Капитализм всегда рождает национализм!

Недавно я получил рассылку от активистов из КПРФ, в ней преобладали различные второстепенные и третьестепенные темы социальной тематики в духе «долой старых паразитов, давайте назначим на их место новых!». КПРФ, как обычно, полностью оправдывает свое предназначение в современной буржуазной политики: вместо кажущийся из названия борьбы с капитализмом, бороться за его стабилизацию и дальнейшее процветание буржуев за счет нескончаемого ужаса для огромного числа наемных работников; в частности, перекладывать ответственность со всей системы буржуазных общественных отношений на не самых «высоких» чиновников и мелких бизнесменов, а затем громко требовать для них наказания, обещая после его исполнения мелкой буржуазии и рабочим наступления рая на земле…. Но одна тема из их списка меня все-таки заинтересовала. Речь о статье под заголовком «Чувашские крестьяне встали на пути бизнесменов из Китая» (https://sobesednik.ru/obshchestvo/20181003-chajna-taun-uzhe-i-v-povolzhe-kak-chuvashskie-krestyane-protivostoyat-ekspansii-iz-podnebesnoj).

Что же случилось в Чувашии? Там строится молокоперерабатывающий завод и общежитие для рабочих. Строит – китайская буржуазия, а потому эксплуатирует китайских рабочих. «Однажды мы увидели, что на наших полях появились столбики, огораживающие большую территорию ... Причем столбы эти мешали подходу жителей к своим участкам», приводятся слова протестующих в статье. Огороженная территория в капитализме не есть что-то уникальное, наоборот, частный собственник (капиталист) всегда огораживает свою территорию. Таким образом, эти столбики – знак частной собственности, основы капитализма. Казалось бы, все вроде бы верно: жители выступили против частной собственности. Только это не так! Местные жители, организованные мелкобуржуазными вожаками, собираются бороться не против частной собственности на землю, а против китайских рабочих. Лозунг движения: «Встретим оккупантов, как в 1945-м!». То есть, если бы столбы вкопали по указанию российских буржуев, эксплуатируя российских рабочих, хоть тех же местных жителей, – вопросов бы ни у кого не возникло.

Несколько слов о вожаках «протеста». Например, Эдуард Мочалов, занятый выпуском «частной антикоррупционной газеты «Взятка»», а также написавший матерное письмо главе буржуазной администрации. Что это значит? Во-первых, выпуск частной газеты требует немалых денег. Во-вторых, газета «антикоррупционная», то есть борется против сложившейся монополии крупного капитала, подмявшего под себя чиновничество; иными словами, выражает волю мелкой и средней буржуазии, которая желает сама стать монополией. В-третьих, он оболванеет массу, разлагает и развращает ее, для этого публично пользуется матом – не повышая низкий культурный уровень рабочих и прочих угнетенных (который и без него целенаправленно гробится крупными капиталистами на уровне всего буржуазного государства, в части по средствам имитации этим государством «народного образования»), а наоборот всячески принижая его. Таким образом, данный деятель борется не против системы как таковой, она-то его полостью устраивает, а за свое привилегированное положение в прежней капиталистической системе, где обязательно должны присутствовать «темные» рабочие. Это стремление вожаков и определяет истинные цели движения. Обманутые вожаками жители, большинство из которых, безусловно, честные труженики села, стали орудием борьбы одних буржуев против других буржуев. Перед нами типичное буржуазное «народное» движение за «все хорошее» на словах, и за большие прибыли конкретных капиталистов на деле.

Как и всякое буржуазное движение в условиях империализма оно имеет крайне реакционный оттенок. Оттого и внушают капиталисты и их прихвостни сельским работникам, что во всем виноваты китайцы:

«По сути это безвоенный захват земли»; «Завод собираются ставить на возвышенности, а мы все воду пьем из колодцев. Зная, что китайцы без химикатов вообще не работают, осознаем, что все их отходы пойдут в грунтовые воды, откуда мы берем воду и для себя, и для домашней скотины. Поля, на которых пасется наш скот, также загадят. Это же программа уничтожения на ближайшие 5–10 лет – по-другому мы к этому относиться не можем».

Вот что они внушают жителям!

Но о каком захвате земель они говорят? Разве российские рабочие имеют какое-то отношение к тем землям? Все земли после победы буржуазной контрреволюции («перестройки») в СССР давно отняты, как и прочая социалистическая собственность, буржуазией у рабочих города и деревни. Трудящиеся России не имеют к тем земля никакого отношения, ими распоряжается буржуазия, оттого буржуазия и передала их китайцам не «спросив» об этом местных жителей. Только очень наивный человек может всерьез рассчитывать на то, что буржуазия будет распоряжаться своей частной собственностью с разрешения данного мечтателя. Буржуазия стремится к максимальным прибылям для себя – максимальная прибыль и ни что иное диктует буржуазии как распорядится частной собственностью. Так что причина появления китайцев в Чувашии – частная собственность на землю и капитализм. В обществе, где свято право прибирать в частную собственность земли, неминуема их продажа или сдача в аренду. А уж кто именно их купит или арендует – частность, являющаяся единичным звеном в общей цепи событий.

Использование химикатов и прочий ущерб природе, а как следствие – людям, живущим в данной местности и потребителям отравленной сельскохозяйственной продукции (заметим, что именно отравленной; само по себе применение химии есть прогресс, способный служить людям, но в руках капиталистов химия превращается в химическое оружие против огромных масс). Является ли это исключительно китайской спецификой? Ясно, что нет. Корень проблемы тот же самый, что и в случае с частной земельной собственностью – прибыль. Именно прибыль, стремление произвести максимум продукции при минимальных затратах на ее производство, диктует капиталистам использование подобных методов сельского производства. Все это не ново, все появилось вместе с капитализмом и умрет только вместе с ним. Об этом писали Маркс, Энгельс, Ленин и Сталин.

«Какое было дело испанским плантаторам на Кубе, выжигавшим леса на склонах гор и получавшим в золе от пожара удобрение, которого хватало на одно поколение очень доходных кофейных деревьев, - какое им было дело до того, что тропические ливни потом смывали беззащитный отныне верхний слой почвы, оставляя после себя лишь обнаженные скалы! При теперешнем способе производства как в отношении естественных, так и в отношении общественных последствий человеческих действий принимается в расчет главным образом только первый, наиболее очевидный результат».

(Ф. Энгельс, статья «Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека»)

В руках испанских капиталистов просто не было других средств извлечения прибылей из сельского производства, к моменту прихода китайских капиталистов в Россию, созданы новые средства, еще более разрушительные по своим последствия. Но тактика прежняя – прибыль сегодня, и плевать на то как и кто потом за них будет расплачиваться. В любом случае, гибнуть от химикатов будут рабочие и местные жители, а не капиталисты, которые с химикатами соприкасаться не будут, на их счета упадет лишь «чистая» прибыль от эксплуатации «грязного» предприятия.

Таким образом, и этот тезис не выдерживает критики – дело снова оказывается в капиталистическом способе производства.

И, напоследок, рассмотрим вопрос с рабочими. 500 рабочих – это много. Но как так произошло, что полтысячи китайцев едут работать и жить в общежитии в Россию? Разве от хорошей жизни в капиталистическом Китае они едут в такую же капиталистическую Россию? Понятно, что это не их добрая воля, а необходимость выживать в капитализме, гонит ехать на работу в Россию, променять дом на барак (ведь капиталисты, движимые жаждой максимальной прибыли, построят именно барак, а не «пятизвездочную» гостиницу для рабочих). Это китайские буржуи, решившие собрать прибыли в России, погнали за своим производством также и «своих» рабочих. Во-первых, привезенные издалека рабочие, оказываются лишены в России всяких прав, а это позволяет капиталистам открыто диктовать данным рабочим свои условия, тем самым в конечном счете понижая стоимость товара «рабочая сила». Во-вторых, такой массовый завоз иностранных рабочих позволяет «национальной» буржуазии стравливать между собой интернациональный пролетариат. И вот уже, с одной стороны, «русский» капиталист ведет за собой рабочих, глупеньких жертв буржуазной пропаганды, против «захватчиков»; с другой стороны, «китайский» капиталист выступает предводителем таких же обманутых рабочих, которые высокомерно попрекают местных трудящихся, что те сами не работают и им пытаются помешать. И там, и там – видим мы «единство» паразита со своей жертвой. И там, и там, национализм служит буржуазии, сплачивая и объединяя вокруг нее пролетариат. И вот уже рабочие двух наций враждуют друг с другом, отстаивая интересы «своих» паразитов, но никак не общий интернациональный интерес всего пролетариат – жить без паразитов на действительно своей земле, отобранной у паразитов!

Таким образом, конфликт в Чувашии в своей основе не является национальным. В основе возмущения жителей лежит исключительно частная собственность (в данном случае на землю) и капитализм (гонящий рабочих ехать на заработки; организующий производство самым разрушительным образом). А национальная «дымовая завеса» все это скрывает, вовлекая рабочих бороться за классовый интерес своих угнетателей, тем самым бороться за дальнейшую ничтожную жизнь при господстве социальных паразитов, грабящих и обдирающих рабочих.

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Особенно мерзко то, что для оправдания классовых интересов буржуазии используются спекуляции с памятью о Победе над фашистской буржуазией в 1945 году. Та Победа была одержана интернациональным рабочим классом над капиталистами всего мира (именно разгром армейской машины фашизма заставил ряд буржуазных правительств поддержать СССР, так как поддержав фашистов эти правительства непременно были бы разгромлены тоже, однако, даже официальный союз с СССР не мешал данным буржуям фактически продолжать сотрудничать с фашистами). А теперь, после реставрации капитализма в СССР, «российская» буржуазия оправдывает той Победой свою эксплуатацию рабочего класса, призывает рабочих в память о Победе защищать буржуазный строй, тот строй – против установления которого в СССР были отданы десятки миллионов жизней советских рабочих, которые осознанно шли на смерть, но только не под власть капиталистов!

И конечно же отвратительна позиция «левых» (о КПРФ я молчу, это исключительно буржуазная партия, а потому ее поведение вопросов не вызывает): многие, кто именуют себя «левыми», перепостили себе рассмотренную мной статью, призывая не допустить «захвата территорий» … Видимо данные «левые» располагают обширной частной земельной собственностью, с помощью которой они грабят и обдирают рабочих, в противном случае они просто идиоты.