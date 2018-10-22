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Московский листок

Почему погибает наша космонавтика?

Опубликовано 22.10.2018 в разделе комментариев 0

В студии Максима Калашникова – член-корреспондент Академии космонавтики, советник гендиректора компании «S7 Space» Андрей Ионин. Что показала авария «Союза»? Почему китайцы оказались умнее Кремля? Алекватен ли «Роскосмос» вызовам времени?



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