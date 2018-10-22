Теракт заменили на убийство

О том, что случилось в Керчи мне как дилетанту в политике писать не имеет смысла. Я попробую написать о своём впечатлении по поводу обсуждения. Случилась трагедия и все без исключения забыли о Нурмагомедове, драке футболистов и даже о трагедии при запуске очередной ракеты с космонавтами. В стране везде бардак и даже в космической отрасли. То вертолёт упадёт, то тренировочный самолёт, то в пассажирском подломятся шасси, то очередной пожар унесёт несколько жизней, то взрыв на пиротехническом заводе унёсший четырёх человек, то врачи систематически уклоняются от выписки рецепта на дорогие лекарства, что приводит к смертям. Дольщики десятилетиями не могут получить оплаченную квартиру и на некоторых предприятиях месяцами не выдают зарплату уже не обсуждается. Всё это стало обыденным, так и живёт бандитский капитализм в стране. При этом чиновники получают всё что только можно при нынешней власти, которую сами и содержат для своего благополучия. С нового года будет повышена их заработная плата не на уровень инфляции, а на несколько десятков тысяч рублей. На инфляцию это для народа, чтобы заткнуть рты тем кто создаёт своим трудом материальные блага чиновникам. Навальный нашёл особнячок Медведева в Сочи площадью в 4 тысячи квадратных метров и стоимостью 2,6 миллиардов рублей. Неужели всё это правда? Навальный же не сумасшедший. А Плёс, Курская область, домик на Рублёвке и всё это на зарплату? И таких чиновников тысячи.

Но вот случилась трагедия, погибло уже 21 человек, более пятидесяти в больницах. Возможно будут ещё усопшие. Раны очень тяжёлые. Эта трагедия стала темой на всех каналах. Ведущие разрешают высказаться тем кто дозванивается или направляет телеграммы. Если суммировать эту болтовню, то она сводится к таким понятиям. Виноват интернет, некоторые сайты нужно запретить. Надо усилить охрану детских садов, школ, других учебных заведений. Поставить везде рамки и оборудование на распознавания взрывчатых веществ. В случившимся виноваты родители и учителя. Запретить продажу оружия достигшим совершеннолетия. И говорят, что в школах нет психологов. В некоторых есть один на несколько школ и никакого толку. А если в школе более тысячи учеников ? Почему никто не обратил внимание на то, что молодой человек купил 150 патронов. Всегда носил с собой нож и никто на это тоже не обращал внимание. Примерно вот такая состоялась и будет ещё месяц или два говорильня, но ничего конкретного о причинах случившегося сказать не удастся. Почему? Да потому что нет голоса простого народа. Сейчас зашевелились прокуратура, Следственный комитет, МВД, ФСБ, министерство здравоохранения. На поездки потратят миллионы рублей и всё останется на прежнем уровне. Интернет запретить нельзя, нет технической возможности. Рамки и профессиональную охрану с пистолетом в школах и других подобных учреждениях не поставишь. На это нет денег, да и за школьниками и студентами уследить практически невозможно. Телевидение говорит, что Бастрыкин дал задание своим сотрудникам узнать как попал студент в школу с таким арсеналом. Узнавать не надо, он спокойно зашёл через хозяйственные двери или как их называют запасной выход. Этот паренёк готовил именно теракт задолго. Если бы была профессиональная охрана, то он разработал бы план проникновения через хозяйственные двери, туалет, подпилил бы решётку в стороне от людей или просто разбив окно проник в помещение. Это же не режимный объект. Родители и учителя воспитанием заниматься не могут. У них других обязанностей куча. Воспитывает интернет и сама жизнь. Современные фильмы - это инструкция для таких терактов. Деньги решают любую проблему.

Так почему же это произошло и ведь такие случаи были и ранее, правда пока редко. Помните мальчик пошёл домой взял ружьё отца и пришёл в школу. При задержании убил полицейского и кого - то ранил. Всё потому что в России народ брошен на произвол судьбы и в первую очередь молодёжь. И подобные случаи будут продолжаться, возможно чаще. В стране чиновников стало в разы больше чем в СССР а молодёжью заниматься некому. Да и такой возможности нет. Нужны деньги, а за деньги наступает ответственность и некоторая обязаловка. Рано или поздно всё равно человечество вернётся в социализм. Только он может отвлечь молодёжь от преступлений, только он может воспитать нормального человека. Что может родитель, который работает по десять и более часов. Ему не до беседы с подростком. Ему бы его накормить, одеть, купить навороченный телефон как у соседа, отец которого большой человек. Перед учителем сотни детей и групповое воспитание не имеет перспективы. На это нет времени и сил. Поговорили, разобрали пример преступного поведения ученика или незнакомого человека. И вот они выходят на улицу и забывают, что было в школе. Мир улицы сейчас совершенно другой. Надо возобновить советскую систему работы школы. Это возможно только при социализме. Нынешние школьники не знают, что происходит в стране и в их посёлке, городе? Всё они знают и всё это есть в интернете. Задерживают, возбуждают уголовные дела и даже судят кого? Только чиновников. Редко встретишь рабочего, низового бюджетника. Все преступления совершают чиновники. И чем выше его должность, тем страшнее преступления. И всё заканчивается деньгами. Смотрите канал "домашний"? Что вытворяют ученики. И всё это идёт от взрослых. Попробуйте воспитать школьника. Он вам десятки примеров приведёт о безобразном поведении детей богатых и даже самих взрослых. Не на что опереться воспитателю. Нет примеров. А без примеров воспитать порядочного человека невозможно. Свежий пример поведения двух якобы футболистов, которые сейчас находятся в СИЗО. Адвокат говорит, что их должны взять на подписку. Если бы не чиновники в кафе они были бы на свободе и искали бы новые преступления, как говорят, на свою ж... И ведь это по всей стране. Десятки тысяч преступлений даже не фиксируется в полиции. А по каким причинам? Всем это известно? Не думаю. Наглядный пример фильма "Шеф". Какая война идёт между генералами. И все об этом знают, но никто, кому это положено, мер не принимают. Вот это и есть современное воспитание при бандитски - воровском капитализме.

Президент отвечая на вопросы участников "Валдайского клуба" сам затронул трагический случай в городе Керчь. И что он сказал о причинах трагедии? Виновата ГЛОБАЛИЗАЦИЯ. А при чём в этом случае глобализация? Она касается людей более старшего возрастом. В России растёт безработица, санкции одолели по этой причине закрываются предприятия или сокращают рабочий день на бумаге чтобы меньше платить. Не известно что будет завтра, по этой причине народ живёт в стрессовом состоянии. Не до детей. Этим пользуются некоторые службы за пределами страны. Я не исключаю, что убийцу воспитывали другие воспитатели на деньги США. Так что я не согласен с ответом президента. Верните социализм и в стране появятся миллиарды долларов и рублей на которые можно будет занять молодёжь, дать нормальную зарплату родителям, всех людей способных работать дать такую возможность и резко снизится преступность и у многих мозги начнут работать на народ и страну. Другого никогда не будет. Читатель подумает, что автор не далёк головой. Тогда приведём пример. По вашему США благополучная страна, ведь все на неё кивают и у них в десятки раз больше бюджет. Тот кто работает имеет за городом квартиру на каждого человека автомобиль и так далее. Однако в этой благополучной стране каждый день стрельбы в школах, в магазинах, на улицах и так далее. И стреляют не только молодёжь, но и взрослые. Все стреляют, большинство имеют оружие, а оно как известно может выстрелить. Там воспитывают с пистолетом в руке. Ведь в советское время такого беспредела в стране не было. И больных на голову было гораздо меньше. Сейчас все говорят об охране. Охраняют чиновников, предприятия, школы, магазины. Одним словом всё охраняют. Более миллиона здоровых мужиков охраняют и получают приличную зарплату. Чиновники не говорят сколько таких дармоедов с толоконными лбами на шее у рабочего человека. А вот когда я учился никто никого не охранял. Школу закрывала уборщица на простейший замок. И никакой охраны, даже не было вахтёра. Заходи кому не лень, когда все на уроке, но происшествий подобных никогда не было.

Когда первая информация достигла Следственного комитета то руководство назвало эту трагедию в Керчи терактом. Потом переквалифицировали в убийство. А я думаю, что это террористический акт, который молодой человек готовил несколько дней или даже недель. Более того возможно у него были "преподаватели", которые готовили из него стрелка и специалиста по изготовлению взрывчатки. Переквалификация преступления - это дело политическое, так удобнее руководству страны. А то народ будет говорить, что не всех убили в Сирии и некоторые уже просочились в Россию. Теракты совершают не только гости, но и свои.

Пенсионная реформа, цены на моторное топливо, продукты питания не самого лучшего качества, тарифы ЖКХ, налоги, развал здравоохранения всё это может привести к террористическим актам. А власть уже намеревается продолжить пенсионную реформу после 2024 года. Возможно государство отменить пенсии, возложит это на предприятие. Это равносильно тому, что пенсий не будет. Власть - то на народ вообще не обращает внимание. Чиновникам находит миллиарды, а народ держит на голодном пайке. И ведь это всё идёт открыто. Как - то мы должны реагировать, ведь жить стаёт невозможно, хоть в петлю лезь.

Граждане России, сам президент предлагает нам принять меры для коренных изменений в стране. Вот что он сказал на Валдайском клубе. "Жители многих стран ждут изменений и это абсолютно естественное явление. Но россияне вряд ли разделяют стремление к кардинальным изменениям. Мы уже сыты этими революциями, мы уже наелись этими революционными изменениями даже уже в новейшей истории. Изменение в стране, произведённые своевременно и в тесном взаимодействии с гражданским обществом смогут привести к успехам во внутренней политике". И где же это тесное взаимодействие с обществом? Президент очевидно за общество принимает группу олигархов и чиновников правительства. В стране проходят митинги протеста против пенсионной реформы, однако власть на это не обращает внимание. Закон подписан, Памфилова не позволила проводить референдум. Так где же взаимодействие с обществом? Президент своими действиями подталкивает народ на российский "майдан". И вообще президент в последнее время очень свободно ведёт себя. На Валдайском клубе президент сидя отвечает на вопросы. Наступает момент когда он говорит, что нам надо заканчивать, хочу успеть посмотреть хоккей, а потом полететь в Узбекистан. Фактически он плюнул на этот форум и на тех людей которые находились в зале. А это уважаемые гости из многих стран, которых пригласили. Представляете что подумали эти товарищи о президенте. Такое оскорбление не достойно президента. Недавно Никита Исаев сказал: "Нам не надо думу, у нас есть президент". У нас в стране есть всё для олигархов и чиновников, о народе речи не идёт, осталось сделать из президента монарха и к этому идёт дело. Некоторые политологи пишут, что после 2024 года Путин не уйдёт. И большинство народа в это верит. Девятнадцать последних лет говорит об этом. Есть только одна проблемка. Как бы до того года не развалилось государство.

Власть точно потеряла ориентиры. У них ведь проблем нет. То что они говорят о повышении зарплат, пенсий, сокращение безработицы, о переходе на цифровую экономику - всё это блеф не думающих чиновников. На деле - о всё по другому. Ж.Алфёров говорит, что о какой цифровой экономики можно говорить, не имея элементной базы. И вот телевидение показывает Медведева в автомобиле без водителя. Останавливается выходи премьер отряхнулся, поправил галстук, сменился кадр в котором он с улыбкой на лице говорит: "Нам нужно построить умные дома по всей стране". Хотя бы построили простые дома по всей стране и за это бы народ вас поблагодарил. У вас и так дома умные. В них всё есть. Только роботов пока заменяют живые люди.

Можно как угодно относиться к классикам марксизма - ленинизма, но одного у них не отнять. Формула революционной ситуации, известная "как верхи не могут - низы не хотят", была выведена ими безупречно. Многое изменилось в мире с того времени. Китай совместил плановую экономику с рыночной и за удивительно короткое время выходи в мировые лидеры. Скоро Америка у него будет на побегушках. А мы с каждым годом отстаём всё дальше и дальше. Живёт власть на природных ресурсах и больше им ничего не надо. Так вот к тому, что "низы не хотят" пришло время дополнить " не хотят, но надо".