В студии Максима Калашникова – член-корреспондент Академии космонавтики, советник гендиректора компании «S7 Space» Андрей Ионин. Что показала авария «Союза»? Почему китайцы оказались умнее Кремля? Алекватен ли «Роскосмос» вызовам времени?
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Кто владеет информацией,
владеет миром
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Почему погибает наша космонавтика?
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