар. Также упразднили еще два предприятия, входивших в охранный холдинг. 

"Собственники владели еще двумя охранными структурами, которые входили в охранный холдинг. Эти две организации также сдали свои лицензии", - цитирует ТАСС начальника Главного управления лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Леонида Веденова 3 апреля. 

30 марта сообщалось, что после трагедии в Кемерове ЧОП "Центр защиты" подал заявление о самоликвидации. 

Накануне, 2 апреля, советник директора Росгвардии Александр Хинштейн заявил, что Росгвардия привлекла к административной ответственности и оштрафовала 400 тысяч рублей другое частное охранное предприятие - "Фучо", которое охраняло "Зимнюю вишню до февраля. 

Ранее сообщалось, что ЧОП "Центр защиты" не имел права охранять объектов массового пребывания граждан, к которым применяются повышенные антитеррористические требования, а также осуществлять пультовую охрану. Сегодня, 3 апреля, главный эксперт Главного управления лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Светлана Тернова отметила, что организация ко всему прочему незаконно взяла на себя дополнительные обязательства по защите от пожаров. 

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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
стоик1243 написал 21.10.2018 19:17
гнида Тулеев сдох уже или еще гадит на Земле?
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Не хотите, дети, Фучу, я вам Хачу зафугачу.
Виктор Николаевич написал 21.10.2018 18:48
Какое "дети по вине взрослых"?
Людей по вине власти, от тулеева и ниже, а также выше.
Поджег унес жизни и взрослых, которые верили инструкции, что нужно заткнуть щели от дыма и ждать спасения.
Но их не собирались спасать.
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