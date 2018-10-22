Шойгу строит храм в честь расстрела Верховного Совета РСФСР

Вчера не имеющий военного образования министр обороны С.Шойгу заявил, что ИГИЛ разгромлен полностью и окончательно. Ура, товарищи!

Вы знаете, конечно, что победоносная война заканчивается капитуляцией противника, в чем он расписуется на бумаге в 3-х экземплярах.

А у кого фельдмаршал Арбатского военного округа принял капитуляцию - не слыхали? Я - нет. Мы только уже три года просим назвать имена главарей ИГИЛ. Ихнее, так сказать, политбюро.

Кто эти самые главные паскудные исламские террористы, которые заправляют делами запрещенного Минюстом государства?

Их имен нам не называют. Ни одной морды лица не показывают. За попытку разобраться, что это за феномен - Исламское государство, тюменский блогер Алексей Кунгуров получил два года колонии-поселения.

За пост в ЖЖ «Кого на самом деле бомбят путинские соколы» от 12 октября 2015 г. его обвинили в оправдании терроризма и еще какой-то бредятине. При этом саму статью не объявили ни вредной, ни экстремисткой, ни подстрекательской. Стало быть, признали полезной и познавательной. Но два года дали. (https://kungurov.livejournal.com/183697.html)

Об этой новой вершине отечественного кривосудия написал Юрий Мухин, блестяще раздолбав все высосанное из пальца обвинения. Это как если бы вас обвинили в растлении несовершеннолетней, при этом на суде не было бы ни ее самой, ни ее жалобы.

Сколько было победоносных реляций о разгроме ИГИЛ в последнее время - не припомните? Я, например, сбился со счета.

Но прекрасно помню, как 11 декабря Главковерх прилетел на военную базу Хмеймим и перед всем личным составом объявил о полном и окончательном выводе войск из Сирии.

Дескать, вы свою задачу выполнили и выполнили ее блестяще. Родина ждет вас, так что все по домам.

Но я, конечно, рад, если этот треклятый ИГИЛ разгромлен на самом деле, и наши ребята больше не будут отдавать свои молодые цветущие жизни ради поддержки штанов Асада.

Потому что так бездарно, как там воюет неслуживший Шойга - об этом надо рассказывать в присутствии Верховного комиссара ООН.

Разжаловать и сослать на галеры было бы самым минимальным наказанием. Но лучше, конечно, посадить за гибель там наших солдат и офицеров.

Если он в детстве прошел воспитание бубном - это сохранилось в нем до пенсионного возраста. Он постоянно готовится к прошедшей войне, ради чего во время жесточайшего кризиса не жалеет никаких денег налогоплательщиков.

Его прошлогодняя «инсталляция» со взятием Берлина и фанерного рейхстага вытряхнула из наших карманов многие сотни миллионов рублей. Как всякий трус, он не говорит, во сколько обошлась нам эта его шаманская прихоть. И сколько под этот «штурм Берлина» распилили.

И вот теперь очередная авантюра - строительство в 55 км от Москвы в парке «Патриот» т.н. Главного храма Вооруженных сил. Вместимостью 6 тыс. голов, высотой 100 метров.

Они уже не скрывают сами, что под «храмом», в сущности, мыслится церковно-развлекательный мюзик-холл для увеселений верхушки РПЦ и Генштаба.

Для облагораживания своей «хотелки» Шойга уверяет, что этот новодел возводится в ознаменование 75-й годовщины победы в войне. Стоп. Кого над кем? Об этом молчок.

Но ту победу над фашистской Германией одержали Советский Союз, его доблестная Красная Армия под руководством генсека ВКПБ (б) тов. Сталина. Граждане всех 15 союзных республик.

Увы и ах. Они в шойгином новострое никак представлены и упомянуты не будут. Будет безликий «наш народ» и путинская Россия - 1/15 часть великого Советского Союза.

Будут также РПЦ и г-н Гундяев - вдохновитель и организатор победы над Гитлером. За кадром будет ощущаться дыхание товарища Путина. Но никакого СССР и Сталина. Сколько Шойга собирается миллиардов там «распилить» - великая военная тайна.

Даже приблизительную сметную стоимость он не называет. Зачем? Так украсть можно будет гораздо больше.

О криминальной сущности этой затеи мы журналистским сообществом 13 сентября написали Народное письмо президенту В.Путину («Православный храм Вооруженных сил на 6 тыс. посетителей все время будет пустовать», https://forum-msk.org/material/news/15002356.html)

Послание получено и зарегистрировано, о чем нас уведомили. А дальше? Пора бы уже дать ответ по существу, как того требует Закон об обращениях граждан от 2 мая 2006 г.

Итак, ни к каким победам и поражениями царской армии г-н Шойгу отношения не имеет. Но его излюбленное хобби - приватизировать чужие победы.

Как известно, нынешняя Россия преемником СССР не является. Да и не может одна страна быть наследницей Союза государств. Так что мы бы посоветовали ему не примазываться к победе советского народа в Великой Отечественной войне.

Что ж ему остается? Остаются деяния нынешней армии после августовского госпереворота 1991 г. и захвата союзной власти Ельциным, к которому он переметнулся.

Это первая и вторая войны за усмирение Чечни, в которых были убиты тысячи военнослужащих и мирных жителей.

3-го октября «кровавой осенью» 1993 г в Останкино из всех видов армейского оружия по приказу Ельцина были расстреляны сотни участников мирной демонстрации.

Но самая «яркая» победа, которую благодаря прямой трансляции CNN видел весь мир, - танковый расстрел Верховного Совета РСФСР 4 октября 1993 г. В честь его и храм.

Других «побед», Сергей Кужугетович, у вашей армии нет.