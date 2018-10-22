Украинские вояки продают друг другу секретные карты

Украинские военные предлагают сослуживцам, которые прибывают в Донбасс в порядке ротации, заплатить за схемы и карты минных полей. Об этом сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

По его словам, командиры подразделений, которые подлежат замене, должны были передать все документы своим сменщикам. Однако, по данным ДНР, вместо этого офицеры предлагают выкупить необходимые бумаги.

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Может и неправда. Но похоже на правду. Морально-политическое состояние ВСУ на крайне низком уровне, можно как угодно зомбировать личный состав рассказами о страшной России, которая напала на несчастную Украину, что в России живут страшные монголо-буряты, ненавидящие арийцев-украинцев, что Россия оккупировала Украину в 16-м веке и выпила из нее все соки, но в украинских войсках служат не одни дебилы, встречаются и адекватные раждане.

И эти граждане интересуются, почему на 27-м году "незалежности" Украина все в той же заднице, что и четверть века назад? И каким образом отделение Донбасса от Украины заставляет украинских дивчин стоять на подмосковных шоссе, продавая себя за небольшие деньги первому встречному?

И если украинские военные продают карты минных полей своим сослуживцам, то точно максима "сам погибай, а товарища выручай" не про ВСУ. Это значит, что для украинских военных свой сослуживец ничуть не дороже той бутылки водки, которую он купит после продажи карты...

А.Б.