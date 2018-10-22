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Московский листок

Шесть с половиной лет гуляет по коридорам судов "дачное дело" Сердюкова

Опубликовано 22.10.2018 в разделе комментариев 0

путин сердюков
Шесть с половиной лет гуляет по коридорам судов "дачное дело" Сердюкова

В Арбитражном суде Краснодарского края продолжается рассмотрение дела №А32-8510/2012, в рамках которого Территориальное управление Росимущества по Краснодарскому краю и Республике Адыгея добивается истребования у ООО "СитиИнжиниринг" земельного участка 23:30:0301001:3, площадью 3,13 гектаров, расположенного по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, восточнее посёлка Пересыпь.

Речь идет о земельном участке на побережье Азовского моря, на котором расположена так называемая "Дача Сердюкова". При содействии бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова этот участок по заниженной в несколько раз стоимости был продан возникшей из ниоткуда компании ООО "СитиИнжиниринг". За которым, по информации СМИ, стоит зять Сердюкова предприниматель Валерий Пузиков.

Дело ведёт судья Роман Савин. В Арбитражном суде Краснодарского края это дело уже повторно рассматривается в первой инстанции, после того как первоначальное решение об удовлетворении иска Росимущества в 2015 году было отменено Верховным судом России.

16 октября 2018 года состоялось очередное заседание по этому делу, однако к рассмотрению по существу суд в этом заседании не перешёл и объявил перерыв в заседании на неделю.

Ранее - 12 сентября 2018г. - судья Савин удовлетворил ходатайство Управления Росимущества об уточнении исковых требований. Росимущество добивается не только истребования у компании ООО "СитиИнжиниринг" земельного участка 23:30:0301001:3, но также признания самовольными постройками объектов движимого и недвижимого имущества, расположенных на этом участке.

Это - заборы вокруг "Дачи Сердюкова", строения самой "дачи" общей площадью 4 тысячи квадратных метров, трансформаторная подстанция и дизельная электростанция, два водных подземных резервуара, строения котельной и газорегуляторного пункта, пешеходные дорожки и асфальтовая дорога, фонтаны, бассейны, сети водоснабжения, канализации, отопления, электроснабжения и пожарно-охранной сигнализации. Третьим пунктом требований Росимущества является обязание ООО "СитиИнжиниринг" освободить своими силами и за свои средства земельный участок 23:30:0301001:3 от всех этих объектов. То есть "Дача Сердюкова" как незаконный объект должна быть снесена вместе со всей сопутствующей инфраструктурой.

Дело о темрюкской "Даче Сердюкова" является одним из наиболее знаковых судебных дел в масштабах России. Как часть скандальной истории о коррупции в Минобороны России оно является достаточно редким примером того, как органы прокуратуры и Росимущества всерьёз отстаивают государственные интересы в борьбе с достаточно мощными коррупционными силами в верхушке российской власти. Ярким свидетельством чему является не просто увод Сердюкова от ответственности за совершенные им преступления, но и наделение его "хлебной" государственной должностью индустриального директора авиационного кластера госкорпорации "Ростех". Поэтому неудивительно, что совершенно однозначное дело №А32-8510/2012 уже шесть с половиной лет гуляет по коридорам судов, в то время как объекты "Дачи Сердюкова" возле поселка Пересыпь продолжают находиться в собственности у связанной с бывшим министром обороны компании.

Следующее заседание по данному делу состоится 23 октября 2018 года в 17:00 в здании Арбитражного суда Краснодарского края по адресу: улица Постовая, 32, зал № 409.



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